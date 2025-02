​El trabajo autónomo inicia el año con la incorporación interanual de 41.531 autónomos

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados esta mañana, la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos descendió en -17.815 autónomas y autónomos con respecto al mes anterior. Tendencia que viene marcada por el fin de la temporada navideña. El número de autónomas y autónomos en enero se situó en 3.368.950. Las cifras anuales marcan un crecimiento interanual de 41.531 autónomos y autónomas más que hace un año, lo que supone un aumento del 1,25%. En términos de empleo, sitúa el número de desempleados en casi 2,6 millones de personas (cifra más baja desde 2008).



Para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) los datos señalan lo que viene siendo habitual para un mes que tradicionalmente suele estar marcado por el descenso, al acabar la campaña de navidad. A pesar de este retroceso mensual, las cifras interanuales muestran una evolución positiva, este balance anual indica que el trabajo autónomo sigue fortaleciéndose a pesar de los desafíos económicos y la incertidumbre de ciertos sectores. Para María José Landaburu, secretaria general de UATAE, esta situación refleja la dualidad del trabajo autónomo: “es previsible que enero deje números negativos, pero el crecimiento anual nos indica que el autoempleo sigue siendo una opción en expansión”, sin embargo, “sigue siendo urgente mejorar las condiciones del conjunto del colectivo para que este crecimiento sea sostenible y no solo una respuesta coyuntural a la falta de empleo asalariado”.

En el contexto general del empleo, enero vuelve a marcar un mes tradicionalmente desfavorable para el mercado laboral, situando el número de desempleados en casi 2,6 millones de personas, la cifra más baja para este mes desde 2008. El dato positivo a nivel estructural no oculta la volatilidad que aún afecta a miles de autónomas y autónomos, que cada año ven cómo su actividad sufre altibajos marcados por la estacionalidad y la incertidumbre económica. Desde UATAE insisten en la necesidad de consolidar políticas de apoyo que permitan que el empleo autónomo no solo crezca en número, sino que también gane en estabilidad y calidad. “El reto no es solo aumentar el número de autónomas y autónomos, sino garantizar que puedan desarrollar su actividad sin trabas, con mayor protección social y consolidación de derechos”, señala Landaburu. En ese sentido, desde UATAE, siguen apostando por profundizar en los ejes propuestos por la Organización para poder seguir avanzando en la senda de los derechos y en la consolidación del autoempleo en nuestro país. Estos ejes, se basan en el avance hacia un sistema de cotización por ingresos reales, medidas para contener los precios de los alquileres de los locales, y propuestas que vayan encaminadas a mejorar la digitalización del conjunto del colectivo.