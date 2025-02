“La poesía es un acto de resistencia, un desafío a la olvidanza”

La poesía se erige como un espacio itinerante que traduce las líneas del camino en imágenes sin fondo; va más allá de todo lo que existe. En este recorrido, hay un compromiso con las palabras mismas. No se busca únicamente la belleza, sino también desafiar las visiones previamente construidas para descubrir lo que aún no estamos viendo: los vacíos que debemos llenar, los pasos marcados en la nieve y la presencia en la humareda que revela más que un simple camino.

En esta multiplicidad, Chary Gumeta nos presenta una poesía de fuerte denuncia social. Pero, ¿cómo construye su proceso creativo y su manera de percibir el mundo? En esta entrevista, lo descubriremos. Espero que sea del agrado de nuestros apreciados lectores.

Chary Gumeta es licenciada en Letras Latinoamericanas y posee una maestría enfocada en Educación y Promoción Cultural de Arte y Literatura. Sus poemas se distinguen por su carácter histórico y social. Como gestora cultural, coordina el Festival Internacional de Poesía Contemporánea de San Cristóbal de las Casas y el Festival Multidisciplinario Proyecto Posh. Su trabajo forma parte de la Enciclopedia de la Literatura en México. Entre sus obras más destacadas se encuentran: Poemas para domar pulpos callejeros (Espantapájaros, 2012), Como plumas de pájaros (Múltiples Editoriales, 2016), Poemas muy violetas (Metáfora Editores, 2016), Aquí, yo te hablo del llanto y de la herida (Espantapájaros, 2017), Despatriados (Metáfora Editores, 2018), Como una lágrima en la lluvia (Ediciones Andesgraund, 2019), También en el sur se matan palomas (La raíz invertida, 2019) y Llorar como la lluvia (Literatelia, 2019).



Tu poesía tiene un fuerte componente de denuncia social. ¿Cómo logras equilibrar el lirismo con la contundencia de los temas que abordas?

—Para mí, la poesía es una forma de expresar la verdad, denunciar la injusticia y dar voz a aquellos que no tienen la oportunidad de ser escuchados. Mi objetivo es lograr un equilibrio entre el lirismo y la contundencia, para que mis poemas no solo sean hermosos y emotivos, sino también poderosos y comprometidos.

Creo que la clave para alcanzar este equilibrio es encontrar la manera de expresar mis ideas y sentimientos de forma auténtica y honesta, sin caer en la simplificación o la demagogia. Me esfuerzo por ser precisa y directa en mi crítica social, pero también por mantener un tono poético que invite al lector a reflexionar y sentir. Es un reflejo de mi propia experiencia y de la observación del mundo que me rodea. Vivo en un país donde la desigualdad y la injusticia son problemas graves, y siento que, como poeta, es mi responsabilidad hablar sobre estos temas y tratar de concienciar a mis lectores.

Al mismo tiempo, la poesía debe ser un arte que nos acerque a la sensibilidad, la empatía y la emoción. Por ello, busco un equilibrio entre la denuncia social y la belleza estética, para que mis poemas sean tanto un llamado a la acción como una invitación a la contemplación y la reflexión.



En varios de tus poemas, la ausencia y la muerte aparecen como presencias que dialogan con lo que queda. ¿Crees que la poesía tiene la capacidad de rescatar a quienes han sido olvidados por la historia o por la vida misma?

—Sí, la poesía tiene la capacidad de rescatar a quienes han sido ignorados, después de su muerte, por la historia o por la vida misma. La poesía es un arte que puede revivir a los marginados, a los olvidados. Puede ser un medio para recordar y honrar a aquellos que han sido borrados de la memoria colectiva.

En mis poemas, la ausencia y la muerte no son solo temas que se abordan de manera abstracta, sino también presencias que dialogan con lo que queda. La poesía puede ser un puente entre el pasado y el presente, entre lo que se ha perdido y lo que permanece.

Para mí, la poesía puede ser un acto de memoria, un acto de recordar y honrar a aquellos que, por diversas circunstancias, siguen enterrados. En mi caso, a través de ella rescato a mis propios antepasados, a mis raíces, a mi historia, y doy presencia a aquellos que me han precedido, luchado y sufrido para que yo pueda estar aquí hoy.

La poesía es un acto de resistencia, un desafío a la olvidanza y al silencio. Es un medio para decir "no" a la historia oficial, cuestionar la narrativa dominante y ofrecer una visión alternativa de la realidad. Creo que la poesía tiene la capacidad de rescatar a quienes han sido negados por la historia o por la vida misma. También creo que es un acto de responsabilidad, un compromiso con la memoria y con la justicia.

Y recuerda: solo mueren los olvidados.



