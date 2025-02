¿Por qué la paz es una gran amenaza para las naciones armadas?

El orgullo, el egoísmo y la codicia son las mayores amenazas para la estabilidad emocional humana y el progreso ético. Los que ya tienen mucho quieren mucho más, los que han acumulado armas y bombas durante muchos años quieren iniciar una guerra para vender sus productos a otras naciones. Se crean narrativas y provocaciones para inducir a individuos o grupos de todo tipo a generar una guerra por poderes. ¿Quién no ve a las potencias que luchan entre sí utilizando a países más pequeños?

Está claro que el estado mental de una parte de la humanidad está en su límite con sus detonantes emocionales, están listos para desatar su maldad unos contra otros. ¿Pero no hay lugar para la paz en este mundo? ¿Dónde pusieron la bandera blanca? Finalmente, ¿quién se ofrece voluntario para izar la bandera blanca y hacer una ola de paz? ¿O acaso las sociedades mundiales realmente están esperando a ver quién disparará el primer tiro y comenzará a contar los flagelos?

En cada noticia publicada por los principales medios de comunicación del mundo, observamos el espíritu de guerra en el aire. Son muchos los protagonistas presentes hoy en los corredores continentales de este mundo. Hemos llegado a un cuarto de siglo. Desde el año 2025 hasta el final del año 2100, sólo faltan 75 años para concluir el siglo XXI.

¿Queremos destruir el planeta Tierra antes de fin de siglo por la arrogancia de unos y el orgullo de otros? ¿Qué podemos esperar de aquellos apasionados por las muertes masivas y la destrucción del patrimonio natural, arquitectónico y urbano de las sociedades de todo el mundo? ¿Cuáles son las ganancias para los supuestos ganadores? ¡Ciertamente, cae sobre los vencidos!

¿Cuál es el estado mental de las naciones que vivieron el dolor de la Segunda Guerra Mundial? Para sus últimas víctimas que aún sobreviven a la posguerra, traumas y huellas de un tiempo de tristeza y de flagelos. Pero sus hijos y nietos parecen incapaces de comprender que generar caos sólo permite que las industrias bélicas crezcan con la caída de una parte de la humanidad.

La paz produce crecimiento de todo tipo. En cuanto a la guerra, sólo la conocen quienes la viven y la entienden quienes respetan el dolor ajeno. Por lo tanto, no desea y no se pone en la posición de espectador para contemplar el espectáculo de los gladiadores en la historia de la antigua Roma. ¿O nos estamos convirtiendo en espectadores de este coliseo global, donde los flagelos se miran a través de teléfonos celulares y televisores en la comodidad de nuestros hogares?

El coliseo realmente ha cambiado de ubicación, hoy está en la palma de la mano de una porción de la humanidad que observa, disfruta y comparte a través de figuras animadas el dolor y las desgracias humanas sin ningún gesto de dignidad y respeto. ¿Es así como queremos la paz en nuestros hogares? Quien evoca o desea la guerra la encontrará, un día llegará. El que quiera la guerra en casa ajena, la tendrá primero en su propia casa.

Seamos conscientes: en los últimos años ya hemos visto algunas señales. Nuestros días podrán estar llenos de maravillas, pero si continuamos con este comportamiento de mosquito, la tierra temblará. Seguramente pronto tendremos: temblores en varias regiones, viviremos climas extremos, con nieve, incendios e inundaciones donde nunca antes ha habido.

¡Por eso muchos dirán que es el efecto invernadero o el calentamiento global! Recientemente hemos visto cómo grandes naciones se necesitan unas a otras para apagar incendios o proporcionar ayuda en caso de grandes inundaciones. ¿Qué estamos esperando para entender lo que viene? ¡Presta atención, porque AMARTE es mejor que ARMARTE!

Será grandioso descargar los cartuchos mentales y emocionales que consumen nuestras perspectivas de una vida pacífica. En todas las naciones, históricamente vemos que sus desafíos están dentro de ellas mismas: los llamados conflictos internos. Reflexiona: Quien quiera la guerra en casa ajena, tenga por cierto que un día llamará a su puerta. Ella regresa, y el vencedor vendrá a caer sobre el vencido. ¿Quién no ha visto esta realidad en diferentes naciones?

El que reinaba ayer, no reina hoy. ¿Cuál fue el sentido de las grandes guerras de Alejandro, los faraones, los romanos, los persas, los cruzados y otras naciones dominantes en sus respectivas épocas? Sólo hubo un hombre que marcó su nombre en la línea de tiempo e incluso creó un calendario: Jesucristo, con el debido respeto.

Ahora dime: ¿Ha habido otro que haya crecido en número de seguidores hasta el día de hoy tanto como Jesucristo? Ni siquiera la suma de todos los ejércitos del mundo da el número de seguidores que el cristianismo reúne en busca de la paz. Así también creed en los días de paz, ¡sed la paz que deseáis ver en este mundo!