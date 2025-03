La 97º Edición de los Premios de la Academia de Hollywood deja alguna sorpresa

Las quinielas estaban repartidas y no ha habido grandes sorpresas. Adrien Brody se alzaba con el premio a Mejor Actor protagonista mientras que Zoe Saldaña se convertía en Mejor Actriz de Reparto por la aplaudida Emilia Pérez.

Foto: AL SEIB - ©A.M.P.A.S. - Europa Press



Demi Moore, ¿la gran perdedora?

Rara será la próxima ocasión en la que la ex mujer de Bruce Willis tenga posibilidad de llevarse un Oscar, si no era por La Sustancia. Hollywood adora las transformaciones y tras arrasar en los Globos de Oro y numerosos otros premios, parecía lógico que se lo llevara.

Sin embargo, su actuación – correcta pero carente de emoción al principio de la cinta – no ha convencido a los académicos que se decantaron por una desconocida Mikey Madison que se dio a conocer en “Erase una vez en Hollywood” y se llevaba la estatuilla por “Anora” que obtuvo seis premios en total.

Las redes sociales y “X” se hacían eco de los gestos de Moore al quedarse sin la estatuilla. Ya se están generando videos con memes con la lectura de sus labios en el momento en que la cámara le enfoca.

La esperada aparición de Karla Sofía Gascón

Ya sabemos que las redes una vez que te condenan, lo hacen para siempre y es prácticamente imposible recuperarse. La actriz protagonista de “Emilia Pérez” se ha situado en el centro de la polémica mediática tras sus discursos homófobos y radicales y sus tuits criticando diversos colectivos. La sociedad la apartó y la actriz ha tenido que retirarse del foco mediático. Estaba en duda su presencia en la ceremonia aunque finalmente ha asistido sin pasar por la alfombra roja.

El presentador de la gala hacía un chiste al nombrarla pero ésta respondía con un gesto de agradecimiento a cámara que no correspondía con el chiste en cuestión. Alguien tenía que traducirle el significado.

Anora se lleva seis premios, convirtiéndose en la ganadora de la noche ante los insólitos asistentes y los propios presentadores que quizás esperaban que “La Sustancia” encumbrara su estatus o “Cónclave”, con Ralph Fiennes al frente. Las caras de sorpresa de algunos actores y de Meg Ryan y Billy Cristal al anunciar la categoría de mejor película se hacía evidente.

Conan O´Brienn ponía el punto cómico a una gala bastante sobria que comenzaba con fuerza con las actuaciones de las dos protagonistas de Wicked dejando a todos boquiabiertos; también la actuación de Margaret Qualley como “posible” chica Bond en un glamoroso homenaje en el que la joven actriz aprovechaba para hacer un guiño a su personaje de La Sustancia. Pero salvo los momentos emotivos en los que los protagonistas recogían sus premios y el momento del “memoriam” recordando al reciente fallecido Gene Hackman, poco más se puede destacar de la ceremonia.

Otras anécdotas las protagonizaban los actores Halle Berry y Adrien Brody que recreaban su mítico beso veintidós años después, en presencia de los curiosos. Como no, uno de los momentos virales y más comentados, con polémica incluida, de la jornada.

Los premios técnicos (montaje, producción, sonido, fotografía, efectos especiales, etc.) recaían en títulos como Dune, Cónclave o Wicked que se alzaba con dos galardones.

No podemos cerrar esta crónica sin hablar de los estilismos más espectaculares que pasaron por la alfombra roja, entre las que destacan Penélope Cruz, de Chanel, marca de la que es imagen, de inspiración nupcial, Gal Gadot, con un impresionante vestido rojo de Prada que dejaba claro quién tenía que haber sido la bella princesa de Blancanieves, Margaret Qualley, Ellie Fanning, Halle Berry, Ana de Armas, Timothe Chalamet, rompía los estereotipos vistiendo un Givenchy amarillo contra la superstición, el oscarizado Adrien Brody, elegantísimo con esmoquin negro. Destaca Ariana Grande con un vestido campana de Schiaparelli, metiéndose en el papel que interpreta en Wicked.