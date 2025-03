Dolor, hinchazón y más molestias durante la menstruación

Foto de cottonbro studio en Pexels



El síndrome del intestino irritable (SII) puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres, quienes, además de sufrir los síntomas a diarios, los pueden ver intensificados cada mes durante la menstruación, cuando las fluctuaciones hormonales suelen aumentar las molestias. Así, estudios demuestran que, entre otros síntomas, la urgencia de defecar aumenta durante la fase menstrual en comparación con otras fases del ciclo.

Además, durante el día a día, el dolor abdominal constante puede interferir con las actividades cotidianas, al igual que la hinchazón abdominal, que suele causar molestias físicas. A esto se suman las alteraciones en el ritmo intestinal, como la diarrea con urgencia de defecar o el estreñimiento con evacuaciones incompletas, que pueden limitar la participación en actividades sociales debido a la incomodidad de la situación.

El SII es un trastorno digestivo funcional que afecta a alrededor del 20 % de la población, principalmente a mujeres. Además, las personas menores de 50 años son más propensas a desarrollar esta condición. En este contexto, el SII no solo representa un desafío para el sistema de salud debido a los costos asociados a su manejo y tratamiento, sino que también impacta de manera considerable en el bienestar de las personas afectadas.

“La etiología del SII es multifactorial, es decir, se cree que diferentes factores contribuyen a su desarrollo, como la dieta, el estrés y los cambios en la flora intestinal. Estos elementos interactúan entre sí, influyendo en cómo se manifiesta la enfermedad”, señala el doctor Enrique Rey, docente y vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de Schwabe. “Y, pese a que el SII combina períodos asintomáticos y sintomáticos, una de las opciones útiles cuando notamos molestias son los medicamentos con ingredientes de origen natural, como es el caso de Gastropan, que combina aceite de menta y alcaravea, y ayudaría a mejorar el dolor abdominal, las flatulencias o los ruidos estomacales”.

La importancia del factor emocional para la motilidad intestinal

El síndrome del intestino irritable no solo afecta el sistema digestivo, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud mental. Muchas personas que padecen SII experimentan síntomas extraintestinales, como cefalea, insomnio, ansiedad y depresión, lo que sugiere una estrecha relación entre esta condición y el bienestar psicológico.

En este sentido, las personas con SII que buscan atención médica tienden a experimentar mayores niveles de ansiedad y estrés en comparación con quienes no lo hacen. Estos estados emocionales pueden impactar el intestino y, por ende, probablemente agravar los síntomas. Por lo tanto, tratamientos psicológicos como la terapia cognitiva han mostrado eficacia en la mejoría de los signos del SII y la calidad de vida de los pacientes.



“Teniendo en cuenta lo anterior, es clave que los profesionales sanitarios y de la salud sepamos identificar los factores de riesgo y características clínicas del síndrome de intestino irritable. Con un diagnóstico adecuado y un enfoque integral en el tratamiento, los pacientes pueden lograr un mejor manejo de su condición y mejorar así su calidad de vida”, puntualiza el doctor Enrique Rey.