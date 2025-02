​Inmigración, deportación. Temas importantes

En diversas ocasiones he dado a conocer la importancia y lo valioso de revisar y releer los archivos, ya que además de extraer algunos datos que pudieron haberse pasado por alto en la primera lectura, uno aprovecha para reafirmar conceptos o apreciar bajo una nueva perspectiva un tema, avivando su interés y actualizándolo.

La inmigración y la deportación de inmigrantes es el tema en estos últimos días internacional, es un fenómeno social y político que está en la mesa de muchos países de América, Europa y Asia, ante la aplicación aparentemente enfermiza, que actualmente está iniciando en Estados Unidos su recién presidente míster Donald Trump; causa de suma preocupación por los problemas que generaría, ante la magnitud de las acciones, incluso colaterales, que al menos manifiesta llevar a cabo míster Trump. Lo anterior esta haciendo que los países, revisen sus alianzas, y convenios comerciales con la idea de apaciguar el empeño y dicha política de parte de presidente Trump.

La inmigración es un asunto sumamente complejo, difícil, necesario por las diversas causas y orígenes y épocas. Diferentes en cada país originario y de destino. Pues vean que coincidencia, en mis archivos me he encontrado el análisis y comentario sobre el tema de la inmigración, tenido en nuestra patria Nicaragua; análisis de uno que tuve el privilegio de ser su amigo, como lo fue nuestro finado ilustre analista, critico, intelectual e historiador, el doctor Emilio Álvarez Montalván, valorado como uno de los mejores en la historia de nuestro país Nicaragua.

Dicho análisis, aborda el estudio acucioso e investigativo, contenido en una excelente obra “Nicaragua. Historia de inmigrantes” de otro amigo dilecto empresario, intelectual escritor e historiador muy querido por sus conciudadanos matagalpinos y cafetaleros de la región central, don Eddy Kuhl, quien con gran cariño recolecto en detalle, con nombre y apellido, la inmensa oleada de inmigrantes que a nuestra patria llegaron a fines del siglo XIX y principio del XX; personas que se ganaron la estima y el cariño de los connacionales, al arraigarse dicho inmigrantes de la nacionalidad, vinculándose familiarmente con los locales principalmente donde residían, aportando ideas de progreso, habilidades y cultura, sin menoscabo de las nacionales y costumbres interesantes y valiosas, así como recursos económicos a fines de facilitar inversiones en mejora para sus nuevos pueblos, en este bello país, específicamente de las regiones de Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Jinotega y León, departamentos donde principalmente centro su estudio don Eddy. Centro turístico hotel de montaña, Selva Negra es un producto del esfuerzo, visión y voluntad de los Kuhl y Mausi Hayn.

La experiencia de ese fenómeno en nuestro caso, ha sido con un balance positivo, de progreso y elevación cultural. Siendo un país pequeño se impusieron los atractivos de nuestras riquezas naturales como tierra de lagos y volcanes. Los inmigrantes residentes no han escatimado poner a la orden sus capacidades, sus recursos y el gran espíritu de innovación. Alla por la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, era notorio la llegada temporal de hondureños y salvadoreños, a levantar la producción del algodón en la zona de occidente de León y Chinandega. La actividad industrial y comercial era muy buena y de gran provecho. Los inmigrantes aquí han sido muy preciados y ellos a lo largo de la historia han sabido estar a la altura. Por encima de las dificultades y limitaciones históricas, el nicaragüense es muy atento y amable.