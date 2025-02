La RAE, la humillación, el PP y el PSOE

Cuando el exceso en el uso de una palabra por parte de quienes aspiran a ocupar el poder me hace sospechar de sus intenciones, me dirijo a la RAE por si no conozco bien su significado, y escrito y hecho, acabo de consultar la palabra «humillar» y dejo aquí constancia de que se refiere siempre a «alguien», es decir, a personas, salvo en el mundo de la tauromaquia: «Dicho de un toro, bajar la cabeza para embestir, o como precaución defensiva», detalle del que confieso que ya tenía idea, porque la capa y la espada sangrantes son cultura de la mejor.

Pero como no creo que Feijóo piense que España sea un toro, o puede que sí, en cuyo caso lo de la humillación sería para poder embestir, deduzco que hay «gato encerrado» en el hecho de que su PP pacta cada vez más en Europa con el PSOE de Sánchez aunque este último pacte aquí en España con los independentistas que, consecuentes con sus ideas republicanas, quieren romper pacíficamente con un reino en el que no se encuentran...

Sí, el PP dice que «España no se merece esa humillación», y acto seguido, en Europa, él se humilla ante el PSOE. Dada la peligrosa confusión que se está perpetrando al divulgar que España está siendo humillada, y como humillación es uno de los sinónimos de agravio según la RAE, el CIS debería preguntar a sus encuestados si se sienten «agraviados» o «humillados».