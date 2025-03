“Venezuela tiene literatura épica y enriquecedora para la humanidad”

Dr. Lulzim Tafa es poeta (rector emérito de la Universidad AAB en Pristina, del 2012 a 2020) y profesor universitario. Nació en el 1970 en Lipjan, República de Kosovo. Completó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pristina, mientras que sus estudios de doctorado en el campo del derecho las completó en la Universidad Estatal de Sarajevo.

Dr. Lulzim Tafa tiene una amplia experiencia y brindado grandes aportes en ciencias sociales, como profesor titular y profesor visitante de temas penales y criminalística en varias universidades de Kosovo y Europa. Durante su carrera ha ocupado importantes cargos en toda la jerarquía académica, incluyendo puestos directivos en centros de investigación, facultades, liderazgo y servicios universitarios. Es miembro de los consejos editoriales de varias revistas científicas locales e internacionales y miembro de los consejos directivos de varias organizaciones en el campo de las ciencias jurídicas, los derechos humanos, la criminología, etc.

El estadista Lulzim Tafa, es uno de los cinco más importantes escritores modernos de Europa y se ha destacado por su integra conducción en varias organizaciones internacionales prestigiosas. Durante toda su trayectoria profesional, el Prof. Lulzim Tafa ha defendido los intereses de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos de América dentro del continente europeo. Además, ha sido el propulsor principal de la cooperación cultural y literaria entre Europa Sureste con los países de América del Sur. A continuación, compartimos una entrevista con el Estadista y Poeta

Fuente de la foto: "Tafa dekorohet me Medaljen presidenciale të meritave për krijimet letrare – Ekonomia Online"



1. ¿Cual son los aportes principales, y contribución de la literatura de Venezuela en la cultura mundial? PROF. LULZIM TAFA: En primer lugar, el papel de la literatura en la promoción de los valores culturales de un país es casi irreemplazable porque las obras literarias hacen que una nación sea conocida más allá de sus fronteras más que cualquier otra cosa, porque la literatura se dirige a los lectores, y en los lectores se incluyen naturalmente las élites de cada nación o país. Personalmente, la literatura me ha ayudado mucho, entre otras cosas, a conocer muchas culturas de países y sus historias, incluso sin visitarlos nunca. La literatura venezolana es una literatura potente y creo que sus escritores contemporáneos deberían centrarse aún más en promover su literatura en el exterior. La literatura venezolana, como la de otras naciones latinoamericanas, ha hecho un importante aporte a la cultura mundial a lo largo de los siglos.

A partir de la era colonial, las crónicas y los relatos históricos proporcionaron información valiosa sobre su historia temprana, cultura y geografía, documentando las interacciones entre los colonizadores europeos y las poblaciones indígenas. En el siglo XIX, la literatura venezolana jugó un papel vital en la exploración de la identidad nacional, especialmente después de la guerra de independencia, con escritores que abordaron temas de conflicto político y cambio social.

El Venezolano Juan Vicente González Delgado, flamante político, periodista y escritor del siglo XIX, el iniciador del Romanticismo en su país; como Diputado de Caracas, fue impactado fuertemente por el sangriento allanamiento en el recinto parlamentario el 1848. González fue testigo ocular de dicha macabra situación en donde las tropas del gobierno mataron e hirieron a varios congresistas. La literatura de este período capturó el espíritu y las luchas de la nación venezolana recién independizada y se difundió por todas partes como inspiración, llevando temas de la civilización contra la barbarie a una audiencia global y dando forma a la identidad de la literatura venezolana, pero también de toda América Latina.

La agresión armada ocurrida el 24 de enero de 1848 en la sede del Congreso de Venezuela en Caracas nos enseña el valor de las instituciones democráticas y de la autonomía de poderes. Es impresionante como González también le hizo oposición a la dictadura del presidente José Antonio Páez Herrera, actos emblemáticos de este gran escritor y político visionario venezolano.

