Suiza y la verdadera democracia: ¿por qué en España no se consulta a los ciudadanos?

Cuando hablamos de democracia, solemos pensar en el derecho a votar, en la posibilidad de elegir representantes y en la existencia de instituciones que garanticen la participación ciudadana. Sin embargo, no todas las democracias funcionan de la misma manera, y el caso de Suiza nos ofrece un modelo que muchos consideran más auténtico y participativo que el de España.

Suiza: Un modelo de Democracia directa

Suiza es un país reconocido por su sistema de democracia directa, en el que los ciudadanos tienen un papel activo en la toma de decisiones políticas. A través de referéndums y consultas populares, los suizos pueden influir directamente en las leyes y políticas que afectan su vida cotidiana. Cualquier ciudadano puede proponer cambios en la legislación mediante iniciativas populares, y cualquier ley aprobada por el parlamento puede ser sometida a votación si se reúnen suficientes firmas para solicitar un referéndum.

Este modelo garantiza que las cuestiones que realmente preocupan a la población sean debatidas y decididas por el pueblo, y no solo por los políticos o los partidos. En Suiza, los ciudadanos no solo votan cada cuatro años para elegir representantes, sino que participan activamente en la vida política, asegurando que sus intereses sean escuchados y respetados.

España: Un sistema representativo con poca participación ciudadana

En contraste, España funciona bajo un sistema de democracia representativa, en el que los ciudadanos solo votan cada cierto tiempo para elegir a los partidos políticos que ocuparán el poder. Sin embargo, este sistema tiene una limitación fundamental: una vez que los partidos alcanzan el poder, los ciudadanos pierden prácticamente toda capacidad de influencia directa sobre las decisiones políticas.

A diferencia de Suiza, en España no existe un mecanismo habitual de referéndum para consultar a la ciudadanía sobre cuestiones clave. Aunque la Constitución española prevé el referéndum consultivo, en la práctica se usa muy poco y siempre bajo la decisión del gobierno. Esto significa que las grandes decisiones políticas se toman en el parlamento sin una consulta real a los ciudadanos.

Otro problema es que en España votamos listas cerradas de partidos en lugar de elegir directamente a las personas que nos representan. Esto provoca que los políticos no respondan tanto a sus votantes como a las estructuras de los partidos, lo que genera una desconexión entre la clase política y la sociedad.

¿Podría España aprender de Suiza?

Para que España se acercara a una verdadera democracia participativa, sería necesario implementar mecanismos que permitieran a los ciudadanos influir en las decisiones políticas más allá de las elecciones. Algunas propuestas incluyen:

- Introducir el referéndum vinculante para cuestiones importantes. - Permitir iniciativas populares que puedan modificar leyes. - Reformar el sistema electoral para que los ciudadanos voten directamente a las personas y no solo a partidos. - Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones locales.

Un sistema más participativo no solo fortalecería la democracia, sino que también aumentaría la confianza de los ciudadanos en las instituciones y mejoraría la calidad de la política en España.

Suiza demuestra que una democracia más directa y cercana a los ciudadanos es posible. La pregunta es: ¿estamos preparados para exigirla en España?