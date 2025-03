GREFA formará a voluntarios para estudiar y difundir el impacto de los microplásticos en las aves

Este nuevo proyecto de la asociación conservacionista GREFA sobre el impacto de los microplásticos en la biodiversidad ha sido posible gracias al apoyo económico obtenido recientemente en la VI Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Montemadrid y CaixaBank.

Colocación de muestras para el estudio de microplásticos. Foto: GREFA

Con el título “Microplásticos y fauna silvestre: nuevos retos en la contaminación ambiental”, el proyecto estará vigente hasta octubre de 2025. Su principal línea de trabajo será la formación de voluntarios en un centro especializado como es el Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, ubicado en Majadahonda (Madrid). Estos voluntarios serán formados para colaborar en el trabajo de investigación que GREFA está desarrollando para detectar la presencia de microplásticos en el aparato digestivo y respiratorio de diversas especies de aves silvestres.

Este proyecto supone una nueva apuesta de GREFA por la participación del voluntariado en el amplio abanico de proyectos de investigación, seguimiento y recuperación de la fauna salvaje que la ONG desarrolla. En este caso, la labor de los voluntarios contribuirá a llevar a cabo trabajos y difundir resultados de estudios en los que las aves silvestres funcionan como bioindicadores de la calidad del aire y de la presencia de microplásticos no solo en suelos y aguas, sino también en entornos atmosféricos.

Voluntariado con diversas funciones

El voluntariado para este proyecto estará conformado por estudiantes o recién egresados de veterinaria, biología, ciencias ambientales y estudios afines, así como técnicos de laboratorio, que aprenderán a realizar tomas y procesamiento de muestras, además de interpretar los resultados y contextualizarlos en base a la bibliografía científica ya publicada. Estos voluntarios, junto con voluntarios docentes y educadores ambientales, participarán en la elaboración de material divulgativo y en la organización de charlas para sensibilizar en colegios y otros centros docentes sobre los problemas que conlleva el uso indiscriminado de plásticos en la vida diaria.

Además, los protocolos de detección de microplásticos en aves utilizados por GREFA en este proyecto serán difundidos en otros centros e instituciones para demostrar así la presencia de microplásticos en la fauna silvestre en diversos territorios. El fin último de esta estrategia es llamar la atención de la población y exhortar a los gobiernos a establecer políticas más estrictas y éticas sobre el uso del plástico.

“En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de los problemas reales y potenciales que la presencia de microplásticos representa para los seres humanos y el planeta. Sin embargo, este conocimiento no ha traspasado las barreras científicas para llegar al público general. Como consumidores somos el punto clave en la reducción del uso indiscriminado de plástico y como componentes de la sociedad actual, somos pieza clave en proponer y demandar políticas de gestión eficaz de la contaminación”, explica Fernando González, director veterinario del Hospital de Fauna Salvaje de GREFA.

Con el enfoque 'One Health'

El proyecto dedicará buena parte de sus recursos a comprender cómo los microplásticos afectan a las aves y cómo esto puede reflejar su impacto en la salud humana. Este enfoque se alinea con el concepto de One Health ("Una sola salud"), que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Este proyecto de GREFA podría proporcionar información crucial para abordar la contaminación por microplásticos y proteger la salud de los ecosistemas y las comunidades humanas. "Al investigar la presencia de microplásticos en la fauna silvestre, estamos participando activamente en la promoción de un entorno saludable y sostenible", indica González.

En opinión del director veterinario de GREFA, "creemos que, hoy en día, son muy necesarios proyectos como este, en el que el voluntariado se convierte en una herramienta clave para la formación de profesionales de la rama sanitaria y ambiental, con el fin de que sean capaces de detectar y demostrar la presencia de microplásticos en la fauna salvaje, pudiendo actuar como verdaderos guardianes de la naturaleza al difundir los conocimientos aprendidos y concienciar en sus futuros lugares de trabajo".

Línea de ayudas medioambientales

En las seis ediciones desarrolladas hasta ahora, la Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Montemadrid y CaixaBank ha seleccionado más de un centenar de proyectos medioambientales a los que se ha destinado 1.400.000 euros.

Esta línea de ayudas pretende apoyar a las entidades que, como GREFA, han sido seleccionadas para impulsar el desarrollo de sus proyectos dirigidos a la protección y el cuidado del medioambiente. En concreto, en anteriores ediciones, esta convocatoria prestó su apoyo económico al Equipo de Rescate de GREFA, un grupo de profesionales y voluntarios de la ONG especializados en la recogida y traslado de fauna salvaje afectada con diferentes problemas, lesiones o enfermedades.

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), fundado en 1981, se ha consolidado como un referente nacional e internacional en el estudio y conservación de la naturaleza. A lo largo de los años, GREFA ha ampliado su labor para abarcar no solo la recuperación de animales silvestres heridos que llegan a su hospital de fauna, sino también la investigación, la educación ambiental y la reproducción en cautividad. Además, se ha enfocado en investigar los factores que provocan la mortalidad de las especies y que influyen en su supervivencia y recuperación. Entre estos factores se encuentran los contaminantes, como los microplásticos.