Desde "El Heraldo" y otros periódicos, Vicente González combatió a los regímenes de fuerza hasta el punto de ser deportado en el 1861. Por breve tiempo se salvó del exilio gracias a la magnanimidad de Pedro Gual, presidente de la República. Este mismo espíritu de liderazgo y valentía en defensa de la democracia en Venezuela, libre comercio y libertad de expresión lo encontramos en los análisis políticos y económicos de Miguel Henrique Otero, quien estudia el carácter de la izquierda en América Latina que es la enemiga histórica de los valores democráticos y el estado de derecho.

Sobre la actualidad política de Venezuela, hay que destacar el gigantesco trabajo, valentía y patriotismo, demostrado por periodistas como Carlos Correa, Miguel Henrique Otero, el periodista y profesor universitario Edinson Castro, el periodista Leandro Palmar y el técnico audiovisual Belises Salvador. Todos ellos reflejan la valentía y pasión hacia el periodismo investigativo, a modo de que todos nosotros en Europa podamos conocer más sobre la realidad socioeconómica y política en Venezuela. Para nosotros en Europa, desde la era colonial, las crónicas y los relatos históricos proporcionaron información valiosa sobre la historia temprana de Venezuela, y un escritor republicano que tiene grandes aportes en la creación literaria es Andrés Bello. Con su poesía neoclásica, Bello está disolviendo el sentimiento de la naturaleza y el paisaje al romanticismo con el estilo íntegro y clásico. Conocido también como filósofo y jurista, Andrés Bello nos enseña una nueva tradición literaria con su poema “Los duendes”:

V “A casa me recojo; echemos el cerrojo. ¡Qué triste y amarilla arde mi lamparilla! ¡Oh Virgen del Carmelo! aleja, aleja el vuelo de estos desoladores ángeles enemigos; que no talen mis flores, ni atizonen mis trigos. Ahuyenta, madre, ahuyenta la chusma turbulenta; y te pondré en la falda olorosa guirnalda de rosa, nardo y lirio; y haré que tu sagrario alumbre un blanco cirio por todo un octavario”.

La literatura venezolana contemporánea, hasta donde yo sé, aborda muchos temas universales. No debemos olvidar que los temas que aborda una literatura ya sean nacionales o completamente personales, cuando son tratados con sensibilidad, talento y gusto, entonces se convierten en temas universales y sirven a toda la humanidad. He notado que la literatura venezolana aborda temas de interés global como: problemas sociales y políticos urgentes, migraciones y desplazamientos forzados, y todos los temas relacionados con el amor y el dolor humano, reflejando las complejas realidades que dominan el mundo actual. Muchos escritores venezolanos están publicando y traduciendo a idiomas extranjeros, lo que está haciendo que la literatura venezolana sea cada vez más conocida en el mundo, contribuyendo así a los debates literarios globales y compartiendo sus perspectivas únicas con el mundo. Además de las obras escritas, las ricas tradiciones orales de Venezuela, que incluyen historias interesantes, se suman a la diversa colección de folclore y leyendas de todo el mundo. Estas historias preservan el patrimonio cultural y brindan una visión de las creencias y valores de la sociedad venezolana. En general, las contribuciones de la literatura venezolana abarcan desde la documentación de acontecimientos históricos y la exploración de la identidad nacional hasta la configuración de tendencias literarias, sociales y económicas, y el abordaje de cuestiones contemporáneas, lo que la convierte en una parte importante de la cultura mundial.

2. ¿Cuáles son algunos aspectos de la cultura latinoamericana que tienen una buena sinergia con la cultura europea? Prof. LULZIM TAFA: Las culturas nacionales, aunque pertenecen a países y naciones, no están aisladas y no actúan como tales; Las culturas también penetran y se difunden. Gran parte de las culturas de distintos países y pueblos del mundo, por diferentes que sean, también son similares entre sí.