Como una lágrima en la lluvia refleja la vida en los márgenes de Centroamérica, ¿qué te inspiró a explorar la frontera entre México y Guatemala en este libro, y cómo crees que esta región refleja el dolor y la belleza de América Latina?

—Mi libro “Como una lágrima en la lluvia” es un reflejo de mi propia experiencia y observación de la vida en los márgenes de Centroamérica, específicamente en la frontera entre México y Guatemala. Mi curiosidad como investigadora social me llevó a vivir cuatro años en esa franja de nadie y a la vez de todos que me permitió ser testigo del movimiento migratorio. No creo en la inspiración, pero al ver la situación de estos ríos de gente, como poeta no pude ser indiferente ante las historias que se cuentan y las realidades que son a la vez similares y diferentes.



La frontera entre México y Guatemala es un lugar de gran complejidad, donde se entrelazan culturas y costumbres de diversos países; donde se encuentran las comunidades migratorias que te hacen partícipe de su diario vivir, sus sueños e ilusiones. Es ahí donde se siente el dolor de la separación, la pérdida y la violencia, pero también la belleza de la resistencia, la solidaridad y la esperanza.



Me interesó explorar esta región porque ahí se manifiestan y desnudan los hechos sociales fallidos de América Latina de manera intensa. La pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad son problemas que afectan a muchos países de la región, pero también es un lugar donde se encuentra una gran riqueza cultural, una gran diversidad lingüística y una gran capacidad de resistencia y supervivencia.



En mi libro, reflejo la vida en los márgenes de Centroamérica, donde las personas viven en condiciones de vulnerabilidad, pero también donde se encuentran historias de amor, de familia, de comunidad y de lucha. Los poemas muestran cómo la frontera entre México y Guatemala es un lugar de encuentro y desencuentro, donde se cruzan las historias de los que se quedan y los que se van, de los que se pierden en la violencia y de los que logran escapar y encontrar un futuro mejor.



Mi libro “Como una lágrima en la lluvia” muestra a través de la voz migrante el dolor y la belleza de América Latina, y que busca dar presencia a aquellos que, por diversas razones, dejaron su tierra.



En tu labor como promotora cultural, has sido parte de movimientos como Grito de Mujer e Insurgencia Cultural. ¿Sientes que la poesía todavía es un acto de resistencia o ha sido domesticada por la industria literaria?

—Sí, confirmo que la poesía es un acto de resistencia, aunque la industria literaria ha intentado domesticarla y reducirla a un mero producto de consumo. La poesía ha sido siempre un medio para expresar la verdad, cuestionar el poder y dar voz a los sin voz. En ese sentido, su tenacidad sigue presente.

En mi labor como promotora cultural, he tenido la oportunidad de trabajar con movimientos como Grito de Mujer e Insurgencia Cultural, que buscan promover la poesía y la literatura como herramientas de resistencia y cambio social. He visto cómo la poesía puede ser un poderoso instrumento para cuestionar la opresión, denunciar la injusticia e inspirar la acción.

Sin embargo, también es cierto que la industria literaria ha intentado domesticar la poesía, reduciéndola a un mero producto de consumo, convirtiéndola en un negocio. Muchos poetas se han visto obligados a adaptarse a los gustos y tendencias del mercado para poder publicar y ser reconocidos, perdiendo en muchas ocasiones la visión de lo que en realidad es la poesía.

Pero la poesía verdadera, la que surge del corazón y de la experiencia, no puede ser domesticada. La poesía que es un acto de resistencia, un grito de dolor, de rabia, de esperanza, no puede reducirse a un mero producto de consumo. Esa es la poesía que puede cambiar el mundo, la que inspira la acción, la que da voz al silencio. Por ello, creo que es importante que los poetas sigamos luchando por mantener la poesía como un acto de conciencia, sensibilización, cuestionamiento y como un medio para expresar la verdad.

Grito de Mujer, por ejemplo, es un movimiento que busca promover la poesía y la literatura escrita por mujeres como herramientas de resistencia y cambio social. Durante mucho tiempo, las mujeres vivieron en la marginación literaria; sin embargo, gracias a estos movimientos de visibilización, hoy tienen una mayor presencia. Insurgencia Cultural, por su parte, promueve la poesía y la literatura como medios para cuestionar la opresión y la injusticia. Estas tendencias me han influenciado para seguir creando poesía como un grito de libertad, denuncia y resiliencia.

En tu obra ¿...Y los muertos, Marcela?, ¿cómo logras capturar el dolor y la lucha de las mujeres en un entorno patriarcal, y qué tan importante crees que es seguir visibilizando esta realidad en la poesía actual?

