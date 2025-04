Unas jornadas en Valencia abordarán el negacionismo sobre las causas profundas del calentamiento global

Con el título '¿Decelerar la Extinción? Desmontar el supremacismo humano en los movimientos ecosociales', el 5 y 6 de abril tendrán lugar en Valencia las 1as Jornadas VegAnarQueer, promovidas por el colectivo Rebeldes Indignadas, donde se investigará la verdad oculta tras la DANA (y sobre el resto de los desastres ambientales crecientes devenidos por el calentamiento global). En ellas se apostará por una transversalidad profunda entre movimientos ecologistas, sociales y animalistas a la hora de afrontar la mayor crisis de la historia, la climático-ecológica, ante la que la principal respuesta reconocida por la ciencia es la transición a dietas vegetales, un tema silenciado en el ecologismo y los movimientos sociales. Se lanzará una Carta Abierta al Movimiento Ecologista y la Campaña NO ESCOJÁIS LA EXTINCIÓN.



Los movimientos ecosociales, la intelectualidad crítica y la izquierda gobal suelen obviar o silenciar los temas fundamentales que, según la ciencia de consenso, la humanidad entera debería estar volcada en ver cómo poner en marcha para evitar un colapso ecosocial y una extinción humana y masiva en este siglo: 1º la transición a dietas vegetales, 2º el decrecimiento profundo en todos los consumos, con cambios radicales en las formas de vida dominantes, reaprendiendo de culturas indígenas, 2º un abordaje interseccional, radicalmente anarcodemocrático, queer, transfeminista, antirracista y anticapacitista al tabú de la superpoblación.

Las jornadas abordarán una pregunta incómoda: ¿Por qué se silencian estas cuestiones, no solo desde la ultraderecha global, sino también desde el activismo ecosocial? ¿Qué papel juega el Supremacismo Humano no reconocido pero presente entre activistas del norte global? ¿Cómo romper ese muro de silencio y abandonar políticas de parches paliativos ante un Titanic que se hunde? Si seguimos ancladas a ese silenciamiento no podemos esperar cambio significativo alguno. Por ello desde Rebeldes Indignadas y la propuesta VegAnarQueer se propone una Teoría de Cambio Profundo y se exhorta a todos los movimientos ecosociales a sumarse y abordar sin paliativos los mayores desafíos de la mayor crisis de la historia.

¿La casa arde y limpiamos el polvo? ¿El Titanic se hunde y le ponemos tiritas? ¿El planeta arde y miramos para otro lado con parches cosméticos y autocomplacientes? Las 1as Jornadas VegAnarQueer en Valencia abordarán esta y otras cuestiones desde una perspectiva profundamente transversal, cuestionando la fragmentación de luchas en movimientos ecosociales y la manera en que activistas con privilegios de países ricos se aferran a su forma de vida.

Las jornadas, abundando en la propuesta VegAnarQueer, incidirán en el hecho, ampliamente reconocido por la ciencia pero silenciado por gobiernos, de izquierda incluidos, e incluso por el activismo, de que (1) la crisis ecológica plantea una amenaza inminente al futuro vivible para la humanidad y millones de especies; (2) la principal causa de dicha crisis son los alimentos de origen animal y la principal respuesta es la transición a dietas vegetales (en primer lugar, por una liberación impostergable, la de los animales no humanos), pues dichos 'alimentos' (seres sufrientes desgraciados) emiten más gases de efecto invernadero que el transporte y son la principal causa de deforestación y de destrucción de océanos: los pulmones que regulan el clima terrestre y absorben CO2, además de ser la principal causa de extinciones masivas, contaminación global, agotamiento del agua, problemas de salud humana, desigualdad y la perpetuación del crudelísimo y del todo injusto holocausto animal; (3) la única manera de abordar la reducción y eliminación de combustibles fósiles es con un decrecimiento profundo en todos los consumos, producción, extractivismo y desecho, yendo hacia formas de vida más cercanas a las de algunas comunidades indígenas, y (4) es inaceptable silenciar el tabú de la superpoblación, que debe abordarse desde perspectivas radicalmente anarcodemocraticas, antirracistas, anticapacitistas y queer, siendo lo contrario un signo de supremacismo humano que nos aboca a un genocidio en el colapso climático que viene.

