Últimos días para apuntarse a las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales

NTT DATA FOUNDATION ha abierto el periodo de inscripción para las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición online y gratuita para niños y adolescentes entre 7 y 16 años. Tienen como objetivo fomentar el interés por la programación, desarrollar destrezas digitales y contribuir a la reducción de la brecha digital desde edades tempranas.



Por cuarto año consecutivo, la competición busca acercar a niños y adolescentes al mundo de la programación y la tecnología, no solo como consumidores, sino también como productores de contenido. A lo largo de la competencia, los participantes desarrollan sus destrezas digitales y fortalecen su creatividad, pensamiento crítico, habilidades comunicativas y gestión del tiempo mediante la creación de proyectos como videojuegos y animaciones.

A través de una experiencia lúdica y entretenida, los jóvenes enfrentan retos que les impulsan a encontrar soluciones a problemas reales de su entorno, con el apoyo de los voluntarios de NTT DATA. Este modelo de aprendizaje no solo derriba barreras, sino que ofrece a los participantes herramientas digitales clave para su futuro personal y profesional.

En 2024, Pablo, un niño madrileño, logró conquistar al jurado de las Olimpiadas con un videojuego donde animaba a sus abuelos y, en general, a las personas mayores, a llevar una vida sana. También, el extremeño Miguel, creó un dinámico juego de diferentes pantallas ayudado por su profesor de tecnología, que consistía en conseguir monedas, esquivar obstáculos y así superar las tres pantallas con la mayor cantidad de puntos posibles. Estos proyectos, entre otros, son ejemplo del resultado que ha despertado el interés por la programación de niños y jóvenes a través de esta competición.

Una competición por países

La novedad de este año es quese elegirán ganadores por país y por categoría que competirán en una final internacional en el mes de septiembre de 2025. Este formato permitirá una representación más equitativa y diversa, dando la oportunidad a participantes de diferentes partes del mundo a mostrar su talento y alcanzar el reconocimiento en un escenario global. La final española se celebrará en el mes de mayo.

España avanza en competencias digitales

Según los datos del INE y Eurostat, casi el 70% de los españoles tienen al menos un nivel básico de competencias digitales. No obstante, persisten desigualdades relacionadas con la edad, el género y el nivel educativo. En este contexto, NTT DATA FOUNDATION sigue comprometida con el impulso de estas competencias desde edades tempranas con una nueva edición de las Olimpiadas internacionales de tecnología.

Un viaje interactivo para desarrollar destrezas digitales

Las Olimpiadas se realizan a través de una plataforma digital que acercará a los niños a la programación a lo largo de 10 módulos que recorrerán durante dos meses con formación adaptada a su edad.

Durante el recorrido, los participantes conocerán las bases del pensamiento computacional, estimularán su creatividad, su capacidad para detectar problemas y proponer soluciones, sus destrezas comunicativas, su curiosidad, su disciplina y perseverancia.

Al finalizar el itinerario, los participantes responderán a un reto final a través de la creación de un videojuego, una animación, un cuento, diseñado con la herramienta gratuita de programación Scratch que solucione un problema de su entorno.

Un comité de evaluación elegirá a los finalistas, quienes presentarán sus propuestas en una sesión virtual ante un jurado de expertos que seleccionará a los ganadores y que competirán en la fase internacional. Se otorgarán divertidos premios (robots, drones, materiales educativos de programación, etc.) para seguir desarrollando sus destrezas digitales.

Para participar en las Olimpiadas no es necesario tener conocimientos previos en programación. Tan solo hace falta un ordenador y conexión a Internet. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el 9 de marzo de 2025.

Formación a formadores y padres

Las Olimpiadas incluyen formación a formadores y padres, con el objetivo de que apoyen activamente a los menores y puedan replicar la información y los talleres. Las próximas sesiones online: 18 y 26 de febrero de 16:30 a 17:30 horas (mismo contenido ambos días), para hablar sobre el proceso de inscripción, registro en la plataforma, etc., y de 17:30 a 19 horas con una formación básica en pensamiento computacional y la herramienta de programación Scratch.