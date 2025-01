Triunfar sobre la adversidad: la lección de vida de Rafael Amargo

El bailarín, coreógrafo, guionista, director y actor Rafael Amargo, orgulloso de sus amigos y de su familia, ahora en su madurez y después de enfrentarse al éxito y también al sacrificio y, en ocasiones, a la injusticia de no ser comprendido y hasta ser vilipendiado injustamente, se ha convertido no sólo en un artista único, sino en una persona comprometida y mucho más humana y empática en estos momentos que vivimos tan complejos en la sociedad.

Nos recibe generosamente y nos concede esta entrevista que se acerca más a su persona que a la parte del artista que todos bien conocemos y que ha recibido numerosos y prestigiosos premios. Rafael Amargo, como ave fénix, se reinventa nuevamente.



1. Pura y Alma es un cortometraje que ha guionizado y dirigido y que expresa un emotivo mensaje. ¿Cómo está resultando esa aventura? Bueno, Pura y Alma tiene una carga emocional grande desde su idea inicial ahora ha cambiado mucho, porque muchas veces las cosas no se pueden hacer como uno quiere. Esto surge después de conocer a Jeanette Cuorcuera, que es la única sordociega en España con una carrera universitaria, con una alta nota y sordociega. Una chica etíope afincada en Sevilla, que fue adoptada por una señora sevillana hace muchísimos años, y tuve el placer de conocerla cuando iba a rodar su primera película ella como actriz, que se llama Me llamo Janet y me la presentó el director, Miguel Ángel Tobías, y quedé prendado de la manera de actuar, de moverse, de sentir, de sentir, sobre todo, y de amar de los sordociegos. Y bueno, escribí este guion para ella y para Luciana. Pero Jennett no lo ha podido hacer porque se ha quedado embarazada de su segundo hijo cuando yo iba a hacer la película y no como en la situación en la que está ella no quería arriesgarse. Total, me dijo Rafa, lo siento mucho, pero estoy embarazada, imagínate, no puedo hacerlo. Entonces me puse a buscar y encontré a Rocío Tato, que es una maravilla también. Pero bueno, es diferente porque el guion tenía mucha más carga emocional cuando también es ciega, porque de lo que hablaba era de la historia de los zar, que son los tres monos, el que no ve, el que no oye y el que no habla.

Y, bueno, por ahí la historia a partir de ahí es como. Se hace como un agravio comparativo que no tiene nada que ver con la historia de ella. Luego ya, claro, no era de la misma manera porque Rocío Tato sí es vidente si tiene. Si ve lo que no es, es muda y sorda, sobre todo, sorda, no se dice sordomuda, si es solo sorda, porque son mudas, porque no oyen. Entonces, lo he tenido un poco que cambiar, ya que no estaba en él, pero nace de ahí.

Y luego le he querido dedicar a Pura. El personaje de Pura es mi amiga Puri Mora, que una parte de mi vida fue manager mía y también manager de la cantante Bebe que la vida nos la arrebató rapidísimo.

Murió hace unos años y es un homenaje que le quería hacer con todo mi amor. Y bueno, tiene muchísima carga emocional esta película.

2. Usted ha sido y es una destacada figura del baile, tengo que hacerle una pregunta obligada: ¿hacia dónde se dirige su trayectoria? Bueno, todo este capítulo, paréntesis, parón forzoso, vamos a llamarle como sea, lo que me ha ocurrido. Me ha pillado en una edad muy difícil. Date cuenta que fue con 46 años. Es una edad muy difícil para la danza. Entonces me ha tocado los 46, los 47, los 48, los 49, estar parado.

Para la danza son unas edades, como te digo, muy difíciles porque son cuando ya tienes que terminar casi la carrera o saber en qué te estás reciclando. Yo venía muy fuerte con el flamenco y con la danza. Y ahora empezaba muy fuerte también con el cine. Tenía una película firmada en Mollywood, que es Bollywood, pero que es el sur de India, se llamaba Barrow, sobre la conquista de los portugueses al sur de India, GOA. Sabemos que GOA es una colonia portuguesa, que hablan portugués, y que el almirante Vasco de Gama, que era el personaje que yo iba a interpretar, me hubiese abierto las puertas enormemente en Extremo Oriente, en Oriente Medio, y además con Mohalal, que es el rey del cine de allí.

Era su primera película. Él ha hecho más de 300 películas como actor, pero era su primera película como director. Entonces, él hacía de Burroughs, que era como el lazarillo. Y yo era el almirante. Han estado dos años esperándome. La Fiscalía no me quiso dar el pasaporte porque decían que había riesgo de fuga. ¿Dónde me voy a fugar? En fin. He perdido, a lo que la pregunta se refiere, hacia dónde dirige su trayectoria, pues he perdido mi trayectoria también, porque mi trayectoria era seguir en el cine, que ya estaba con la puerta abierta. Y bueno, ahora es un reto. Verdaderamente no sé a dónde la dirijo porque me la han truncado.

