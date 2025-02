La medida de la mediocridad

Si adoptas una postura en la que empiezas a medirte o compararte desde abajo para no crecer y asustar a los demás, respiras mediocridad. ¿Quién se beneficia con su disminución? La sociedad en general no tiende a admirar, inspirarse o respetar a quienes se menosprecian o se autodesprecian. ¿Qué has ganado al reducirte a lo largo de tu vida?

El miedo a tener coraje y decir lo que piensas para no herir a los demás es una forma de manifestar la mediocridad. Tenga la seguridad de que los demás no lo pensarán dos veces antes de proteger sus oídos, dirán claramente lo que piensan sin piedad. Quien tiene voz, tiene voz, tiene voz, por eso, asegura tu poder de hablar. ¿Cuántas personas están contentas con tu silencio?

Cuando una persona se relaja en una situación que considera cómoda, incluso ante la insatisfacción, se encuentra en una zona de confort, paralizada, acomodada y de esta manera, respira mediocridad. Quienes no buscan la mejora continua y el reposicionamiento viven en la mediocridad, lo que atenta contra la excelencia en cualquier área de su vida. ¿A cuántas personas no les gusta la investigación, los estudios o el proceso mismo de aprendizaje, adoptando siempre la actitud de quien lo sabe todo?

Conformarse con notas medias en el ámbito docente o laboral es adoptar una actitud mediocre. Hay personas que se conforman y no muestran ningún esfuerzo por llegar al siguiente nivel, porque están felices donde están. Ahora piensa: es día de evaluación teórica, la nota máxima es 10 y la media es 5, obtienes una nota de 5. ¿Cuál es tu discurso hacia ti mismo? ¿Es bueno que haya obtenido un 5? Entonces, ¿es bueno que fui mediocre? ¿Por qué no estudiaste para sacar un 10? ¿Cuál es tu estado emocional final?

Enciende tu alerta: Si estás enfocado en tu salud, has dejado de fumar, beber o te has librado de cualquier tipo de adicción, pero te has enamorado de una persona que tiene adicciones pasadas, es posible que estés repitiendo patrones. ¿Estás sanando lo suficiente para poder vivir con alguien que está viviendo con el dolor de su pasado? No creas que puedes cambiar a la otra persona, esta actitud además de arrogante trae mediocridad de fondo.

En realidad, la medida de la mediocridad es una actitud mental que se manifiesta cuando algunas personas no se sienten dignas de estar en una relación con un hombre o una mujer cuando desean una relación. Por ello, hay quienes quieren permitirse, por sus necesidades, vivir con alguien que sea fácilmente accesible o disponible.

En otras palabras, busca a una persona con un nivel de resistencia bajo, alguien que no la bloquee, al contrario, la acepte. Pero cuidado, las relaciones muy fáciles pueden traer desafíos muy difíciles. ¿Alguna vez has notado cuántas decepciones has acumulado por no adoptar criterios en tu vida al momento de seleccionar a alguien para una relación?

Reflexionemos sobre otros aspectos de la medición de la mediocridad:

- Cuando no quieres un nuevo nivel o ascender en la vida, sólo porque la mayoría de la gente está en la base de la pirámide está eligiendo la mediocridad. Esta es la realidad de aquellos que no creen en su valor, no tienen una visión de sí mismos o incluso carecen de confianza en sí mismos y se autodestruyen. ¡Tiene miedo de su propia victoria y elige la escasez!

- Cualquiera que se esfuerce por ser aceptado por una persona o un grupo, por miedo al rechazo o a la desaprobación, está utilizando la medida de la mediocridad.

- Aceptar relaciones frustradas, abusivas o tóxicas dando constantemente justificaciones de que sigues en ellas porque la otra persona te necesita es mediocridad con pasividad asociada.

- Vivir con una intensa necesidad de reconocimiento de los demás, además de ser una carencia, una dependencia o prisión emocional, es una gran falta de amor propio, y por tanto, un camino hacia la mediocridad.

Muy bien, queridos lectores, la idea de este texto no es representar los manuscritos de la verdad, sino traer aspectos reflexivos para la adopción de nuevos reposicionamientos. ¿Te identificaste con alguno de los puntos aquí presentados? Si te vieras ¿qué podrías hacer para mejorar tu bienestar?