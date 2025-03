​El endocrinólogo, esencial en la atención sanitaria de las personas trans

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), a través de su Grupo Gónada, Identidad y Diferenciación Sexual (GIDSEEN), en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo, incide en la importancia de la Endocrinología en el proceso de transición de las personas trans aunque, en palabras del Dr. Marcelino Gómez Balaguer, coordinador de GIDSEEN, “no todas las personas trans requieren tratamientos farmacológicos ya que, en algunos casos, la medicalización es una vía más, pero no la única, para el mejor desarrollo de su proyecto vital y, en muchos casos, no necesitan ni demandan modificaciones corporales”. En el caso de que necesiten un tratamiento farmacológico, el médico especialista en Endocrinología y Nutrición incide en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar liderado por el endocrinólogo y que esté conformado por pediatras, cirujanos, ginecólogos y profesionales de la salud psicosocial para garantizar una asistencia sanitaria de calidad e igualitaria y trabajando siempre de forma coordinada con la medicina familiar y comunitaria.



En este sentido, los endocrinólogos manifiestan que las personas trans siguen sufriendo inequidades en la atención sanitaria y experimentan una mayor dificultad en el acceso a los servicios sanitarios. “Un alto porcentaje manifiesta haber vivido experiencias negativas con los profesionales de la medicina. La mayoría de estos conflictos surgen por un desconocimiento de la realidad trans y podrían evitarse mediante campañas de información y programas de docencia”, explica el Dr. Gómez Balaguer. Por ello, es crucial la formación y la difusión de conocimiento para combatir la transfobia, la discriminación y las inequidades en el acceso a los servicios sanitariosde salud.

Además, los endocrinólogos insisten en la importancia de la despatologización de la transexualidad o transgenerismo. En este sentido, explican que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha excluido recientemente en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) a la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales, lo que supone una despsiquiatrización de la transexualidad. Así, la OMS aboga por emplear el término discordancia de género en lugar de transexualidad. “Disforia de género es la presencia de un malestar clínicamente significativo y no siempre está presente. No todas las personas trans asocian disforia ni todas las disforias son iguales e incluso cada vez más nos encontramos con personas trans sin disforia y que viven sin necesitar de actuaciones médicas”, explica el coordinador de GIDSEEN.

El Dr. Balaguer señala también que es fundamental la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans para concienciar a la población sobre la importancia de luchar en contra de la transfobia: “Es una fecha en la que se pretende poner en valor la libre identidad y la expresión de género de las personas y la no discriminación por motivos de sexo, género y orientación”. Además, el endocrinólogo insiste en que es fundamental que desde los organismos oficiales e institucionales se impulse la igualdad para acabar con la discriminación de las personas por motivos de género, sexo u orientación.

Por su parte, la sociedad científica desarrolla programas docentes y formativos dirigidos a los residentes de la especialidad y cursos de formación continuada. Asimismo, las sociedades científicas deben colaborar en la implantación de programas docentes y formativos dirigidos a la Atención Primaria “con la que hay que colaborar estrechamente”, concluye el endocrinólogo.