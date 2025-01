Mujeres en la Ciencia: Hildegarda de Bingen y la cerveza

Hildegarda de Bingen (1098-1179), monja benedictina alemana, fue compositora, mística y una figura influyente en la medicina y la botánica medieval. Es conocida también por ser una de las primeras en documentar el uso del lúpulo en la cerveza, un componente que hoy es fundamental en su elaboración.



El Lúpulo en la Cerveza

El lúpulo (Humulus lupulus) es una planta trepadora cuyas flores se utilizan para aportar sabor, aroma y propiedades conservantes a la cerveza. Hoy día es indispensable en la fabricación de cerveza. Sin embargo, sus propiedades van más allá de su función en esta bebida, destacándose también por sus beneficios medicinales. El conservante natural, los compuestos presentes en el lúpulo, como los ácidos alfa (humulonas) y beta (lupulonas), tienen propiedades antimicrobianas que inhiben el crecimiento de bacterias no deseadas durante la fermentación de la cerveza. Es, además, aromatizante y saborizante, proporciona el característico aroma y sabor amargo de la cerveza, equilibrando el dulzor del malteado.

En cuanto a sus propiedades medicinales, es sedante y calmante, no en vano aquel dicho: “la cerveza no emborracha, pero agacha”. Contiene compuestos como la xantohumol y el mirceno, que ayudan a reducir la ansiedad y promover el sueño. Se utiliza en infusiones y suplementos para tratar problemas de insomnio y nerviosismo. Es también relajante muscular pues alivia tensiones musculares, siendo útil en tratamientos contra el estrés y el síndrome de piernas inquietas.

Tiene propiedades digestivas. Estimula la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión. Puede actuar como tónico amargo para mejorar el apetito; y también tiene propiedades antioxidantes. Los flavonoides del lúpulo, como el xantohumol, poseen actividad antioxidante, ayudando a combatir los radicales libres. Igualmente posee propiedades antiinflamatorias y antibacterianas pues los ácidos del lúpulo contribuyen a reducir la inflamación y proteger el organismo contra infecciones bacterianas. Algunos estudios sugieren que compuestos del lúpulo como el xantohumol tienen potencial para inhibir el crecimiento de células cancerosas, por tanto, tiene propiedades anticancerígenas.

La cerveza, tal y como llegó hasta nosotros según la fórmula de Hildegarda, con lúpulo incorporado, tiene también usos complementarios, como es el caso de la cosmética, utilizándose en cremas y tónicos por sus propiedades calmantes y purificadoras para la piel; y en herbolaria con la aplicación común en infusiones para mejorar el sueño y calmar los nervios.

El consumo excesivo de lúpulo puede causar efectos secundarios como somnolencia excesiva o interferir con la función hormonal. Se recomienda moderación y consultar a un profesional de salud antes de usarlo con fines medicinales.

Antes de la inclusión del lúpulo en la fórmula por Hildegarda, las cervezas se aromatizaban y conservaban con una mezcla de hierbas y especias conocida como gruit.

Propiedades del gruit

El gruit es una mezcla tradicional de hierbas y especias utilizadas para aromatizar y conservar la cerveza antes de la popularización del lúpulo en Europa durante la Edad Media. Cada maestro cervecero solía tener su propia receta, pero entre los ingredientes más comunes se incluían Mirto de Brabante (Myrica gale), Ajenjo (Artemisia absinthium), Mil enrama (Achillea millefolium), Brezo (Calluna vulgaris), Laurel (Laurus nobilis), Enebro (Juniperus communis), Romero (Salvia rosmarinus). El gruit tenía como propiedades ser conservante natural. Las hierbas utilizadas tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a conservar la cerveza evitando la proliferación de bacterias. El gruit es estimulante y euforizante, algunas hierbas del gruit, como el mirto de Brabante y el ajenjo, poseen efectos ligeramente estimulantes y psicotrópicos. También es aromatizante y saborizante, proporcionando notas herbales, amargas, cítricas o resinosas, dependiendo de la combinación de ingredientes utilizada.

Entre sus propiedades medicinales están que el mirto de Brabante posee efectos astringentes y tónico-digestivos; el ajenjo tiene propiedades antiparasitarias, digestivas y estimulantes del sistema nervioso. Mil enrama se usa tradicionalmente para tratar problemas gastrointestinales y como antiinflamatorio. El brezo tiene propiedades diuréticas y calmantes. El enebro tiene efecto desintoxicante y digestivo. El romero es estimulante circulatorio, antioxidante y digestivo.

Además, el gruit es un potencial terapéutico. Las combinaciones de hierbas del gruit fueron utilizadas no solo en la cerveza, sino también en remedios herbolarios por sus efectos calmantes, digestivos y tonificantes.

Desplazamiento del gruit por el lúpulo

A pesar de sus beneficios, el uso del gruit decayó en favor del lúpulo debido a su capacidad superior para conservar la cerveza y su regulación más uniforme en las recetas cerveceras modernas. Sin embargo, en la actualidad algunas cervecerías artesanales han revitalizado el interés en esta antigua tradición, creando cervezas con gruit para ofrecer sabores únicos y explorar sus propiedades tradicionales.

Hildegarda descubrió que el exceso de azúcar en el gruit y la ingestión de cerveza estaban relacionados con la pérdida de visión, así que su intención fue introducir un elemento que aportara cierto amargor que evitase el exceso de azúcar, este elemento fue el lúpulo.

Hildegarda como pionera

En su obra Physica, Hildegarda describió las propiedades del lúpulo, destacando su capacidad para conservar los alimentos y bebidas, incluyendo la cerveza. Lo estudió descubriendo en el mismo propiedades medicinales, como la capacidad de aliviar problemas digestivos y actuar como un sedante suave.

Si bien Hildegarda no inventó la cerveza, su influencia ayudó a establecer el uso del lúpulo como un ingrediente clave. Esta práctica se extendió gradualmente por Europa, transformando la manera en que se producía y conservaba la cerveza. El lúpulo no solo mejoró la estabilidad de la bebida, sino que también ofreció beneficios terapéuticos reconocidos incluso en la actualidad.

Hildegarda es recordada no solo por su contribución al desarrollo de la cerveza, sino también por su impacto en la medicina, la música y la teología. Su figura ha sido reivindicada por la historia como una de las grandes mujeres del pensamiento medieval y una precursora en el estudio de la naturaleza y sus beneficios para la salud humana.