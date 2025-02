​Trump «erga omnes»

En las relaciones internacionales es habitual la utilización de la expresión latina «erga omnes», cuyo significado es «frente a todos». La traigo aquí a colación porque es el trato que el recién investido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que repite mandato representativo no consecutivo, está dando con sus decisiones al conjunto de la comunidad internacional como consecuencia de su forma de entender la democracia liberal.

Siguiendo a Crawford B. Macpherson en «The Life and Times of Liberal Democracy» (1977), diré que el calificativo «liberal» puede aplicarse tanto a la libertad de los poderosos para someter a los ciudadanos a las leyes del mercado, como a la existencia de una libertad igual para todos que posibilite que estos desarrollen sus capacidades personales; aunque a lo largo de la historia se ha intentado amalgamar estas dos concepciones.

En este sentido, el modelo de democracia liberal que está implementando el presidente norteamericano es el de un preexistente sistema de partidos políticos de naturaleza empresarial que ofrecen a la sociedad una pluralidad de mercancías políticas, al objeto de que los votantes elijan las que consideren más adecuadas para satisfacer sus demandas.

Este modelo podría parecernos ajeno a la realidad actual; sin embargo, está basado en el hombre y la mujer consumidores, que constituyen la esencia de las sociedades capitalistas en las que nacemos, nos desarrollamos y morimos la mayoría de la población mundial desde hace doscientos años.

Según otros reputados politólogos, el modelo de democracia liberal de mercado «es el único capaz de hacer lo que hace falta, o al menos el que mejor puede hacerlo». Por eso, en mi opinión, es la única alternativa viable hoy en día en Occidente debido a la universalización del Estado del bienestar y al fracaso del modelo de democracia «woke» y su cultura de la cancelación y de la estigmatización de quienes piensan y actúan de modo distinto a sus postulados ideológicos.

Firmando decretos de índole diversa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump actúa como el director general de una compañía multinacional que remite órdenes a sus sucursales bajo la lógica económica de la maximización de beneficios para el país que gobierna, que es la misma lógica por la que se rigen los electores a la hora de emitir su voto. De ahí su preferencia por el proteccionismo frente al librecambismo de la Unión Europea, ya que los aranceles elevados protegen la producción nacional al tiempo que conllevan ingentes ingresos monetarios sin coste alguno.

Su propuesta de pacificación de la Franja de Gaza se enmarca en esta concepción de la democracia, y más que una majadería es una proposición a considerar siempre y cuando los legítimos propietarios de ese territorio, y de los ocupados por la fuerza por el Estado hebreo, la acepten voluntariamente y sean resarcidos de manera justa por enajenarlos. Quizás les compense vivir en paz en otro lugar en vez de ser masacrados un día tras otro, hasta la eternidad, por los israelitas. Es muy sencillo para quienes no sufrimos semejante infierno llevarnos las manos a la cabeza ante esta idea, cuando no sobreviviríamos ni tres días en las condiciones materiales de los gazatíes.

Del mismo modo, su afirmación de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es el responsable de la invasión de su país por el ejército ruso se ajusta a los hechos dado que su ignorancia de que la soberanía nacional (como la soberanía popular y la soberanía individual) tiene límites internos y externos fue la causa última de dicha invasión.

La de payaso es una profesión muy respetable, para hacer reír o llorar. Te convierte en un personaje de tragedia o de comedia, pero no en un hombre de Estado, que es lo que no es Zelenski. El realismo político, sobre todo en la política internacional, no es un juego de palabras. Como señala, con acierto, Martin Wight en «Power Politics» (1946), «lo que distingue la historia moderna de la historia medieval es el predominio de la idea de poder sobre la idea de derecho». No es extraño, entonces, que se le excluya de las conversaciones de paz, pero no porque sea un actor secundario, que no lo es, sino porque su presencia es sinónimo de fracaso, lo cual haría inútil y absurda su celebración.

La conclusión que se deduce de este «nuevo» orden internacional, que tan solo es nuevo para los muy jóvenes o para los muy ingenuos, es que en contraposición al totalitarismo de la izquierda, basado en el dogma «lo personal es político», se ha postulado el autoritarismo de la derecha, anclado en el precepto «lo político es económico». Es la alternativa duopolística de gobierno de toda la vida. ¡Por la que nosotros hemos optado!

¿O no?