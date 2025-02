​Cuidado con las estafas online en San Valentín

La llegada de San Valentín supone un incremento en la actividad del comercio online, con consumidores en busca de regalos y experiencias especiales. Sin embargo, esta fecha también se ha convertido en una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el alto volumen de transacciones para desplegar fraudes dirigidos a compradores desprevenidos.

Phishing, tiendas falsas, malware y estafas románticas están entre los métodos más utilizados para engañar a los usuarios y robar información personal y financiera.

“Cada año vemos que, aprovechando el día de San Valentín, se incrementan las campañas de fraude relacionadas con esta celebración”, señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “Y es que las estafas románticas son un gran negocio. En 2023 ocupó el noveno lugar en la lista de los tipos de ciberdelitos más reportados en los Estados Unidos, y el quinto lugar en cuanto a pérdidas. Este dato, si bien puede variar en cada país, es una muestra representativa del panorama mundial”.

Además, una investigación de ESET reveló que el 52% de las personas cree que la soledad en los días previos a San Valentín las hace más vulnerables a los métodos utilizados por los delincuentes que buscan víctimas en sitios o apps de citas.

¿Cómo actúan los ciberdelincuentes en San Valentín?

ESET, compañía líder en ciberseguridad, ha identificado las 5 ciberamenazas más comunes durante este día tan señalado:

Correos y mensajes de phishing: Ofertas de regalos exclusivos, descuentos irresistibles o envíos sorpresa llevan a los usuarios a sitios web fraudulentos diseñados para robar datos personales y bancarios. Por ejemplo, se ha identificado en los últimos días una campaña que suplanta la identidad de la tienda online Rituals con promesa de premios.

Tiendas falsas online: Webs fraudulentas que imitan a comercios legítimos, atrayendo a compradores con precios llamativos para luego quedarse con su dinero sin enviar ningún producto.

Malware financiero: Software malicioso que se activa al realizar compras en sitios no seguros y que roba la información de pago introducida por el usuario.

Estafas en redes sociales: Publicaciones con descuentos atractivos o sorteos falsos redirigen a páginas fraudulentas que solicitan datos personales o instalan malware en los dispositivos.

Estafas románticas: En aplicaciones de citas y redes sociales, los atacantes crean perfiles falsos para ganarse la confianza de sus víctimas y pedirles dinero con falsas excusas emocionales o de emergencia.

¿Cómo pueden protegerse los consumidores?

Para minimizar los riesgos y disfrutar de San Valentín con seguridad, ESET recomienda seguir estas medidas de protección:

- Verificar la autenticidad de las tiendas antes de realizar una compra, revisando opiniones de otros usuarios y asegurándose de que el sitio web es legítimo. - Evitar hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea. - Utilizar métodos de pago seguros, evitando transferencias bancarias directas y priorizando plataformas que ofrezcan garantías de protección al comprador. - Desconfiar de ofertas demasiado atractivas, ya que suelen ser el gancho de campañas fraudulentas. - No compartir información personal ni financiera con desconocidos en internet, especialmente en plataformas de citas o redes sociales.

No obstante, según ESET, la prevención sigue siendo la mejor herramienta contra los fraudes digitales. “Muchos ataques no requieren de una gran sofisticación técnica, sino de la manipulación psicológica de las víctimas. La educación en ciberseguridad es clave para reconocer señales de alerta y evitar caer en estas trampas”, concluye Albors.