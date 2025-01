Fernando Colomo presentará en el festival CUTRECON la proyección de su película “El Caballero del Dragón” en una versión restaurada en 4K

La película de ciencia ficción y fantasía medieval “El Caballero del Dragón” (1985), una de las producciones más ambiciosas y a la vez fallidas de la historia del cine español, se proyectará el próximo 5 de febrero a las 16:30 horas en la Facultad de Ciencias de la Información (Av. Complutense, 3) de la Universidad Complutense de Madrid. La sesión, que contará con la presencia de su director, Fernando Colomo, forma parte de la programación de la decimocuarta edición de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, patrocinado por Kitchen 154. Además, la entrada será libre hasta completar aforo y el largometraje podrá verse en una nueva restauración en 4K realizada por Mercury Films.



"Es una de las grandes películas malditas del cine español, un delirio visual y narrativo que desafía cualquier etiqueta y que merecía ser reivindicado en un festival como este", afirma Carlos Palencia, director de CUTRECON. Y añade que “a pesar de sus errores y desvaríos, tiene un encanto hipnótico, no hay nada parecido; se trata de una obra osada, inclasificable y, sin duda, digna de disfrutarse en todo su esplendor gracias a esta nueva restauración".

En 1985, el cine español intentó hacer historia con una superproducción de fantasía y ciencia ficción, protagonizada por estrellas internacionales, con efectos especiales ambiciosos y un presupuesto récord. El resultado fue una de las películas más insólitas en la filmografía de Fernando Colomo. Con Harvey Keitel, Klaus Kinski y un Miguel Bosé convertido en alienígena cuya interpretación sigue siendo lo más recordado -y ridiculizado-, la cinta prometía revolucionar la industria… Pero acabó estrellándose contra la crítica y el público.

Con los años, el filme ha sido objeto de revisiones que destacan su intento de fusionar géneros y su carácter adelantado a su tiempo. Para hablar sobre los entresijos de su producción, Colomo, al finalizar el filme, participará en un coloquio donde responderá las preguntas de los asistentes.

Además, al inicio de la sesión, el director recibirá el Premio CONFISLAB Sah-Di-A, que le será entregado por Ramón Saldías, director de “Karate Contra Mafia” (1980), una de las primeras películas de artes marciales del cine europeo. El galardón, bautizado con el seudónimo que Saldías utilizó en su ópera prima, distingue a cineastas que, sin haberse prodigado en el llamado “cine cutre o trash”, han firmado obras que se han convertido en hitos dentro del fenómeno.

EXPOSICIÓN: "EL CABALLERO DEL DRAGÓN: LA ÉPICA SUICIDA DE FERNANDO COLOMO"

CUTRECON también sacará a la luz los restos de aquella batalla que fue el rodaje de “El Caballero del Dragón” con una exposición de acceso libre, titulada "El Caballero del Dragón: La Épica Suicida de Fernando Colomo", que podrá visitarse del 29 de enero al 28 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Información.

La muestra reúne materiales originales que revelan cómo se gestó esta odisea cinematográfica, desde storyboards y bocetos hasta guiones anotados y fotografías del rodaje. Todo ello ha sido posible gracias a los archivos de Mercury Films, Fernando Colomo, el coleccionista Fernando Abril y el equipo del festival.

Nacido en Madrid en 1946, Fernando Colomo es uno de los cineastas más influyentes de la comedia española y un referente de la llamada comedia madrileña de La Movida. Con más de cincuenta años de trayectoria, ha dirigido títulos como “Tigres de papel” (1977), “La vida alegre” (1987), “Bajarse al moro” (1989) o “Los años bárbaros” (1998).

LA EDICIÓN MÁS GRANDE DE CUTRECON

Kitchen 154 - CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, celebrará su decimocuarta edición del 5 al 9 de febrero de 2025 en tres sedes de la capital: la Facultad de Ciencias de la Información (Av. Complutense, 3) de la Universidad Complutense, el céntrico mk2 Cine Paz (C/ de Fuencarral, 125) y los multicines mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, C/ Silvano, 77). En esta ocasión, se programará “una hilarante selección de las peores películas de fantasía épica”, según han adelantado sus organizadores.

El público podrá disfrutar de hasta 25 títulos —la cifra más alta en la historia de CUTRECON—, muchos de ellos rescatados del olvido o duramente castigados por la crítica en su estreno, pero que "merecen una segunda oportunidad por lo involuntariamente divertidos que resultan en su mayoría", afirma Carlos Palencia, director del certamen.