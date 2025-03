Criptan impulsa el ahorro en criptomonedas: reparte más de 500.000 euros en recompensas en un año

La compañía vasca ha sido premiada por su estrategia en innovación y marketing 'One day, one month, one year', una propuesta que ofrece soluciones alojativas de corta y media estancia, a través de tres líneas 'Beach, Urban y Flex' La promotora vasca, Kategora Real Estate y su gestora hotelera, Kora Living, han sido galardonadas, el pasado 25 de febrero, con el Premio a la Mejor Estrategia de Alojamiento Temporal en el prestigioso evento Living Summit 2025, organizado por la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Este reconocimiento, otorgado por la Junta Directiva de COWORD, destaca el esfuerzo en innovación y marketing de la estrategia "One day, one month, one year" de la compañía, una propuesta pionera que ofrece soluciones de alojamiento para estancias de corta y media duración.