—En mi obra, capturo el dolor y la lucha de las mujeres; visibilizo la opresión patriarcal en la que han estado sumergidas porque así le conviene al sistema, pero la poesía es un medio poderoso para expresar la verdad y dar voz a los silenciados. En "...Y los muertos, Marcela?", busco reflejar la realidad de las mujeres que viven en un mundo donde la violencia, la opresión y la discriminación son una constante.

La poesía me ha servido para expresar el sufrimiento y la molestia que siento al ver cómo las mujeres son tratadas en nuestra sociedad. Es un medio para denunciar la injusticia y visibilizar la lucha por sus derechos y su libertad. En mi libro, intento mostrar cómo las mujeres son afectadas por la violencia, la pobreza y la discriminación, y cómo han sobrevivido en un mundo que parece estar en su contra. Creo que es importante seguir visibilizando esta realidad en la poesía actual porque su lucha sigue siendo relevante en nuestra sociedad. La intimidación, la opresión y la discriminación contra las mujeres siguen siendo problemas graves en muchos países, incluido México, y es importante que los poetas continuemos denunciando estas injusticias y visibilizando la resiliencia de las mujeres.

La poesía es un medio para crear conciencia y para inspirar la acción. Cuando leemos poemas que hablan de las manifestaciones por la igualdad de género, podemos sentir empatía y solidaridad con ellas, y podemos ser inspirados a tomar acción para cambiar la realidad. La poesía puede ser un medio para crear un movimiento, para generar un cambio social.

En mis poemas describo cómo las mujeres son fuertes, con una gran capacidad de superar las adversidades; cómo luchan por sobrevivir en un mundo que parece estar en su contra. Cada texto muestra cómo las mujeres son capaces de crear su propio destino, tomar decisiones y luchar constantemente contra la violencia, que en muchas ocasiones las ha llevado a la muerte. Y estoy segura de que estos hechos sociales son un mensaje importante que debemos seguir visibilizando en la poesía actual.

A través de la poesía, podemos recordar y mostrar a las mujeres que han peleado y muerto en la lucha por sus derechos y su libertad; que han sido víctimas de la violencia, la opresión y la discriminación. Y creo que es importante que sigamos honrando su memoria para que su lucha no sea en vano.

Eres una gestora cultural activa en festivales como el de San Cristóbal de las Casas y Proyecto Posh. ¿Cómo ha sido tu experiencia organizando estos eventos y qué impacto crees que han tenido en la comunidad literaria?

—Mi experiencia organizando festivales como el de San Cristóbal de las Casas y Proyecto Posh ha sido increíblemente enriquecedora y gratificante. Me ha permitido conectarme con la comunidad literaria, y ha sido un honor poder contribuir a la promoción y difusión de la literatura y la cultura en la región.

El Festival de San Cristóbal de las Casas es uno de los eventos culturales más importantes de Chiapas y del sur de México. Desde su creación, el festival tuvo como objetivo promover la poesía entre los jóvenes, principalmente en los centros escolares. Ha sido un desafío organizar este proyecto, ya que busca llegar a comunidades rurales y marginadas, pero ha sido increíblemente gratificante ver cómo la literatura y la poesía pueden tener un impacto tan positivo en la vida de las personas. Los poetas locales y de México han tenido la oportunidad de compartir con poetas de otras latitudes, lo cual ha ocasionado que sean invitados a festivales en otros países o a participar en proyectos editoriales que justifican su presencia en otras latitudes.

El festival ha contribuido a que los poetas locales vean expandidos sus poemas traducidos a otros idiomas, lo cual ha resultado en la publicación de sus textos en diversas naciones. El impacto es visible.

Proyecto Posh, por otro lado, es un proyecto multidisciplinario que busca promover disciplinas culturales como la literatura, la música, la danza, el teatro, el cine y las artes visuales, entre otras. Ha sido un espacio para que los artistas y escritores de la región puedan mostrar su trabajo y conectarse con el público. Proyecto Posh es una plataforma de promoción que, anualmente, lanza una convocatoria para que participe quien guste, impactando a todos los que desean una oportunidad para mostrar su trabajo y conectarse con el público, y para que sus obras puedan ser promovidas y difundidas. Estos dos festivales han demostrado que la literatura y la cultura no son solo algo para la élite, sino que pueden ser accesibles y disfrutadas por todos.

En cuanto al impacto en la comunidad literaria, creo que estos eventos han ayudado a crear una comunidad más unida y solidaria. Han permitido a los escritores y artistas de la región conectarse y apoyarse mutuamente, y han sido un espacio para que la literatura y la cultura puedan ser discutidas y debatidas.

Si tuvieras que definir el amor en un solo verso de algún poema tuyo, ¿cuál sería? —Mi definición sería la siguiente: “El amor es un huérfano que camina solo por las calles”.

Muchas gracias por la entrevista, estimada Chary.