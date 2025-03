Todos los empleados públicos y privados desean vivir en un entorno saludable, con una psicoesfera positiva y alentadora y relaciones armoniosas. La comunicación contribuye a fortalecer los vínculos para la buena convivencia. Es un sueño para muchos empleados experimentar el equilibrio y la camaradería en el entorno de trabajo, donde la comunicación sea clara y consistente.



La mayoría de los empleados pasan más tiempo en el trabajo que en casa. Por ello, la expectativa es que exista un clima organizacional favorable a la prevalencia de valores que sustenten la dignidad humana, más que un mero registro numérico de empleados.

- ¿Quién quiere ser tratado como un simple número de registro? - ¿Quién quiere vivir en un entorno donde la toxicidad es algo habitual? - ¿Cuántas veces en tu vida, si pudieras, no irías a la empresa?

La comunicación surge desde la perspectiva de eliminar el ruido que existe en las relaciones interpersonales con el propósito mayor de generar unidad en los mensajes que viajarán al interior de la empresa. Es uno de los medios más poderosos para promover la integración de los empleados en una organización. La comunicación permite que el pensamiento empresarial sea informado de forma humanizada y técnica por sus directivos, quienes pueden utilizar vehículos específicos para llegar con criterio a sus empleados.

- ¿Qué impresiones tienes de la empresa en la que trabajas? - ¿Cómo se procesan los mensajes transmitidos por los líderes, es decir, cómo comunican los líderes sus órdenes? ¿Saben cómo solicitar? - ¿La comunicación dentro de la empresa es clara y objetiva, o los líderes no parecen saber lo que quieren? ¿O ni siquiera saben lo que quieren? - Cuando cambia el liderazgo, ¿hay alguna presentación formal de este cambio? - Cuando llegan nuevos empleados a la empresa, ¿existe algún tipo de acción encaminada a fomentar su inclusión y alineación?

La comunicación como herramienta de integración tiene como objetivo reducir los conflictos existentes debido a las diferencias naturales presentes en las relaciones interpersonales. Sabemos que las empresas esperan que sus empleados adopten actitudes profesionales en sus tareas administrativas y operativas. Sin embargo, en muchos momentos de toma de decisiones vemos cómo los ánimos se caldean en las reuniones o en los pasillos, y las emociones se desequilibran.

Es aquí cuando vemos que muchos empleados con capacidad de generar resultados carecen de madurez emocional o tienen graves deficiencias en la gestión de la inteligencia emocional. Pero no podemos olvidar que existen desequilibrios en todos los puntos de la jerarquía de la empresa: desde los puestos de base hasta la alta dirección.

- ¿Cuántas veces has presenciado discusiones acaloradas en las salas de dirección? Y sin embargo, ¿cuándo intentó la dirigencia incluirlo en la lista de testigos para reforzar sus discursos? - ¿Usar palabras groseras es la mejor manera de demostrar autoridad o simplemente demuestra un desequilibrio emocional acompañado de una falta de ética y actitud profesional? - ¿Un liderazgo que utiliza un tono de voz grosero y no utiliza palabras para cultivar buenas relaciones, como “por favor”, “disculpe” o “perdón”, crea un ambiente armonioso?

La comunicación desde esta perspectiva integradora contribuye a mejorar los procesos para calificar los resultados planificados y esperados. La dirección debe ser cautelosa respecto a esta relación: procesos x resultados. Si los líderes o la gerencia se centran sólo en estos aspectos y no prestan atención a la realidad de los ejecutantes desde una perspectiva individual, esta relación se verá comprometida. Por ello, la empresa debe conocer más que sólo la capacidad técnica de sus empleados, debe reconocer la realidad, que en este caso incluye su salud emocional y otros retos que enfrentan en la vida.

Después de todo, los recuerdos traumáticos, las creencias limitantes, el autosabotaje y la gestión tóxica y abusiva comprometen la competitividad global de cualquier organización. Por tanto, acceder a estos aspectos permitirá comprender el escenario real del desempeño individual de estos empleados. De esta forma, somos testigos de cómo la comunicación orientada a reconocer y valorar a los empleados permite una mayor escalabilidad de resultados en el entorno empresarial.

- ¿Cómo te sientes en la empresa, visto como un ser humano o simplemente un empleado más? - Sientes que puedes lograr más en tus resultados dentro de la empresa, sin embargo, reconoces que tus resultados son muy mediocres y al final del día, estás en conflicto contigo mismo, ¿sabes la razón de esta realidad? - ¿Podría ser que usted no formara una relación de vida con una pareja frívola llamada procrastinación o autosabotaje? ¿Sabes de dónde viene esta procrastinación? ¿Es cómodo o incómodo para usted vivir con esta realidad? ¿Estás interesado o comprometido a cambiar esta realidad? - Recuerda que querer es diferente a comprometerse. ¿A qué nivel quieres ascender? ¡Hay cambios que no dependen de la empresa sino de ti!

No estoy aquí con el interés de agotar este tema, sino de promover la reflexión de muchos directivos y empleados de cualquier organización pública o privada.