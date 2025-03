BirdCapital ofrece soluciones de financiación alternativa para empresas

El acceso a financiación continúa siendo uno de los grandes retos para empresas y autónomos en España, especialmente en contextos de urgencia económica o restricciones bancarias. Frente a las limitaciones de la banca tradicional, la financiación alternativa ha ganado protagonismo como vía eficaz para garantizar liquidez en momentos clave.

En este ámbito, los préstamos de capital privado se han consolidado como una herramienta útil y ágil, que permite a los negocios afrontar situaciones complejas sin depender de los canales financieros convencionales. BirdCapital, entidad registrada en el Banco de España y el Ministerio de Consumo, ha desarrollado una oferta específica para este tipo de necesidades, adaptando sus servicios a las exigencias reales del tejido empresarial.

Liquidez inmediata y gestión profesional con garantías legales Los préstamos de capital privado para empresas de BirdCapital se dirigen a sociedades y autónomos que necesitan afrontar pagos urgentes, iniciar proyectos o resolver bloqueos financieros derivados de la negativa bancaria. Esta fórmula permite acceder al circulante necesario mediante una operación respaldada por una garantía inmobiliaria. No se excluyen solicitudes por estar en registros como ASNEF o RAI, y se contemplan también casos con CIRBE elevada.

El proceso se estructura en seis fases, desde el contacto inicial hasta la firma ante notario. La tasación se realiza por un profesional homologado, y todas las condiciones se presentan con total transparencia. Además, la formalización del préstamo cumple con la Ley 2/2009 y la Ley 5/2019.

BirdCapital aplica las normas de transparencia bancaria del Banco de España y dispone de un código ético propio. Su equipo está formado por profesionales acreditados en economía, derecho y administración, con experiencia en el sector financiero.

FreedCapital: financiación alternativa sin garantía hipotecaria para pymes y autónomos Además de los préstamos con garantía inmobiliaria, BirdCapital ofrece, a través de FreedCapital, una línea de financiación para pymes y autónomos con ingresos digitales mediante TPV, Bizum o plataformas de pago. Esta opción no requiere aval hipotecario y se adapta al flujo real de ingresos del negocio.

El proceso es totalmente online y puede completarse en pocos días. El cliente recibe hasta el doble de sus ingresos mensuales, con una comisión fija desde el inicio. No se aplican intereses adicionales, productos vinculados ni penalizaciones por cancelación anticipada.

A su vez, la devolución se ajusta a las ventas diarias. Esta propuesta está orientada a negocios con al menos tres meses de actividad y más de 1.500 euros mensuales en cobros digitales.

Préstamo promotor: financiación privada para el sector inmobiliario BirdCapital también dispone de una solución para promotores inmobiliarios que necesitan liquidez en cualquier fase del proyecto: compra de terrenos, inicio de obra, finalización o rehabilitación. El préstamo promotor responde a las particularidades del sector, con un enfoque flexible y sin necesidad de contratar productos adicionales.

Se contemplan operaciones para compra, trabajos o construcciones. La solicitud puede dividirse en subpréstamos según la fase, y el trámite se realiza íntegramente online. En menos de 24 horas, BirdCapital puede presentar una propuesta preliminar tras recibir la documentación requerida. La firma se realiza ante notario en la ubicación elegida por el cliente, con condiciones competitivas y ajustadas al proyecto.

En un escenario marcado por la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, BirdCapital refuerza su compromiso con el tejido empresarial mediante soluciones personalizadas, legales y adaptadas a la realidad económica de cada actividad. Su enfoque en la financiación alternativa permite a empresas y profesionales acceder a capital con rapidez, transparencia y plena seguridad jurídica.