Jornada de muy complicada definición con los nº1 salvándose in extremis

El primer día del Córdoba Open ya anunció que la cita venía con cierta agitación y que no iba a ser fácil conseguir la victoria. Pequeños avisos que en la segunda fase de los 1/16 se han hecho más evidentes y han pillado a más de uno, y de dos, con el pie cambiado.



Quitando las excepciones que siempre hay, como por ejemplo Álvaro Sola y Matías Del Moral, que derrotaron por 6-1 y 6-2 a Miguel Morales y Javier Collantes, Raúl Marcos y Sergio Alba que hicieron lo propio (sorpresa mediante) ante Relis Ferreyra y Matías Segura por 6-2 y 6-4 o Santi Pinedo y Daniel Luna que arrasaron a Joaquín Gaitán y Francisco Maier con un 6-3 y 6-2, en el resto hubo ciertos atragantamientos.

Que se lo digan si no a los nº1, Maxi Arce y Franco Dal Bianco, fabulosos en el arranque ante Jesús Ruiz y Adriá Mercadal para evitar sustos (6-2). Su juego continuó siendo magnífico hasta el 2-0 del segundo, cuando aparecieron las dudas (como en el torneo anterior) para dar vida a sus oponentes.

Ruiz y Mercadal se encontraron casi sin buscarlo con un parcial a favor de 1-6 que les permitió empatar la contienda y presentarse en el tercero; allí, sin embargo, se enchufarían otra vez Arce y Dal Bianco para evitar males mayores, poniendo tierra d epor medio con un 5-0 que después se convertiría en el definitivo 6-2, 3-6 y 6-2.

Complicaciones también para Andrés Britos y Yain Melgratti, tantas que acabaron cayendo eliminados frente a Cristian Germán Gutiérrez y Miguel González en un partido mucho más igualado si cabe que el anterior.

Mucha paridad en el inicio y en el final, llegando al tie break en la primera manga a favor de Britos y Melgratti (7-6), pero recibiendo luego dos parciales en contra. El partido se les fue complicando y poco a poco, y aunque resistieron y devolvieron cada golpe, la pelota caía cada vez más a favor de ‘Sanyito’ y Miguel, quienes supieron aprovechar mejor esas pequeñas ventanas de oportunidad para acabar con un 7-6, 3-6 y 4-6, despidiendo a Gutiérrez y González del torneo y como proyecto deportivo, pues era su último torneo juntos.

Santiago Frugoni y Pablo Barrera lograron una victoria también muy complicada ante un Tomás Cheda y un Luis Oliver que les llevaron al extremo pero que acabaron abandonando por lesión cuando el choque iba 6-7, 6-3 y 5-2. Un contratiempo que privó a los aficionados de ver algún punto más de una batalla que estaba siendo magnífica.

Por último, Máximo Maldonado y Luciano Puppo consiguieron remontar ante Pablo Nicolás Egea y Nicolás Zurita en un emparejamiento que se les había puesto cuesta arriba pero al que se agarraron a tiempo.

El inicio no fue excesivamente bueno, pero en cuanto se activaron mejoraron, siendo más agresivos y dominando con el globo para terminar firmando un 3-6, 6-2 y 6-2.