Liderarte lanza Vitaminarte, el programa que convierte la cultura emocional en ventaja competitiva

Liderarte presenta Vitaminarte: el nuevo modelo que transforma empresas en Organizaciones Vitamina y convierte el bienestar en una ventaja competitiva emocional.

Emerge una propuesta española que no solo desafía el modelo tradicional en el mundo organizativo, sino que lo rehumaniza: Vitaminarte, el programa integral de transformación emocional y cultural desarrollado por Liderarte, empresa de gestión de talento disruptiva que utiliza el arte como método de aprendizaje, que ya está revolucionando la manera en la que trabajamos, nos lideramos y nos sentimos dentro de las organizaciones.

En lugar de limitarse a protocolos de bienestar o políticas de recursos humanos desconectadas de la realidad, Vitaminarte va directo al corazón del sistema organizacional: las personas. Lo hace mediante una metodología que combina arte, emoción, hábitos saludables y liderazgo con alma, actuando simultáneamente en tres dimensiones: individuos, equipos y líderes.

El objetivo es claro: convertir a la empresa en una Organización Vitamina. Es decir, en un entorno emocionalmente sostenible, capaz de regenerar energía, propósito y bienestar interno y proyectarlo hacia los clientes y la sociedad.

“El nuevo lujo organizacional no es la tecnología, es el alma. Las empresas que brillan son las que hacen sentir. Y eso solo se logra cultivando bienestar real desde dentro”, explica Ignacio Bonasa, Presidente de Liderarte, creador de Resetéate, impulsor del movimiento social Dale la vuelta a la tortilla y uno de los líderes más influyentes en talento y bienestar a nivel internacional. Además, es Pre4sidente de la Asociación Europea del Bienestar y de la Asociación Europea de organizaciones con alma.

¿Qué es una Organización Vitamina? Una Organización Vitamina es aquella que no agota, no consume ni silencia a sus personas, sino que las recarga, las reconoce y las impulsa a crecer.

Es una empresa que protege la salud emocional de sus colaboradores como activo estratégico, que lidera desde la compasión, y que transforma el trabajo en una fuente de sentido, orgullo y conexión auténtica.

Vitaminarte es el camino para lograrlo.

A través del Método VITA (Vitalidad, Inspiración, Transformación y Acción), el programa guía a la organización en un proceso medible, vivencial y artístico que abarca:

Diagnóstico profundo de la cultura emocional y los niveles de energía colectiva

Formación experiencial a través del arte, el teatro aplicado, el movimiento y la expresión

Talleres vivenciales de cohesión y comunicación emocional

Programas de liderazgo consciente y desarrollo de líderes con alma

Acciones creativas de motivación interna, celebraciones simbólicas y campañas de conexión

Herramientas de medición del bienestar emocional con impacto en productividad, absentismo y clima

Activación de la marca interna como comunidad saludable, coherente y admirada

En el corazón de Vitaminarte late una metodología propia: el Modelo VITA, una hoja de ruta diseñada para acompañar a las organizaciones en un proceso profundo de transformación cultural y emocional. No se trata solo de capacitar, sino de activar. Despertar. Impulsar. Sentir.

VITA es el acrónimo de Vitalidad, Inspiración, Transformación y Acción, y cada una de sus fases está diseñada para provocar un cambio real y sostenido, tanto individual como colectivo:

Vitalidad:

Es el primer impulso. Desbloquea la energía emocional de las personas y los equipos, trabajando sobre el cuerpo, la emoción y la expresión. A través de experiencias artísticas y dinámicas creativas, se genera una reconexión con la motivación y la alegría de trabajar. Una empresa que recupera su vitalidad, recupera su pulso.

Inspiración:

Aquí nace la chispa. Se trabaja el propósito compartido, el sentido profundo del trabajo y el vínculo emocional con la organización. Se inspira a los líderes y equipos a recordar por qué hacen lo que hacen. La inspiración no es un discurso: es una emoción que moviliza. Donde hay inspiración, hay futuro.

Transformación:

Esta fase da forma al cambio. A través de talleres vivenciales, mentoría, laboratorios de cultura y liderazgo con alma, se acompaña a la organización a romper inercias, superar resistencias y redefinir sus valores desde la autenticidad. La transformación se convierte en experiencia encarnada, no solo en teoría. El cambio ocurre cuando lo nuevo se siente como propio.

Acción:

Toda emoción necesita concretarse en movimiento. Esta fase convierte el proceso en impacto medible y sostenible: planes de acción emocional, campañas internas, activaciones simbólicas, indicadores de bienestar y celebraciones colectivas del cambio. La acción no es el final del proceso. Es el principio del nuevo camino.

Como dice Ignacio Bonasa “El método VITA no es un modelo más, es una experiencia que despierta lo esencial: la vitalidad que hemos perdido, la inspiración que nos mueve, la transformación que nos da sentido y la acción que nos compromete. Es un camino que no se aprende, se vive. Porque cuando una organización enciende su alma, todo cambia: la forma de trabajar, de liderar… y de sentir.”

Resultados que van más allá del bienestar Vitaminarte no es un curso, es una transformación. Y como toda transformación verdadera, sus efectos se multiplican:

Personas que vuelven a sentirse vivas en su trabajo, reducen su ansiedad y recuperan su autoestima profesional.

Equipos que dejan de competir para empezar a confiar, dialogar y co-crear.

Líderes que aprenden a gestionar desde la escucha, el ejemplo y la empatía.

Clientes que perciben esa energía y la transforman en conexión emocional con la marca.

Cuando se activa el bienestar real, la empresa deja de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de vida.

Una propuesta española que ya cruza fronteras Liderarte, con sede en Madrid y presencia internacional, ha sido pionera en el desarrollo de metodologías que fusionan arte, neurociencia, emoción y liderazgo. Sus intervenciones en empresas líderes de sectores como salud, educación, banca o tecnología, han demostrado que el cambio cultural no se impone: se inspira, se vive y se contagia.

El nacimiento de Vitaminarte es el resultado de años de investigación, creatividad aplicada y escucha activa a cientos de líderes y colaboradores que pedían algo más. Más alma. Más propósito. Más humanidad.

“Este programa no es un producto. Es una respuesta. A una necesidad urgente que ya nadie puede ignorar: la de humanizar las organizaciones antes de que sea demasiado tarde”, añade Bonasa.

El futuro de las organizaciones Vitaminarte no solo transforma la cultura organizacional, transforma a las personas que la hacen posible.

Es una llamada a recordar que en cada email, en cada reunión, en cada decisión… se juega algo más que resultados: se juega humanidad.

Con Vitaminarte, el arte entra en las empresas para despertar, sanar y liderar.

El bienestar deja de ser un programa, y se convierte en una forma de estar y de ser.

Porque como dice Ignacio Bonasa:

“No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino.”

Y hoy, el destino se llama Organización Vitamina.