"Es físicamente imposible que una ballena jorobada se trague a una persona"

En respuesta a recientes incidentes y la creciente preocupación pública, expertos en biología marina y comportamiento animal han aclarado que es físicamente imposible que una ballena jorobada se trague a un ser humano.



Si bien ha habido incidentes en los que personas han sido tragadas accidentalmente por ballenas, como los recientes casos de Adrián Simancas en Chile y Michael Packard en Estados Unidos, estos casos son extremadamente raros y no representan un peligro real para los humanos. Las ballenas jorobadas son animales marinos que se alimentan de krill, plancton y peces pequeños. No tienen interés en comer humanos.

En los incidentes en los que las ballenas se han tragado a personas, generalmente ha sido un accidente. La ballena puede haber estado alimentándose y haber tragado accidentalmente a la persona junto con su comida.

En la mayoría de los casos, la ballena escupe a la persona de inmediato. Esto se debe a que las personas no son lo que la ballena come normalmente y no pueden digerirlas.

Diego Reina Anduze, director de 7 Maravillas Naturales de América @7_maravillas, indicó que a pesar de estos incidentes, invita a la comunidad a seguir disfrutando de los espacios naturales, incluyendo aquellos donde habitan ballenas jorobadas. "Estos encuentros son eventos aislados y no deben generar un miedo generalizado hacia estos magníficos animales", afirmó Reina. "La naturaleza nos ofrece experiencias únicas y enriquecedoras, y es importante que sigamos explorándola con respeto y admiración".

Recomendaciones

Si bien no hay razón para temer a las ballenas jorobadas, se recomienda a las personas que naveguen en áreas donde estos animales puedan estar presentes que mantengan una distancia Segura y eviten acercarse demasiado. Siempre navegar acompañados.