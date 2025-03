De cantar en iglesias con su familia a “The X Factor”: Victoria Blue se consolida como promesa del pop soul

Al principio, Victoria Blue cantó en iglesias junto a su familia, pero su carrera ha ido escalando hasta sorprender a sus fans con audiciones para “The X Factor” y eventos como la boda de Camilo y Evaluna. Ahora, consolidada como promesa del pop soul, la artista lanza “Volar”, un sencillo con el que busca conquistar la escena musical.

“Volar” habla de liberación, crecimiento y amor propio. La artista explica: “Es una canción sobre aprender a despedirse sin miedo, con libertad y entender que algunas cosas deben dejarse ir, para que otras puedan llegar”. La canción está ya disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, iTunes Music y Amazon, y el video en YouTube.

El tema está dedicado a “cada persona que se siente lista para soltar el pasado y abrazar todas las cosas lindas que la vida tiene para ofrecer. Es para aquellos que han vivido una despedida, pero en lugar de quedarse en el dolor, eligen crecer, sanar y seguir adelante con fuerza y sin miedo. Más que una despedida, es un renacer”.

Cuando Victoria Blue escribió el tema, sintió que estaba en un momento de transformación y aprendizaje, descubriendo la belleza de soltar sin miedo.

“Es un himno al crecimiento. Quiero que la gente la cante con todo el corazón, sintiéndose empoderados para celebrar la libertad de seguir adelante, con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Además, es una bachata con mucho sentimiento, perfecta para cantar a todo pulmón y bailar rico al mismo tiempo”, añadió.

La cantante, nacida y criada en Miami, de padres afrocubanos y puertorriqueños, considera que su crianza latina y diversa es la influencia principal en su carrera musical.

Ha sido premiada como mejor vocalista en el Festival Nacional de Música, de Nueva York. En 2017 debutó con “Heart On The Line”. En 2021, fue invitada a los Latin American Music Awards y cantó junto a Maluma y Ziggy Marley para el lanzamiento de “7 Days In Jamaica”.