La cultura latinoamericana comparte profundas sinergias con la cultura europea, arraigadas en siglos de intercambios históricos, lingüísticos y artísticos que continúan dando forma a ambas regiones. El predominio del español y del portugués en América Latina, heredado de la colonización europea, crea una base lingüística común que facilita la comunicación y el diálogo cultural. De manera similar, el catolicismo romano, introducido por los colonos europeos, sigue siendo un pilar central en ambas sociedades, influyendo en las tradiciones, las fiestas y los valores sociales. Este patrimonio religioso y lingüístico compartido se complementa con conexiones artísticas y literarias; Por ejemplo, mis favoritos dos escritores latinoamericanos son Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges, ellos se inspiraron en las tradiciones literarias europeas y al mismo tiempo infundieron en sus obras temas exclusivamente latinoamericanos, creando un diálogo transcultural en todo el mundo. La música también marca esta sinergia; Tomemos como ejemplo géneros como el tango y la salsa, que combinan influencias indígenas, africanas y europeas en formas de las artes reconocidas mundialmente. Estas diagonales culturales se ven reforzadas aún más por los lazos históricos que han fomentado asociaciones económicas duraderas e intercambios intelectuales entre las dos regiones. En conjunto, estos elementos resaltan la interacción profunda y dinámica entre las culturas latinoamericanas y europeas, ilustrando sus historias compartidas que crean una relación cultural rica y mutuamente enriquecedora.

3. ¿Puedes identificar algunos campos de cooperación entre Kosovo, Albania y América del Sur y las Islas Caribe? Prof. LULZIM TAFA: He observado constantemente que Kosovo y Albania han insistido rápidamente en ampliar su cooperación con América del Sur y el Caribe, centrándose en las dimensiones cultural, diplomática y económica. Ambos países han enfatizado la importancia del intercambio cultural como medio para promover el entendimiento mutuo, especialmente a la luz de las experiencias históricas compartidas con países como Paraguay y Uruguay. Albania ha apoyado los esfuerzos de Kosovo para obtener el reconocimiento de otros estados miembros de las Naciones Unidas y unirse a organizaciones internacionales, aprovechando sus relaciones en América Latina para proteger la soberanía de Kosovo. Desde el punto de vista económico, existe un gran potencial para establecer asociaciones comerciales y de inversión entre los Balcanes Occidentales y América del Sur, que podrían facilitarse a través de los marcos regionales existentes. Además, Kosovo y Albania aspiran a fortalecer su presencia global participando en iniciativas que promueven la integración regional y la cooperación con América Latina y el Caribe en el marco de las estrategias más amplias de la Unión Europea para el compromiso global.

Algunos países latinoamericanos han reconocido la independencia de Kosovo, mientras que otros lamentablemente no lo han hecho; Por supuesto, Venezuela tampoco lo ha reconocido, pero tengo muchas esperanzas de que en un futuro no muy lejano Venezuela reconozca la independencia de Kosovo. El conocimiento político abre muchas vías de cooperación incluso entre las culturas de nuestros países. Por ejemplo, Paraguay ha reconocido a Kosovo y ha iniciado una cooperación con ese país. Personalmente, nunca olvidaré el honor que me confirió el Rector de la Universidad Nacional del Este - Paraguay, otorgándome el título de “Doctor Honoris Causa”. Luego me informaron que se está trabajando en una iniciativa para crear un centro cultural sobre mi país, que llevará mi nombre; y esto aumenta mi confianza en afianzar un futuro muy cooperativo entre nuestros pueblos y culturas.

4. ¿Qué medidas tiene que tomar la comunidad internacional para fortalecer las instituciones democráticas en Venezuela? Prof. LULZIM TAFA: Para fortalecer las instituciones democráticas en Venezuela, la comunidad internacional debe adoptar un enfoque integral que enfatice el apoyo al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. La comunidad internacional debe exigir a las autoridades locales que respeten y protejan los derechos y libertades civiles. Además, es esencial brindar ayuda humanitaria para abordar las graves necesidades de millones de venezolanos que enfrentan dificultades económicas y desplazamiento. La participación de los socios regionales, especialmente de los gobiernos democráticos de América Latina, puede ayudar a ejercer presión sobre el Gobierno de Caracas para que fortalezca a los principios democráticos y al respeto de los derechos humanos. Promoviendo el diálogo entre el gobierno y la oposición, y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil. El papel de la comunidad internacional es muy importante a la hora de crear un entorno favorable para la transición política y la reforma institucional, que en última instancia permita a los venezolanos recuperar sus derechos democráticos.