Pero todo ello se silencia no solo en gobiernos, de izquierdas incluidos, sino en los movimientos ecosociales. Por ello desde el colecto Rebeldes Indignadas, se lanza un desafío y una llamada de alarma, y se proponen toda una seria de debates en estas jornadas, que incluirán entre otras cuestiones el modo en que la verdad oculta tras la DANA que asoló Valencia está en las cuestiones mencionadas.

Se abordará también la necesaria interseccionalidad entre movimientos queer/transfeministas y antiespecistas, así como, sobre todo entre el ecologismo y el antiespecismo, y se ahondará en las limitaciones del propio movimiento antiespecista a la hora de cuestionar los modos dominantes de vida y el impacto planetario de las sociedades agrícolas, urbanas, industriales y digitales, y el hecho de que no tienen futuro. Frente a ello se debatirán alternativas a poner en marcha durante el colapso que viene, dada la improbabilidad de frenar o decelerar la actual extinción masiva. La temática central será el cuestionamiento profundo del Supremacismo Humano no reconocido, la crítica radical de las sociedades dominantes, y la propuesta de alternativas que miren más allá de estas. Este supremacismo, que somete en primer lugar a los otros animales y expolia la Tierra, es la base también de las opresiones humanas y de las guerras y conflictos.

Desde Rebeldes Indignadas e Instituto Metabody se expondrán los numerosos informes que han publicado sobre estos temas, incluyendo uno sobre como el lobby ganadero coopta al movimiento ecologista. También se lanzará la Carta Abierta al Movimiento Ecologista exigiendo que se deje de silenciar la principal medida ante la mayor crisis de la historia: la transición a dietas vegetales, un documento firmado por más de 20 entidades. Igualmente se lanzará la campaña NO ESCOJÁIS LA EXTINCIÓN, que de hecho se hace eco, con variaciones, de una campaña de la ONU del mismo nombre.



Las Jornadas, que se hacen presencialmente (ininterrumpidas desde el sábado 5 de abril comenzando a las 9 de la mañana hasta las 21:00 h. de ese día, hasta el domingo 6 de abril con igual horario -además de iniciarse estas el viernes 4 de abril a las 19:00 h. con una acción informativa en Mislata con título “Alimentos de Destrucción Masiva” y “Juicio a la Humanidad”-) en el espacio autogestionado de Valencia, la Dahlia (sito en el Camino Viejo de Xirivella, 23, Mislata, Valencia), cuentan con ponentes de varios lugares del estado Español que presentarán online y con aproximaciones académicas mezcladas con otras de corte más activista.

Por mencionar a algunas/os ponentes y sus charlas, el sábado 5 de abril se podrá asistir a las 10:00 a la “Presentación de Rebeldes Indignadas y la propuesta VeganAnarQueer”, llevada a cabo por Jaym* del Val y Rosa Mas, quienes también desarrollarán charlas ese mismo día como la de “Alimentos de Destrución Masiva” (a las 11:00 h.), “Los océanos se salvan en tu plato” (16:00 h.) u “Oculto a primera vista: Informe sobre el lobby ganadero en el movimiento ecologista +Golpe de Estado del lobby ganadero en el RC” (16:30 h.); ese mismo sábado 5 Ángel Padilla, poeta de los animales, ofrecerá la charla “Primeros textos para la gran reparación mundial de la literatura especista”, y presentará su novela antiespecista “Humanzee” (13:00 h.).

El domingo 6 de abril, entre otras ponencias y debates, el público podrá asistir a la “Presentación del Santuario El Rebrot de la Vida”, por Datxu Peris” (a las 13:00 h.), el “Taller: nuestro futuro como recolectores: recolección nómada de plantas comestibles” (17:30 h.) o la charla “Causas de los incendios forestales y los motivos para quemar el paisaje” (19:30 h.).

Las jornadas podrán seguirse en streaming aquí: https://metabody.eu/es/1as-jornadas-veganarqueer/.