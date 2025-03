El expresidente Zapatero y la lengua catalana

Hoy, 12 de marzo, mientras desayuno, me quedo perplejo oyendo en la radio al señor ZP, el cual, con voz campanuda y contundente, dice textualmente:

"Me parece que es un debate fake, un debate intencionado, porque es Cataluña, y lo que me preocupa es que siempre que se produce cualquier defensa de Cataluña, del catalán, no recordamos que el catalán es una lengua minoritaria, una lengua minoritaria (repite), y es propio de las democracias más avanzadas defender las lenguas minoritarias".

Palabras con las que defendía a Sánchez tras el acuerdo con los separatistas, las nuevas cesiones a Cataluña y los problemas que afectan a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las familias acosadas en esa región al sufrir una imposición y no poder elegir, es decir, no tienen libertad para escoger la lengua en la que educar a sus hijos.

Zapatero se alinea con Sánchez y Puigdemont en la idea de proteger el catalán por ser una lengua minoritaria. Analicemos brevemente su comentario:

1º Defensa del catalán: nunca olvidar que las lenguas no tienen derechos, las personas sí, y colocan sus derechos detrás de una lengua minoritaria (el catalán).

2º Confunden proteger y defender con imponer. Lo que sucede en Cataluña es una imposición terrible, con acoso psicológico y legislaciones que penalizan con multas e incluso con pérdida del puesto de trabajo. No se atrae, invita o sugiere de forma amigable y “democrática”, es decir, libre. No, se impone el catalán por la fuerza.

3º Dice ZP: "Es propio de las democracias más avanzadas defender las lenguas minoritarias". Por supuesto, en una democracia avanzada se puede elegir libremente estudiar una lengua minoritaria, pero nunca imponerla. No veo que en democracias avanzadas se imponga por coacción una lengua que ellos llaman minoritaria. Así, en Suecia no se impone el sami o lengua lapona, ni en EE.UU. el navajo, ni las aproximadamente 200 lenguas aborígenes de Australia. Por citar otro ejemplo, tampoco se imponen el corso, el bretón, el galo, el provenzal, el occitano, ni siquiera el catalán o el vasco en nuestra vecina Francia, una democracia que nadie duda que es avanzada. El señor ZP hace una afirmación vacía, que aparentemente suena bien, pero que no es cierta, no se ajusta a la verdad y, además, confunde la palabra defender con imponer.

4º Finalmente, aclarar que lengua no equivale a nación. Hay miles de lenguas y en la ONU se reconocen 193 Estados miembros. Es conocida la frase atribuida a Julio César: "Divide y vencerás". Todos sabemos que mientras más pequeño es el enemigo, más posibilidades tenemos de vencerlo. La promoción forzada de una lengua minoritaria para generar división tiene sus límites.

Parece que no aprendimos nada de nuestra experiencia en Hispanoamérica cuando la independencia. Nuestros enemigos entonces, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se ocuparon de fragmentarla en múltiples repúblicas para poder controlarlas con más facilidad. Incluso, a mediados del pasado siglo, la Internacional Comunista empezó a promover el indigenismo para fragmentar todavía más las naciones existentes entre el Río Grande y la Tierra del Fuego y así poder medrar mejor. Es un hecho bien conocido que la fragmentación lingüística precede a la balcanización política, y esa ha sido siempre una herramienta usada por las potencias para romper y debilitar a otros estados.

Lo paradójico es que en España no necesitamos que vengan potencias extranjeras a promocionar el indigenismo interior y la fragmentación lingüística, con las consecuencias que sufriremos. No, esa labor la realizan partidos políticos que se denominan españoles y Presidentes del Gobierno de España. Desgraciadamente, ahí estamos.

Señores, defender y proteger la libertad para estudiar o usar el catalán, sí; imponerlo, jamás. Las democracias avanzadas no imponen lenguas minoritarias.