5. ¿Cuál es la imagen de Nicolás Maduro en Europa? Prof. LULZIM TAFA: Sobre la actual situación en Caracas, estoy muy de acuerdo con el periodista Henrique Otero con sus argumentos brillantes, brindados aquí: “Con la llegada de Chávez al poder…tres cosas cambiaron...Una consistió en el uso de estrategias seudodemocráticas con estrategias de violencia (por ejemplo, simular procesos electorales y destruir instituciones como el Poder Judicial). Otra fue la de convertir la institución armada en un partido militar […] concentrada en el objetivo de reprimir e impedir el libre ejercicio de la disidencia y los derechos políticos de los ciudadanos. La tercera fue la de borrar los límites entre lo legal y lo ilegal. Chávez, y este debe ser su principal aporte a la acción política en América Latina, incorporó como parte de su operación, al narcotráfico, las bandas delincuenciales, el paramilitarismo, la corrupción masificada, el tráfico de mercancías, el lavado de dinero y más. En síntesis: convirtió a la delincuencia organizada en uno de sus fundamentos para el control social, la represión y la instauración de una atmósfera social de miedo”.

Lo he dicho en otras oportunidades y lo digo ahora: la literatura no interfiere en los asuntos de la política y del Estado, pero hay ciertos casos en que la literatura también habla y debe decir su propia palabra, especialmente cuando se cuestionan asuntos importantes como los derechos humanos y las libertades fundamentales, y especialmente cuando se violan las libertades civiles y la democracia de un país y de un pueblo. Por lo que leo y veo todos los días, Nicolás Maduro es visto muy negativamente en Europa y hay varias razones para esta percepción. Muchos dirigentes europeos no consideran que su gobierno tenga una legitimidad verdaderamente democrática. Esto se debe principalmente porque creen que los resultados de las elecciones bajo su liderazgo no fueron ni libres ni justas y no reflejan la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Soy un poeta cuya profesión básica es la de abogado, siendo por tanto un escritor que aprendí teóricamente muy temprano los fundamentos de la democracia, y que desgraciadamente, de joven, no experimenté, porque mi país también pasó por un período difícil de comunismo y luego también de esclavitud y guerra. Me siento obligado a hablar de este tema, porque lo he vivido en primera persona. Digo con toda responsabilidad que un día pasado en dictadura es igual a un día pasado en el infierno. He visto que en Venezuela las elecciones han producido resultados polémicos, y se sabe que los resultados polémicos también producen gobiernos polémicos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe comprometerse lo más pronto posible a celebrar allí elecciones libres y democráticas, porque las elecciones libres son uno de los principales pilares de la democracia. También he visto que la Unión Europea también ha impuesto sanciones a parte de la administración estatal venezolana. Creo y siempre he creído en los valores en los que se basa la UE. Así, Europa ve al gobierno de Maduro como antidemocrático y las críticas que le ha hecho la UE son sobre temas muy sensibles que tienen que ver no sólo con la política, sino también con valores fundamentales como la democracia, la libertad y la dignidad humana.

6. ⁠¿Cuáles son los tres pilares fundamentales de la cooperación económica y política entre la Unión Europea y la Región de América del Sur, CELAC y MERCOSUR? Prof. LULZIM TAFA: Esto significa tener más reuniones y discusiones de alto nivel para compartir valores como la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y el respeto a la soberanía. Estas acciones pretenden crear una relación más estable y predecible entre las regiones. El foco estará entonces en fortalecer el comercio entre la UE y Sudamérica. Esto incluye promover los flujos de comercio e inversión, actualizar los acuerdos comerciales existentes para hacerlos más efectivos y abordar cuestiones que afectan el acceso a los mercados. Al mejorar las relaciones comerciales, ambas regiones pueden beneficiarse económicamente. Y, por último, la estrategia Global Gateway de la UE tiene como objetivo apoyar las inversiones en América del Sur. Esta estrategia tiene como objetivo movilizar recursos financieros para el desarrollo sostenible, la transformación digital y el desarrollo humano. Prioriza proyectos que mejoren la conectividad a través de una mejor infraestructura, fortalecer la ciberseguridad para proteger las redes digitales y proyectos que garantizan los derechos digitales de todos los ciudadanos. Juntos, estos pilares crean una base sólida para la cooperación que puede conducir al crecimiento y la prosperidad recíproca.