El número 90 de la revista Letras de Parnaso

Desde la sección de relatos, prosa poética, haikus, sonetos, poesía gráfica, artículos de opinión y tantos otros contenidos, hasta las corresponsalías en Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Uruguay, Argentina, Italia y otras, podemos decir que el número 90 de esta revista es una oferta variadísima para los sentidos de los amantes de las letras, la cultura y el arte. Su apuesta es por la variedad de contenidos y con personas de diferentes nacionalidades para que el buen sabor de la lectura, jamás se pierda por los caminos.

En su recorrido, se encuentra desde el comentario abierto de una fotografía del escritor Juan Antonio Pellicer, hasta reflexiones de diversos autores, una entrevista amplia a un personaje destacado de la cultura, que en esta ocasión es Javier de la Rosa, y la sección Letras de Jano, que en cada número aborda una temática que es reflexionada por los colaboradores de este espacio.

En Luz y Palabra se busca que las palabras retraten una imagen, de manera que el lector pueda imaginársela sin verla. Aunque no teman, la imagen irá acompañando el texto.

Recomiendo pues la lectura de esta revista, de elaboración exquisita y con redactores de gran nivel. Además hay una sección de microrrelatos y de fotografía, con hermosas imágenes a color y que en cada conjunto buscan una unidad de tema. Imágenes relajantes, llenas de significado, actuales y que te engancharán.

He aquí los motores de este medio:

Editor: Juan A. Pellicer, Director: Juan Tomas Frutos, Subdirector: Manuel Ballester, Vocal: Chema Munoz, Vocal: Judith Almonte Reyes, Diseño y maquetacion: 4Muros Jpellicer.

Al final de cada número se pueden ver diferentes libros de los autores que redactan en esta revista. Si te agrada la cultura y el arte, no dejes de pasearte por sus páginas.

Han sacado, además un libro de relatos y poesía en que hay diferentes colaboraciones y qué decir, que a mi gato le ha encantado. Aquí brindo la fotografía de cuando lo he recibido en casa.