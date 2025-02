​Cruz Roja consigue casi 43.000 juguetes a estrenar para menores de familias vulnerables

Cruz Roja Juventud ha entregado más de 42.000 juguetes nuevos a familias sin recursos para que sus hijos menores --hasta 17 años incluidos-- reciban un regalo lúdico a estrenar, gracias a la presente edición de la campaña 'El juguete educativo'.



Bajo el lema ‘Forma parte de sus sueños’, los juguetes se recogieron entre julio y el 31 de diciembre. Según Cruz Roja Juventud, la campaña ya ha alcanzado a más de 38.500 niños y adolescentes, a los que ha hecho llegar uno o varios juguetes a estrenar, bien en navidades, bien cuando sus padres lo estimen.

Los juguetes que empresas y particulares donan a través de esta iniciativa no deben ser ni bélicos ni sexistas, y han de promover el juego saludable, enriquecedor y participativo, que fomente en la infancia valores que les permitan desarrollar su capacidad empática, la solidaridad y sus habilidades comunicativas.

En definitiva, deben ayudarles a integrarse perfectamente en su entorno de vida tanto familiar como escolar.

SENSIBILIZACIÓN

Se han realizado 1.086 actividades de sensibilización a tres niveles: con familias, con juegos y en calle, en las que han participado 55.402 personas.

En las 375 actividades de sensibilización con familias intervinieron 9.516 personas, mientras que 10.804 niños, niñas y adolescentes tomaron parte en las 396 basadas en juegos. Además, hubo un total de 35.082 participantes en las actividades de calle.

Todas estas acciones en favor del proyecto fueron posibles gracias a más de 15.400 personas voluntarias, que colaboraron desinteresadamente en la recogida de los juguetes donados y en las actividades de sensibilización.

Cualquier persona o empresa que desee hacer una donación de juegos o juguetes nuevos con los criterios adecuados (no bélico, no sexista, participativo, sostenibles para el medio ambiente y que potencien la imaginación y la creatividad) pueden consultar información en la web ‘Sus Derechos en Juego’.

Ahí encontrarán los puntos de recogida del proyecto, que se encuentra activo durante todo el año y en todo el territorio.

BENEFICIADOS

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el 28,9% de los menores de 18 años en España se hallaban en situación de pobreza en 2023, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La carencia material severa afectaba al 10,4% de los niños y niñas de 4 a 12 años, y al 11,9% de los adolescentes de 13 a 17 años. Esto implica que un porcentaje significativo de menores carece de recursos esenciales para una vida digna, incluida la falta de juguetes adecuados para su desarrollo, indicó Cruz Roja Juventud.

En opinión de su director, David Fernández, el proyecto “nos ayuda a fomentar uno de los derechos fundamentales de la infancia: el derecho al juego". "No son sólo una fuente de ocio. Los juegos y juguetes son herramientas educativas y de transmisión de valores”, recalcó.

Desde el 1 de diciembre y hasta el 15 de enero, en el marco del Plan de Respuesta de Cruz Roja a los efectos de la dana y el proyecto ‘El Juguete Educativo’, Cruz Roja Juventud entregó 2.099 juguetes para niños, niñas y jóvenes afectados por la catástrofe.