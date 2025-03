Tras la muerte por colisión de un buitre negro, GREFA salva una puesta de esta especie amenazada

Tras la colisión de un buitre negro en un tendido eléctrico, GREFA logró salvar a un huevo de esta especie amenazada en su nido de la Sierra de la Demanda, gracias a un rápido y exitoso operativo de rescate coordinado por esta ONG.

Un Agente Medioambiental de Castilla y León rescata un huevo de buitre negro. Foto: GREFA

El huevo pertenece a una pareja reproductora de buitre negro cuyo macho, bautizado como "Aramol", murió el pasado 4 de marzo, probablemente al chocar contra los cables de un tendido eléctrico cercano al punto donde se halló el cadáver del ave, en el término municipal de Huerta de Arriba (Burgos). El cadáver fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Burgos para realizar la necropsia correspondiente y confirmar así la causa de la muerte.

El buitre negro realiza anualmente una puesta de un único huevo. Las parejas de esta especie comparten tanto la incubación del huevo como el cuidado del pollo, realizando relevos para no abandonar el nido y poder alimentarse, aunque al principio de este periodo la hembra es la que más tiempo permanece incubando. Ante el escenario improbable de que "Bioco", la hembra de la pareja, pudiera sacar adelante ya sin la ayuda del macho el huevo que incubaba por esas fechas, GREFA decidió intervenir en el nido el pasado 6 de marzo, bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León.

En el momento de la extracción del huevo, la hembra llevaba unos quince días incubándolo. La intervención consistió en la retirada del huevo para su traslado urgente en una incubadora móvil hasta las instalaciones del centro de cría de buitre negro y otras especies amenazadas que GREFA tiene en Majadahonda (Madrid), con el objetivo de garantizar el nacimiento del pollo.

El huevo evoluciona con normalidad

Para llevar a cabo esta acción, la ONG contó con la colaboración de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León especializados en trabajos de altura, dado que el nido se situaba en la copa de un pino silvestre de gran tamaño. "Una vez en las instalaciones de cría en cautividad de GREFA se comprobó la fertilidad del huevo y su buen estado e inmediatamente se depositó en las incubadores destinadas a tal efecto, donde a fecha de hoy continúa su desarrollo embrionario con normalidad", explica Ernesto Álvarez, presidente de GREFA.

Tanto el macho "Aramol" como la hembra "Bioco" pertenecen al grupo de buitres negros que vienen siendo reintroducidos desde hace ocho años en la Sierra de la Demanda, con el objetivo de crear una colonia reproductora de esta especie en el ámbito del norte del Sistema Ibérico. "Aramol" fue liberado en 2017 en Huerta de Arriba y "Bioco" al año siguiente en este mismo municipio burgalés, formando ambos pareja desde 2023.

"Uno de los motivos por lo que se actuó con tanta celeridad, además de salvar el huevo, es la de intentar que la hembra se pueda emparejar otra vez con algún macho flotante no emparejado de buitre negro y mantener el territorio", indica Álvarez.

La asignatura pendiente de los tendidos eléctricos

El lugar donde fue hallado el cadáver del buitre negro "Aramol" se encuentra en el corazón de la colonia de buitres negros que está conformándose en los sectores burgalés y riojano de la Sierra de la Demanda gracias a las reintroducciones de ejemplares y otras acciones desarrolladas por el Proyecto Monachus de GREFA, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Rioja.

El tendido eléctrico junto al que se encontró el cadáver de "Aramol" estaba rectificado para evitar electrocuciones de aves, pero sin embargo carecía de dispositivos anti-colisión. "Este es el motivo por el que solicitamos la corrección de todos los tendidos eléctricos en las zonas de reintroducción de los buitres negros y su entorno con sistemas que eviten tanto la electrocución como la colisión de aves", recuerda el presidente de GREFA.

Apuesta firme por el buitre negro

El compromiso de GREFA con la recuperación del buitre negro a través de su Proyecto Monachus tiene como objetivo recuperar las poblaciones de esta especie amenazada en España y Europa e incrementar la conectividad de sus colonias reproductoras en nuestro país y en todo el continente.

En la actualidad hay en curso varios programas de reintroducción y reforzamiento poblacional de buitre negro promovidos por GREFA similares al que desarrolla en la sierra de la Demanda, donde esta ONG ha logrado en un tiempo récord la consolidación de una colonia de cría compuesta por unas treinta parejas y en la que en estos años han nacido unos cuarenta pollos, tanto en la parte burgalesa como riojana de estas montañas. En la temporada reproductora de 2025 más de diez parejas están ya incubando su puesta en la Sierra de la Demanda.

En Cataluña, la reintroducción del buitre negro se inició en 2007 a iniciativa de GREFA en el Prepirineo de Lleida, con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y otros organismos y entidades. Gracias a ello, en la actualidad la Reserva de Boumort cuenta con una colonia reproductora de casi veinte parejas, que conecta las poblaciones de la especie al sur de Francia con las de la Península Ibérica. Recientemente GREFA ha puesto en marcha un nuevo proyecto de recuperación del buitre negro en el Parque Natural de Els Ports, al sur de la provincia de Tarragona, con la colaboración de este espacio protegido y de la Generalitat de Cataluña.

En 2012 GREFA inició el traslado a Bulgaria de buitres negros procedentes de España, que están siendo liberados en los Montes Ródopes con el apoyo de la organización Rewilding Europe. En la actualidad estos traslados se hacen bajo la cobertura del recién iniciado proyecto LIFE Rodhope Vulture. Este proyecto de seis años de duración, en el que participa GREFA, está coordinado por Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB/BirdLife Bulgaria) y Rewilding Rhodopes, con el apoyo económico de la Unión Europea.