Contra el estrés

Existen varias cosas que pueden aconsejarse y muchas técnicas a las que recurrir, sobre todo, aunque muchos no lo crean, sí es necesario acudir a profesionales, porque el estrés puede desencadenar en patologías que pueden causar al paciente verdaderos problemas. El estrés puede llevar al síndrome del quemado, puede llevar a depresiones, puede llevar a valorarse deficientemente y bajar la autoestima hasta que el sujeto necesite atención profesional, etc. Pero antes hay cosas que podemos hacer:

Aprende a relajarte

Hay muchas formas de relajarse y escapar de la vorágine diaria, algo muy necesario tanto para profesores como para alumnos, escucha música, duerme bien, una siesta es siempre aconsejable porque parte el día en dos y regenera.

Toma un baño, con agua caliente, relajante, si pones sales con algún rico olor, será beneficioso, hará el efecto de encender una vela o de un mantra. Darse un chapuzón en la playa también ayuda, el agua del mar relaja. Mira el cielo, las nubes al pasar te harán pensar en las formas que pueden representar y te distraerán de tus problemas. El mismo efecto causa mirar las estrellas.

Algunos juegos también son relajantes, como volar cometas, etc. Simplemente sentarse en el patio, en el campo, en el parque, puede equilibrar el ritmo que llevamos. Respira hondo y expulsa el aire lentamente, es una técnica de relajación realmente, te servirá para ello. Haz meditación, en línea con lo anterior.

Escribir a mano, una carta, una poesía o lo que se quiera, hará centrarse y concentrarse y evadirse de lo que estresa. El mismo efecto puede causar caminar lentamente, relaja, hace que fijemos la vista en cosas que antes nos habían pasado desapercibidas. Camina por la ciudad. Habla con amigos. Tómate con ellos un café, un té, son bebidas que tienen componente excitante, pero despiertan, aclaran la mente.

Sal a correr o a hacer algún deporte, sal en bici, pasea con tu perro, te lo agradecerá él y tu cuerpo y tu mente también. Juega con él, ya sea perro, gato, pájaro, la familia no humana nos da más de lo que en principio algunos podrían pensar.

Los museos también son una estupenda opción, a la vez que conoces obras maestras de todos los tiempos y adquieres más cultura, los cuadros tienen la cualidad de impresionar los sentidos y mueven emociones. El arte es emoción y belleza, que reconduce el espíritu y equilibra.

Pero con estrés no entres en un archivo, son joyas verdaderas lo que hay allí, puedes no darte cuenta y estar pasando páginas de documentos medievales como si no hubiera un mañana y eso deteriora la documentación. Hay que saber hasta dónde podemos llegar.

La generosidad con los demás es algo que se debe cultivar, implícate en obras sociales, ser generoso es emitir energía positiva que nos llegará con efecto bumerang. Da las gracias a los demás, reconocer el valor de otra persona le hará bien a ella y a ti.

Es importante dormir bien

Dormir bien es importante, sin embargo, son muchas las personas que padecen insomnio o trastornos del sueño. Es importante recurrir a los profesionales, puede haber detrás alguna dolencia imprevista como apnea del sueño, fibromialgia, etc.

Las causas más comunes del insomnio son la depresión, el estrés y la ansiedad. Puede estar advirtiendo de diversas enfermedades, incluso de la falta de unas condiciones adecuadas para el descanso.

En época de exámenes la ansiedad y el estrés se apoderan de los alumnos, algunos no duermen porque faltan horas en el día y en la noche para estudiar todo por lo que tienen que dar cuenta en el examen. Hay quienes aparecen rígidos en su cama, su madre no los puede despertar, con el tiempo estos alumnos han podido desarrollar fibromialgia, apnea del sueño, etc.

Los cambios en el clima y en el horario influyen, en algunos casos, de forma fatal. Los cambios de estación sensibilizan especialmente.

Claves para superar el insomnio

Existen algunas claves para renunciar al insomnio, se puede renunciar a los alimentos y bebidas que contienen cafeína o estimulantes o energizantes. Tanto alumnos como profesores tienen un trabajo que puede llamarse sedentario, así que pasear al aire libre antes de dormir vendrá bien. Es una buena franja horaria para pasear al perrito, hay que ir por sitios tranquilos, sin bulla, sin que entremos en lugares excesivamente despoblados para evitar problemas y posibles sustos o disgustos.

