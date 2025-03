La memoria histórica política dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio. La memoria histórica política conmemorativa es uno de los mejores cuadros para recordar la hipocresía social del que te abraza y con la otra mano te machaca.

Ayer fue 11 de marzo de cualquier año y las imágenes que recorrieron todos los medios informativos, simplemente fueron las de grupos políticos, ausentes de su trabajo, para, “dicen”, recordar a los que injustamente se fueron... recuerdo colegial que ni se siente, ni se memoriza, ni te compromete. ¿Por qué?, porque, en el momento de la verdad, lo que se puede arreglar, esos doloridos señores, lo cosen sobre el descosido y como la “profesional costurera” dice: AL POCO TIEMPO SE ROMPE (lo del caramelo a la puerta de un colegio).

Hay que reconocer, también, en honor a la verdad, que hay personas con “madurez social” que en ciertas tertulias serias hacen reflexiones a tener en cuenta, no por los gobernantes, sino por la ciudadanía EXIGENTE DE SUS DERECHOS, venía a decir:

“La sociedad actual no tiene nada que ver, en muchos aspectos, con las generaciones que han vivido los años 50-60-70. Hoy día un chaval de 13-14-15-16-17 años, son como antes los jóvenes de 18 para arriba... ¿Por qué las leyes, las normas, las directrices, la seguridad.... no se han adaptado?”.

Hace unos días una profesora, trabajadora social en el entorno de los emigrantes, fue BRUTALMENTE ASESINADA... Sinceramente, alguna culpa y responsabilidad debemos tener todos los miembros de la sociedad en la que vivimos que no nos hemos plantado y exigido la ADAPTACIÓN A LA NUEVA EDAD REAL DE LOS NIÑOS Y JÓVENES de hoy día.

No sé cuánto tiempo tenemos que esperar. ¿Es un problema político? o ¿es una DEGRADACIÓN SOCIAL PERMITIDA?

Recuerdo, es un ejemplo de nuestra dejación responsable, cómo en Cataluña se exigía a todos la obligación de usar el CATALÁN y, sin embargo, los hijos de los políticos acudían a Colegio y Universidades donde el idioma catalán pasaba a ser, lo que de verdad es, una lengua propia de una región, culturalmente rica y con todos los derechos a ser respetada, pero las formas de actuar sus políticos NADIE LAS CONDENÓ, NADIE SE MANIFESTÓ EN SU CONTRA... La vida sigue igual...