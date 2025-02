El pintor extremeño es maestro del realismo íntimo y la experimentación pictórica

"Carrero sueña la paz y su pintura destila armonía", así describió el dramaturgo Camilo José Cela la obra del pintor natural de Granadilla que celebra diez décadas al servicio del arte en sus obras intimistas y de constante experimentación. Con una faceta reconocida por su magistral uso del color rojo y una inspiración que bebe de los grandes maestros y también de la poesía o las nuevas tecnologías, la muestra estructurada en once temáticas invita al espectador a contemplar la evolución de la obra de Jiménez Carrero. Enrique Jiménez Carrero es un artista que ha sabido conjugar el realismo más íntimo con la experimentación pictórica, creando un universo visual en el que la memoria, la emoción y la innovación dialogan constantemente. La exposición "Los Caminos del Paraíso" no solo rinde homenaje a sus cincuenta años de trayectoria, sino que también ofrece un recorrido por su evolución estilística, desde sus primeros trabajos influenciados por el realismo lumínico de Sorolla hasta sus creaciones más recientes, marcadas por una fusión entre geometría, color y tecnología.

Su obra ha transitado desde el hiperrealismo detallado hasta composiciones en las que la textura y la experimentación técnica han cobrado protagonismo. La incorporación de la realidad aumentada en sus últimas exposiciones ha abierto nuevas posibilidades de interacción con el público, permitiendo que la pintura trascienda los límites tradicionales y se convierta en una experiencia inmersiva. Así, Jiménez Carrero demuestra que su arte es un puente entre la tradición y la vanguardia, entre lo tangible y lo imaginado.

Tras 50 años de carrera, escoger obras representativas no ha debido ser una tarea sencilla. ¿Cómo ha sido este proceso de curaduría?

"Realmente no ha sido fácil la selección de las obras que, junto con el comisario, hemos seleccionado para formar esta muestra. Nuestro objetivo primordial era el de mostrar una trayectoria completa, que supusiera un descubrimiento global de mi arte a quien no lo conociera previamente y una síntesis de mi carrera para los que ya hubieran visitado alguna de mis exposiciones. El planteamiento inicial fue organizarlo por años de ejecución, y en parte existe cierto orden cronológico, pero la exposición finalmente se configuró en torno a 11 temas que creemos que representaban con fidelidad gran parte de mi producción artística y permitía realizar un recorrido muy didáctico sobre mi obra".

"Tampoco le voy a negar que nos hubiera gustado disponer de un espacio aún mayor para exponer algunas obras que hemos tenido que dejar fuera de esta exposición, pero siempre entendemos que las obras deben respirar y ocupar su espacio en las muestras, sin estar demasiado juntas".

Ha realizado más de 50 exposiciones individuales en diversos países. ¿Cómo percibe la recepción de su obra en el extranjero comparada con España?

"Tanto en España como en el extranjero mi obra ha sido muy bien recibida y admirada, y me siento muy agradecido por ello. En España después de la última crisis y la pandemia, desaparecieron importantes galerías de arte y los sistemas de comercializar el arte han cambiado en los últimos años al igual que en otros sectores, apareciendo también las redes que no dejan de ser una gran galería virtual con acceso global."

Camilo José Cela describió su pintura diciendo: " Carrero sueña la paz y su pintura destila armonía ¿Cómo interpreta estas palabras y cómo reflejan su visión artística?"

"Tuve la suerte de tener contacto con Don Camilo en varias ocasiones y eso me permitió la petición de un texto para el libro que se editaría con motivo de mi exposición en la galería Altea. Agradecí inmensamente los términos que utilizó para dar su punto de vista sobre mi obra y fue para mí un orgullo. Hoy, una de las salas de la Fundación Camilo José Cela está presidida por el retrato que le hice con motivo de su nombramiento como Cartero Honorario."

La incorporación de Realidad Aumentada en esta exposición permite a los espectadores interactuar con sus cuadros de una manera innovadora. ¿Qué lo inspiró a incluir tecnología en su obra, y cómo cree que esta integración afecta la forma en que el público percibe su arte?

"Además de todas las opciones creativas que abre la incorporación de la Realidad Aumentada a alguna de mis obras, la entiendo también como una vía para llegar a los más jóvenes y hacerles partícipes de mi pintura junto con sus inquietudes por las nuevas formas de expresión mucho más cercanas a la tecnología. De este modo también es una forma de demostrar que hay una sinergia entre ambos mundos tanto el arte tecnológico como el arte más contemporáneo para dar al espectador un valor añadido y un nuevo contexto."

Su obra ha transitado desde un estilo hiperrealista hacia propuestas más vanguardistas. ¿Qué motivaciones o experiencias personales impulsaron esta evolución en su arte?

"A finales de los años 60 y principios de los 70, en la pintura, comienzo a evolucionar en la forma de representación partiendo de mis conocimientos tras sentirme enamorado de la pintura de Sorolla, con sus blancos luminosos y el brillo de los niños dentro de las aguas de las playas valencianas, con una importante utilización de la materia gruesa y larga pincelada. Pasado un tiempo, comienza una etapa de pincelada más suelta que es la que aparece en mi primera obra al óleo que conservo y que da comienzo al itinerario de esta muestra que se presenta durante este mes de febrero en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, con motivo de los 50 años de mi primera exposición en esta ciudad".

"A finales de la década de los 70 y principio de los 80 comienzo a basarme más en el dibujo al inicio de la obra, siendo este dibujo muy ejecutado y realista, continuando con la aplicación de color y planteando que mi obra sería para apreciar y contemplar de cerca, aunque esa sugerencia de proximidad es algo más que una medición física, pues responde a la imperiosa necesidad de aproximarme al alma de mi tierra, Extremadura. Me empeño en ser leal a cuanto me rodea en mi infancia y a cuanto he ido recuperando después, en itinerario de búsqueda, movilizando siempre recuerdos".

"En mis composiciones de los años 90, también expresada en la corriente realista, recurro a ventanales que nos permiten ver temporales, paisajes, interiores intimistas, temas en los que hay una permanente presencia de geométricos azulejos. Mi etapa de los 2000 está protagonizada además de por la figura, por la geometría y el color y realizada tras largos procesos de investigación de técnica mixta y a la que denominaré fotoescultopintura.

La exposición titulada; "Pasión por la Vida"; presentada en el 2014 en el Museo de la Real Casa de la Moneda, es la primera muestra sobre esta larga etapa de cromatismo de rojos con texturas aterciopeladas, encarnando la pasión, el amor, la sangre y la vida como conceptos iconográficos de cada escena. Un retrato cronológico que traza senderos entre lo real y la apariencia, entre la verdad y el trampantojo, entre el espacio y el tiempo, entre lo tangible y lo sensitivo, entre el clasicismo y la innovación, el cuadro dentro del cuadro".

"En esta última etapa, sin renunciar a mi personal iconografía anterior, intento lograr la coexistencia entre ella y los nuevos elementos geométricos que ahora introduzco. En los últimos intento lograr un buen resultado estético, un equilibrio cromático y una armonización de elementos en la composición".