3. Siempre ha sido y es una persona muy vinculada con el mundo de la cultura que si siempre ha sido complicado en estos tiempos que corren se complica más y tengo entendido que usted ha presentado un proyecto para apoyarla ¿Me podía hablar sobre ello? Evidentemente soy una persona muy comprometida con la cultura, como siempre lo he sido. Y sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de pudor, he mezclado lo mediático con la cultura, que no tendrían por qué estar reñidas, porque la esencia de cada uno es su verdadera marca. Pero cuando empiezo, además de ser un personaje de la cultura, crezco con la cultura y me viene de cuna. Conozco el personaje, el artista se funde con el personaje.

Es lo mediático lo que ensucia, lo que enturbia todo y no deberías porque ser así. Evidentemente, yo soy un personaje de la cultura por y para la cultura. Y todo lo demás son circunstancias, accidentes o cosas que se han tenido que suceder.

Si bien en otros campos se gana mucho más dinero más rápido, no nos engañemos la cultura tiene ese punto bohemio a no ser que tengas un cargo como funcionario que trabaja y te lo paga el Estado, ¿no?

Sigo apostando más por la cultura, de hecho ahora ha nacido ARA. ARA es la Asociación Rafael Amargo, una asociación que va a ayudar a artistas, ya sean desde cualquier tipo de disciplina. Hay tantísimas asociaciones en Madrid que son muy pequeñas, que no tienen la fuerza o la solvencia de que alguien les pueda defender. Son muchas las que se sienten desprotegidas. ARA tiene un motivo fundamental, aparte de los programas y los proyectos propios que haga él solo con su agencia.

Lo más importante que va a tener es el poder ser una casa madre todas las asociaciones pequeñas, y que tengan un lugar en donde como se puedan defender o donde puedan estar ahí protegidas. Quisiera seguir defendiendo por lo que siempre he apostado por la cultura.

4. Después de tantos años de carrera y aventura sigue teniendo la maleta llena de sueños ¿Cuál es el más inmediato a materializar? Hasta yo me extraño de cómo me quedan todavía ilusiones y ganas para materializar mi sueño. Me encanta que usted como periodista vea en mí esa fascinación, la ilusión del niño que empieza. Pero es que en realidad ahora mismo estoy como empezando. Lo hago así desde que tenía 20 años y lo hago con esa misma ilusión, aunque venga castigado, o si no, mejor que no lo haga, porque estoy en una edad muy crucial y empezar la segunda parte del partido de mi vida tiene que ser con ganas. Si no, perder en la segunda parte de mi vida, sería mucho más vergonzoso aún.

Lo bueno es que vengo con la experiencia de toda la primera parte y con todo lo vivido y sufrido. Sé cómo se gana dinero rápidamente, cómo quiero ganarlo o cómo no lo puedo ganar, que desde luego, ni mucho menos es, en ningún momento, cómo han querido vender.

Lo que sí me gustaría es que ahora el Gobierno me ayudara a recuperar lo que en su momento se me arrebató. Lo mismo que me hicieron perderlo y que la justicia le ha demostrado que es mentira. Realmente valoro que usted como periodista se percate en ver que aún, incluso tan vapuleado, me siga quedando ilusión.

Pero la ilusión es porque como se ha demostrado la justicia y yo sé que no he hecho nada, ha habido un momento en que todo era tan grande que yo me sentía alucinando ante lo que no era la realidad, la verdad.

En su momento me tuve que poner una coraza emocional para protegerme. Opté por el camino de la resiliencia y la paciencia, aguantando y sabiendo que había que esperar. Más de uno se ha acercado para pedirme y lo he agradecido pero he echado en falta esa actitud en algunos compañeros de profesión, amigos y de muchos políticos que no lo han hecho y quizás deberían haber sido los primeros en hacerlo.

Tengo claro que si sabían que era inocente, como lo he sido, y se ha demostrado, el silencio también es cómplice, y eso hasta el momento es un delito ¿no?

5. Más de una vez le he escuchado decir que «en el baile es muchísimo lo que se da» pero ¿qué se recibe a cambio? En el baile es muchísimo lo que se da, es un trabajo físico muy exigente. Date cuenta que si tú vas a una televisión a bailar, no puedes hacer playback, tienes que bailar. En muchas ocasiones los cantantes cuando van a hacer promoción de su disco hacen playback.

