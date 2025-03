​Gravedad cero

De tanto y el cántaro a la fuente la Tierra se va a cansar de nosotros. Imagínate que decide deshacerse de la gravedad. Muy beneficioso para los levantadores de pesas.La Tierra se desprenderá de nosotros poco a poco. Pesaremos menos día a día sin necesidad de régimen. Si tienes deudas no te podrán coger porque flotarás mientras te ríes. No habrá guerra puesto que los misiles se quedarán flotando en el aire. También los soldados. No habrá conflictos entre paises porque al flotar no discutes con nadie y te entran ganas de reir. Los restaurantes italianos cambiarán de menú porque los espaguetis son muy dados a flotar. Y no hay quien se los coma. Las sopas caseras no irán en plato hondo. Tampoco en llano. La cerveza la beberás al vuelo. Dormirás en un colchón flotante. Quizás mañana aparezcas en el Caribe flotando. O en Orbaneja del Castillo. Lo de la playa va a cambiar mucho. Tú flotarás. Pero el agua también. Todo el océano flotará. Se acabará la contaminación producida por los coches. No podrás arrancar el tuyo porque flotará entre edificios. Tampoco los eléctricos. Los árbores liberarán sus raíces y a flotar. Yo acabaré este relato y me pondré a flotar. Es la manera más fácil que tiene la Tierra de liberarse de nosotros. La Gaia de Lovelock.