Journety: la plataforma que redefinirá el turismo gracias a la IA

El sector turístico está en plena evolución digital, y Journety se posiciona como la herramienta que cambiará la forma en que los viajeros planifican y disfrutan sus experiencias. Esta innovadora aplicación, impulsada por inteligencia artificial, proporciona información en tiempo real, crea itinerarios a medida y ofrece recomendaciones personalizadas. Este proyecto revolucionario está siendo desarrollado por estudiantes de la Universidad de Granada.

Un asistente de viaje inteligente y accesible

Journety marca un antes y un después en la manera de viajar. Su inteligencia artificial analiza las preferencias, el presupuesto y el tiempo de cada usuario para elaborar planes personalizados y brindar información detallada sobre cada destino en tiempo real. La aplicación funciona como un guía turístico digital, disponible en múltiples idiomas y accesible en cualquier parte del mundo.

Su lema lo resume perfectamente: “Las grandes ideas no solo nacen en Silicon Valley”. Con esta visión, Journety busca consolidar a España como un pionero en innovación turística.

Un modelo de financiación basado en la colaboración

Para hacer realidad este ambicioso proyecto, Journety ha implementado un modelo de financiación alternativo, inspirado en The Million Dollar Homepage, la iniciativa de Alex Tew en 2005 que recaudó más de un millón de dólares vendiendo bloques de píxeles en una página web. Adaptando esta estrategia al presente, Journety apuesta por un crowdfunding corporativo.

A través de su plataforma, empresas, marcas y particulares pueden adquirir espacios promocionales donde podrán incluir imágenes, descripciones y enlaces a sus sitios web. Estos espacios serán permanentes, asegurando una visibilidad duradera y reconociendo a los patrocinadores como fundadores del proyecto.

Una oportunidad única para formar parte de la revolución tecnológica

Journety brinda la posibilidad de que cualquier persona o empresa participe en el nacimiento de un proyecto con gran potencial. Como enfatizan sus creadores: “Imagínate haber sido uno de los primeros en apoyar una aplicación como WhatsApp”. Este mensaje busca atraer tanto a startups emergentes como a grandes compañías interesadas en involucrarse en el futuro del turismo digital.

Beneficios exclusivos para patrocinadores

Los patrocinadores que respalden Journety no solo contribuirán a la creación de una aplicación innovadora, sino que también recibirán importantes ventajas. Este modelo de financiación ofrece una propuesta de valor inigualable para quienes buscan una oportunidad en la industria del turismo digital. Entre los beneficios destacan:

● Visibilidad permanente: Los patrocinadores aparecerán tanto en la web oficial como en la futura app de manera indefinida. ● Reconocimiento especial: Serán identificados como fundadores del proyecto. ● Inversión accesible: Con un aporte mínimo de 16€ (IVA incluido), cualquier persona puede participar. ● Reforzamiento de marca: Apoyar una startup innovadora mejora el posicionamiento y la imagen empresarial.

Este enfoque no solo garantiza la financiación del proyecto, sino que también fomenta la creación de una comunidad sólida, clave para el éxito a largo plazo de Journety.

Granada, un epicentro de innovación turística

Journety ha nacido en Granada, una ciudad que, además de ser un referente cultural y turístico, está emergiendo como un hub de innovación tecnológica.

Varias empresas locales y nacionales ya han comenzado a respaldar la iniciativa, apostando por la tecnología aplicada al turismo. La alcaldesa de Granada ha subrayado la importancia del emprendimiento tecnológico como motor económico, destacando que proyectos como Journety demuestran el gran potencial de la inteligencia artificial en el sector.

Súmate a esta iniciativa

La fase de financiación de Journety ya está activa y cualquier persona puede unirse a través de su página web oficial. Con un costo de acceso asequible y beneficios a largo plazo, esta campaña representa una oportunidad inigualable para quienes desean impulsar una startup española con alcance global.

Journety no es solo una aplicación; es un movimiento hacia el turismo del futuro. Su enfoque en la personalización y la inteligencia artificial la convierten en un potencial referente a nivel mundial. ¿Te gustaría formar parte de esta revolución?