Es importante igualmente mantener hábitos y disciplina en el horario y en la vida; y dormir en un colchón apropiado, duro pero ajustable y mantener en el dormitorio una temperatura adecuada, que será entre 18º y 25 º C. Es importante dormir en silencio y en oscuridad, porque la luz excita los sentidos y sobresalta, con lo que el sueño se espanta. La oscuridad estimula la producción de melatonina, somnífero natural. Ser regular en el horario de retirarse a descansar y de levantarse es fundamental.

Es desaconsejable ingerir alimentos pesados por la noche, en la cena; y se debe evitar fumar y beber alcohol antes de dormir. Nada recomendable acostarse con los pies fríos, los calcetines en invierno, lejos de parecer que no son nada elegantes, nos hacen un gran favor.

Igualmente es desaconsejable ver tele desde la cama, jugar con videojuegos o colocar dispositivos encendidos cerca de la cama, como teléfonos enchufados, etc. Si se padece de insomnio es desaconsejable dormir la siesta porque si dormimos antes no dormiremos después.

Si no puedes dormir no te obsesiones pensando en que no concilias el sueño, con ello no se hace más que despedirlo.

El café tiene efectos positivos y negativos

Curiosamente hay quienes recurren al café cuando más nerviosos están. El café es adictivo y es cierto que puede ponernos nerviosos en algunas ocasiones, pero el café tiene efectos positivos en la salud también.

Es beneficioso para la memoria. 200 mg de cafeína, lo que vendría a ser una taza de café, mejora la memoria a largo plazo según han demostrado estudios científicos de la Universidad de Harvard.

Mejora el ánimo. El riesgo de contraer depresión es menos en un 20% en mujeres que tomaban en el estudio cuatro tazas de café al día. La cafeína puede afectar los químicos del cerebro como la serotonina y la dopamina.

Mejora el corazón. Entre 200 y 300 mg de cafeína al día, mejora el rendimiento del corazón mejorando el flujo sanguíneo durante el descanso.

Optimiza la piel. Los resultados del estudio científico de 2012, dieron como resultado que las mujeres que consumen más de tres tazas de café al día tienen un riesgo significativamente menor de padecer carcinoma basocelular.

También se comprobó que dos tazas diarias podrían proteger contra enfermedades del hígado.

La toma de café antes de un entrenamiento mejora el rendimiento, según el PLos One Studio.

En cuanto a los pies, tomar unas seis tazas de café diarias, reduciría en un 59% el riesgo de padecer gota en hombres, ya que el café disminuye los niveles de ácido úrico en sangre.

Técnica de la Tortuga para aplicar en el aula y en la vida

Para actuar, sin precipitación, para actuar bien, tanto profesores como alumnos deben seguir la Técnica de la Tortuga, según la cual es importante:

- reconocer las emociones, saber qué es lo que estamos sintiendo exactamente. - Pararse, detenerse a pensar. Sin sosiego estaremos dando paso a la confusión. - Introspección: Se trata de meterse en el caparazón y respirar, aislarse momentáneamente nos dará perspectiva, nos sacará del problema, nosotros no formamos parte del problema, no debemos dejar que el problema nos invada, nos succione, nos atrape, porque nosotros no somos el problema y para darle solución tenemos que verlo como mirando desde un balcón, desde fuera, con perspectiva. - Salir del caparazón y pensar en la solución.

En síntesis sería: Stop, respirar, pensar y actuar.

No estés todo el día sentado

Profesores y alumnos han de pensar qué es lo que pasaría de estar todo el día sentado, para dar y darse respuestas. El deporte se instauró en la escuela en la treintena del siglo XX y tenía un por qué. Hacer gimnasia tenía grandes beneficios, físicos y psicológicos.

Estar demasiado tiempo sentado supone que el cerebro no oxigena lo suficiente, disminuye el ritmo de las funciones cerebrales, es la sensación que identificamos como “embotamiento”.

Estar mucho tiempo sentado tensa y cansa el cuello, pudiendo derivar en lesiones. También duelen los hombros y se debilita la columna. Se eleva el colesterol y la presión arterial.

Se produce más insulina de la necesaria. Degeneran los músculos, se aplana el trasero, se ablandan los huesos y estar mucho tiempo en posición sedente, también favorece la mala circulación.