El baile es un trabajo muy duro, es una profesión mucho más bohemia, más difícil tener una seguridad un sueldo fijo y pocos son los bailarines que son mediáticamente conocidos, pero también es un arma de doble filo porque luego te pasa lo que me ha pasado a mí y mira. Quizás por haber sido tan mediático.

En positivo puedo decir que la lección que he aprendido es a ser más persona y estoy dedicado en cuerpo y alma en el relanzamiento de mi carrera.

Poco a poco están empezando a proponerme trabajos interesantes y recientemente me han propuesto coreografiar un musical y retomar mi faceta de coreógrafo.

6. Comunicar, ¿ese ha sido el objetivo que siempre se fijó? ¿Puede transmitir esa magia a ese bailarín cuando es usted quien lo dirige? Si , por supuesto, siempre he sido ese bailarín indómito e indomable, que no se separa de su lado humano y se compromete con su entorno.

Imagina que a pesar de este momento tan duro que estoy pasando relanzando mi carrera, en este mes ya he realizado tres eventos benéficos y lo hago hago con todo el cariño del mundo, pero necesito facturar y si puedo seguir transmitiendo la magia del baile en ocasiones la magia también tiene horas bajas ¿no?





7. Usted se ha manifestado con sus coreografías. ¿Qué parte de usted es la que más se desconoce? Yo siempre me he manifestado mediante mi repertorio mediante mi obra, pero tengo una parte humana digamos que se conoce muy poco pues pienso que el personaje se comió a la persona. Aparte de la danza tengo un máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona porque me encanta la terapia para ayudar a personas con problemas de adicciones y un máster en Dirección y Gestión de museos que lo he terminado este año y que creo que me va a dar mucha satisfacciones puesto que si tuviera que reciclarme en algo que no fuera las artes escénicas sería en la museología.

8. Si bien la situación en España es decepcionante respecto al arte y la cultura cuando hace un tiempo la danza y el baile era un pilar cultural importante y parece que lo han dejado morir ¿ Se puede todavía rescatar y salvar?. Creo que España ha cambiado mucho la forma de concepción de la danza y la cultura. Antes eran los grandes ballets españoles lo que funcionaban en el mundo de la danza pero de un tiempo para acá, lo que funciona es el nombre de la persona, de la figura.

La gente compra una entrada para ir a ver una figura y un nombre. Creo que si todo ha cambiado, quizás lo más sensato sea aceptarlo y adaptarse, ¿no?

9. Si bien el baile fue su hogar, su lenguaje y eso le ha permitido trabajar con la diversidad cultural y quizás sea el lenguaje más franco y sincero de la humanidad desde que esta comenzó su andadura sobre la Tierra. Ahora en estos momentos tan complejos y complicados ¿Podría ser una alternativa y real para mejorar la sociedad en la que vivimos?. Por supuesto que sí, pues si nos remontamos a los primeros tiempos de la historia, las danzas autóctonas, las danzas del folklore, las danzas de raíz en de la antropología ya vienen siendo cosas muy significativas y muy importantes de nuestros pueblos y en su evolución como sociedad.

Si hablas de España en el extranjero, da igual de donde seas, el flamenco es una de sus esencias, y por supuesto con la danza pueden los pueblos reivindicar su esencia.

10. ¿Qué es más difícil, bailar, coreografíar, dirigir o escribir?. Lo más difícil es todo lo que te propongas a hacer, con la dificultad que conlleva. Es decir, ya el respeto y el ponerte delante de un papel en blanco para escribir es una odisea. También ponerte delante de un espejo para coreografiar es como un papel en blanco. Bueno, cuanto más mayor me hago, más respeto me produce todo porque no tengo el virtuosismo de cuando uno es joven, pero sí tengo la sabiduría de la experiencia. A la pregunta puedo decir que es en la dirección donde me siento muy cómodo y quizás en la interpretación es lo que más me cuesta. Escribir es algo que quiero potenciar ya que mis abuelos se dedicaban a ello y lo hacían bien, ójala yo también pueda emularlos.

11. ¿En qué país se recibe mejor la danza, me refiero en cuanto al público? Pues mira el público asiático es muy agradecido, pero no es efervescente, no tiene brío, no tiene fuerza.

Son muy correctos, lo sienten, pero como sienten hacia adentro, y no sabes si les está gustando o no. Nosotros necesitamos ese calor, o esa sensación de sentir verdaderamente lo que estamos haciendo y si está teniendo la relevancia que merece, ¿no?

El artista siempre con el aplauso se siente mucho más arropado que con el silencio. En Asia el silencio es el aplauso. Entonces tienes que entenderlo así, si no te puede dar una depresión. Sudamérica es mucho más expresiva.