Recupera tu bienestar y evita la cistitis recurrente: guía para prevenir infecciones urinarias

Si alguna vez has experimentado una infección urinaria, sabrás lo desagradable que puede ser: ardor al orinar, necesidad constante de acudir al baño y esa sensación continua de malestar. Pero, ¿qué sucede cuando estas infecciones aparecen repetidamente? Se convierten en un problema habitual que afecta tu rutina diaria y tu tranquilidad.

La buena noticia es que hay diferentes formas de prevenirlas y mejorar tu calidad de vida. En esta guía práctica, te contamos todo lo que necesitas para mantener tu sistema urinario saludable y libre de infecciones.

¿Por qué vuelven las infecciones urinarias?

Antes de hablar sobre cómo evitarlas, es esencial comprender qué ocurre en nuestro cuerpo. Cuando una infección urinaria se repite, puede deberse a dos razones principales:

Reinfección: Es la causa más habitual. Sucede cuando una bacteria nueva, normalmente proveniente del intestino, vuelve a llegar a la vejiga y provoca otra infección. Recaída: En este caso, la bacteria que ocasionó la infección anterior no se eliminó completamente y vuelve a causar molestias después del tratamiento.

Hay ciertos factores que pueden hacerte más propensa a este tipo de infecciones:

✅ Anatomía femenina: La uretra de las mujeres es más corta, facilitando que las bacterias accedan a la vejiga. ✅ Uso frecuente de antibióticos: Pueden alterar la flora vaginal, favoreciendo el crecimiento de bacterias perjudiciales. ✅ Cambios hormonales: Sobre todo después de la menopausia, ya que la disminución de estrógenos afecta la flora vaginal y aumenta el riesgo de infecciones. ✅ Problemas en el aparato urinario: Como la presencia de cálculos renales o dificultades para vaciar la vejiga completamente.

Síntomas que indican cuándo actuar rápidamente

Detectar los síntomas a tiempo permite actuar antes de que la infección se complique. Estos son algunos signos a los que debes prestar atención:

🔹 Ardor o escozor al orinar. 🔹 Necesidad frecuente de ir al baño, con poca cantidad de orina. 🔹 Orina turbia o con un olor fuerte. 🔹 Sensación de presión o dolor en la parte baja del abdomen.

Si, además, presentas fiebre, dolor en la zona lumbar o escalofríos, la infección podría haberse extendido a los riñones. En ese caso, acude al médico inmediatamente.

Cambios diarios para prevenir la cistitis

Incorporar pequeños hábitos en tu día a día puede marcar la diferencia. Aquí te dejamos algunas recomendaciones importantes:

1. Mantén una correcta higiene íntima

🚿 Lava la zona íntima siempre de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias del ano lleguen a la uretra. 🧼 Utiliza jabones suaves, sin perfumes ni productos agresivos. 🚫 No uses duchas vaginales ni esponjas, ya que pueden alterar la flora natural. 👙 Prefiere ropa interior de algodón y cámbiala cada día.

2. Mantente bien hidratada

💧 Bebe al menos 2 litros de agua diarios para garantizar un flujo urinario constante y facilitar la eliminación de bacterias. 🚽 No aguantes las ganas de orinar. Acude al baño cada dos o tres horas y asegúrate de vaciar completamente la vejiga. 🥤 Modera el consumo de café, alcohol y bebidas azucaradas, ya que pueden irritar la vejiga.

3. Cuida tu dieta

🍊 Añade alimentos ricos en vitamina C, como naranjas, kiwis y fresas, que ayudan a acidificar la orina, dificultando el crecimiento de bacterias. 🧑⚕️ Los probióticos, presentes en yogures naturales, favorecen una flora vaginal y urinaria saludable. 🛑 Limita la ingesta de azúcar y productos procesados, ya que pueden propiciar la proliferación de bacterias no deseadas.

4. Refuerza el suelo pélvico

💪 Realizar ejercicios de Kegel contribuye a fortalecer los músculos del suelo pélvico y favorece el vaciado completo de la vejiga. Son fáciles: contrae los músculos durante 5 segundos y relájalos. Haz series de 5 repeticiones. 🏃♀️ Mantén un estilo de vida activo con ejercicio moderado como caminar, nadar o practicar yoga. Esto siempre beneficia al sistema urinario.

¿Qué hacer si las infecciones son frecuentes?

Si padeces infecciones urinarias recurrentes, es esencial consultar con un especialista. Dependiendo del caso, el médico puede recomendarte:

💊 Antibióticos específicos: Solo cuando sea estrictamente necesario y asegurándote de completar el tratamiento, aunque los síntomas desaparezcan antes. 📅 Tratamiento preventivo: Algunas mujeres pueden beneficiarse de antibióticos en dosis bajas durante un tiempo o después de tener relaciones sexuales, si ese es un factor desencadenante.

Solución avanzada para la salud urinaria

La gama Urocran® está diseñada para contribuir al bienestar urinario, ofreciendo una solución eficaz tanto para la prevención como para el tratamiento complementario de la cistitis recurrente y otras infecciones del tracto urinario.

Gracias a su fórmula innovadora, basada en D-Manosa, PAC tipo A del arándano rojo y una combinación de probióticos, Urocran® y Urocran® Forte trabajan en sinergia para impedir que las bacterias patógenas se adhieran a las paredes de la vejiga y reforzar la microbiota urogenital.

Además, puede ser utilizado de forma segura por mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, convirtiéndose en una opción eficaz y fiable para cuidar la salud urinaria.

Toma el control y despídete de la cistitis recurrente

Las infecciones urinarias pueden ser muy molestas, pero con algunos cambios en tu rutina diaria y un enfoque preventivo adecuado, es posible reducir su aparición y mejorar tu bienestar.

💧 Hidratación, higiene correcta, alimentación equilibrada y actividad física son claves para mantener el sistema urinario saludable. 🩺 Si los episodios son continuos, consulta a un especialista para encontrar la mejor solución para ti. 🌿 Urocran® es un aliado eficaz en la prevención y tratamiento complementario de la cistitis recurrente.

Cuida de tu salud y dile adiós a las infecciones urinarias. ¡Tu bienestar depende de ti!