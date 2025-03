Quince medidas para optimizar el manejo de la Colitis Ulcerosa

La colitis ulcerosa (CU), una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, representa una carga considerable tanto para los pacientes como para el sistema sanitario español. Un informe titulado “Retorno social de la inversión en la mejora del abordaje de la colitis ulcerosa en España” destaca que optimizar el manejo de esta patología podría generar un retorno social de la inversión (SROI, del inglés Social Return on Investment) notable, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo costes asociados.



Entre los hallazgos más destacados, el informe detalla que implementar un conjunto de 15 propuestas prioritarias en el SNS requeriría una inversión de 93 millones de euros. Sin embargo, esta inversión generaría un retorno social estimado en 248 millones de euros, con una ratio de 2,65 euros por cada euro invertido.

El estudio, desarrollado por la Fundación Weber con el apoyo de ACCU España y la colaboración de Alfasigma España, y en el que han participado una decena de especialistas en la materia, identifica varias necesidades no cubiertas en el tratamiento de la CU, incluyendo la falta de acceso a terapias innovadoras, retrasos en el diagnóstico y una atención multidisciplinar insuficiente. Abordar estas áreas podría traducirse en beneficios económicos y sociales significativos. Por ejemplo, la implementación de programas de diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos avanzados conseguirían reducir las hospitalizaciones y mejorar la productividad laboral de los pacientes.

“Este extraordinario trabajo confirma que, dada la importancia social y económica que tienen las enfermedades inflamatorias intestinales, y más en concreto de la colitis ulcerosa, un tratamiento adecuado, rápido y eficaz tendrá un gran retorno económico”, asegura el doctor Gomollón, profesor titular de Medicina de la Universidad de Zaragoza y jefe de Sección de Digestivo del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza.

“Un buen cuidado de estas enfermedades debe considerarse como una inversión social de indudable rentabilidad, más que como un gasto. Aunque, por supuesto, debemos buscar la máxima eficiencia en la elección de los procesos diagnósticos y terapéuticos, no debemos olvidar que los más eficaces son los que tendrán más rentabilidad”, añade el especialista.

15 propuestas clave para mejorar el abordaje de la CU

Las 15 propuestas prioritarias que se desprenden del informe se organizan en cinco áreas principales: transversal, atención primaria, especialidad de gastroenterología, otras especialidades y servicios de urgencias. Algunas de las medidas más destacadas incluyen:

* Coordinación integral entre gastroenterología y otras especialidades (como enfermería, farmacia y medicina interna) para optimizar la atención al paciente, fomentando consultas de acto único. * Atención ágil y rápida ante complicaciones graves, con acceso inmediato a pruebas diagnósticas, exploraciones urgentes y tratamientos. * Empoderamiento del paciente mediante formación e información desde el diagnóstico, con un enfoque en la toma de decisiones compartida. * Formación continua del personal sanitario en los distintos niveles asistenciales, para garantizar un manejo actualizado y eficaz de la enfermedad.

La CU, junto con la enfermedad de Crohn, conforma las principales entidades de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Estas patologías presentan síntomas similares y causan inflamación en el tracto gastrointestinal, lo que a menudo dificulta su diferenciación y requiere de diversos datos clínicos, histológicos y endoscópicos para un diagnóstico preciso. El informe se ha centrado en la identificación de las necesidades no cubiertas en el manejo de la CU y propone estrategias para abordarlas, con el objetivo de mejorar la atención clínica y la calidad de vida de los pacientes.

“A tenor de los resultados del estudio, invertir en una atención integral para la CU además de resultar en un retorno económico positivo, asegura un beneficio tangible e intangible para los pacientes, sus familias y la sociedad en su conjunto”, apunta el doctor Joan Mercadé, director médico de Alfasigma España.

Impacto socioeconómico de la colitis ulcerosa en España

Como complemento de estas propuestas, otro informe también elaborado por la Fundación Weber con la colaboración de Alfasigma España, bajo el título “Impacto socioeconómico de la Colitis Ulcerosa en España: resultados de una encuesta a pacientes”, proporciona datos detallados sobre la carga económica y social de la CU en el país.

Este informe destaca que la CU genera costes directos e indirectos significativos, incluyendo:

* Costes directos sanitarios: Visitas médicas, visitas a urgencias, hospitalizaciones, pruebas médicas, uso de hospital de día y tratamientos farmacológicos. * Costes directos no sanitarios: Cuidados familiares, cuidados profesionales y gastos de bolsillo. * Costes indirectos: Pérdida de productividad laboral de los pacientes debido a ausencias, reducción de horas de trabajo y jubilaciones anticipadas.

La encuesta revela que una proporción significativa de pacientes reporta que la CU ha condicionado su vida laboral y académica. Por ejemplo, del total de pacientes de baja, en desempleo o prejubilados, el 47,5 % atribuye esta situación a la propia enfermedad. Por otro lado, según el Cuestionario para el Deterioro de la Actividad y la Productividad Laboral (WPAI:UC), los pacientes perdieron en promedio el 9,6% del tiempo de trabajo debido a la CU (absentismo), que además afectó en un 20,3 % su productividad laboral (presentismo).

En este sentido, la doctora Pilar Nos, jefa del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, en Valencia, y una de las autoras del informe, indica que “el impacto de la colitis ulcerosa va más allá de los síntomas físicos ya que afecta la vida personal, laboral y social de los pacientes, limitando sus oportunidades y generando una carga emocional significativa”. “Es fundamental avanzar en estrategias de manejo integral que aborden no solo el control de la enfermedad, sino también la mejora de la calidad de vida de quienes la padecen”, concluye.

Metodología del estudio

Este estudio es pionero en España al aplicar el método SROI (retorno social de la inversión) para evaluar el impacto potencial de mejoras en el manejo de la CU desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS). El análisis SROI permite cuantificar en términos monetarios los beneficios sociales generados por cada euro invertido en una intervención específica.

Este análisis se desarrolló con la colaboración de un Grupo Multidisciplinar de Trabajo (GMT) compuesto por nueve expertos de áreas como gastroenterología, farmacia hospitalaria, enfermería, psicología, gestión sanitaria y representación de pacientes. Además, se realizó una encuesta a 736 pacientes con CU, complementada con una revisión exhaustiva de la literatura científica.