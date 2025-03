​Voluntarismo: la carga de la voluntad y cómo liberarse de ella

Foto de Andrea Piacquadio en Pexels



El voluntarismo es una actitud que se basa en la creencia de que todo depende exclusivamente del esfuerzo personal. Se caracteriza por un enfoque rígido en la fuerza de voluntad, en el sacrificio constante y la autosuficiencia. Aunque en su origen puede parecer una forma de disciplina, el voluntarismo puede tener efectos negativos profundos en la salud mental, emocional y espiritual de una persona. Este artículo explora cómo el voluntarismo nos roba la paz y cómo podemos superarlo para vivir una vida más plena, fluida y conectada con el amor y la aceptación.

¿Qué es el voluntarismo?

El voluntarismo es la creencia de que todo en la vida debe ser alcanzado a través del esfuerzo personal, sin espacio para la colaboración, la aceptación o la fluidez con las circunstancias. Aunque es común confundirlo con la disciplina, va mucho más allá, generando tensión, rigidez y un sentido de obligación constante. Un voluntarista cree que solo mediante la fuerza de voluntad, la constancia y el sacrificio se logran los resultados deseados, sin considerar otros factores como el descanso, el disfrute o la ayuda de los demás.

¿Cómo nos roba la paz?

Exceso de autoexigencia: Los voluntaristas se sienten responsables de todo, creyendo que el éxito depende exclusivamente de su esfuerzo. Esto genera una presión constante y un agotamiento físico y mental. Desconexión de la realidad: Al enfocarse solo en lo que puede controlar, el voluntarista ignora sus propios límites y las circunstancias externas, lo que genera frustración y ansiedad. Aislamiento y falta de confianza: La necesidad de hacerlo todo por uno mismo lleva a una desconexión con los demás, dificultando la colaboración y la delegación de responsabilidades. El voluntarista tiende a desconfiar de la ayuda externa y de la providencia. Confusión entre deseo y deber: Las acciones se realizan no por elección o por amor, sino por obligación, lo que provoca insatisfacción y falta de motivación genuina. Crisis espiritual o de sentido: En un plano espiritual, el voluntarismo puede llevar a una falta de confianza en la gracia divina, creyendo que todo depende del esfuerzo humano y desconociendo la sabiduría de fluir con el universo.

¿Cómo superar el voluntarismo y recuperar la paz?

Aceptar los propios límites: Reconocer que no podemos con todo y que está bien pedir ayuda. La humildad de aceptar nuestra vulnerabilidad nos libera de la presión constante. Pasar del “debo” al “elijo”: La clave está en hacer las cosas no por obligación, sino por elección. Esto cambia la dinámica, transformando el sacrificio en una acción consciente desde el amor, la motivación interna y la libertad. Confiar en la vida y en los demás: Es esencial aprender a delegar, pedir apoyo y confiar en que la vida y la comunidad pueden brindarnos lo que necesitamos, sin necesidad de cargarlo todo sobre nuestros hombros. Practicar la flexibilidad y el disfrute: La rigidez mental que caracteriza al voluntarismo limita nuestra capacidad de disfrutar el momento presente. Aprender a disfrutar de la vida, incluso en sus imperfecciones, es esencial para romper con la carga del voluntarismo. Integrar la comprensión y la aceptación: La comprensión profunda de nuestros deseos, deberes y motivaciones es clave para liberar la mente del voluntarismo. A través de la aceptación y la sabiduría, podemos dejar ir el control y permitir que la energía fluya sin resistencias. Espiritualidad de la confianza: Si lo enfocamos desde una perspectiva espiritual, debemos recordar que la fe implica confiar más allá del esfuerzo personal. La espiritualidad del abandono o la confianza nos invita a soltar el control y rendirnos a la sabiduría de lo divino.

Conclusión

El voluntarismo, aunque bien intencionado, nos arrastra a una vida de esfuerzo excesivo, frustración y desconexión con lo que realmente importa. Superarlo no significa renunciar a la voluntad, sino ponerla al servicio de una vida más equilibrada, conectada con el amor, la aceptación y la confianza. Al cambiar el “debo” por el “elijo”, podemos transformar la rigidez en flexibilidad, el agotamiento en energía renovada y el sufrimiento en disfrute.