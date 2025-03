Las raíces de las plantas tienen gravedad positiva. Porque crecen hacia abajo. Con la fuerza de la gravedad. Los tallos crecen hacia arriba. Al contrario de la fuerza de gravedad. Por eso tienen gravedad negativa. Las lechugas, las sequoias y los baobas crecen hacia arriba. Todo lo que necesitan para vivir. En ciertas personas ocurre algo similar. Está estudiado. El cerebro de Trump hace tiempo que no está en su cabeza. Está descendiendo por su cuerpo sin parar en el corazón. Sería demasiado romántico. En estos momentos Trump tiene la cabeza en los pies. Literalmente. Y no es nada fácil pensar con la cabeza en los pies. Sólo algunos futbolistas lo han logrado. Éstos que conducen deportivos y se casan cada dos años con una modelo. Decidir el rumbo del mundo pensando con los pies es difícil. Por eso Trump planea pistas de esquí en Groenlandia, turismo de yates en Palestina y tirolinas cruzando Ucrania para llegar a las playas de Crimea. Todo esto porque la cabeza de Trump está en sus pies. Su cerebro se ve arrastrado por la gravedad irreversiblemente. Y todo lo que dice cuando se levanta le sale de los pies. Y está demostrado que los pies por si mismos , no tienen mucha capacidad de raciocinio.