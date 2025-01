AEFI concluye un año de expansión

La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España (AEFI) vive un año de crecimiento de asociados, de miembros activos y creciente influencia en el mercado inmobiliario La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España (AEFI) cierra 2024 con un balance altamente positivo, consolidándose como un actor clave en el sector inmobiliario. Durante el ejercicio anterior, la AEFI experimentó un crecimiento importante en el número de asociados asimilados y miembros activos, alcanzando un total de más de 700 oficinas y 6.600 agentes inmobiliarios, lo que reafirma su papel como punto de encuentro y colaboración para empresas franquiciadoras.

Entre las iniciativas más destacadas a lo largo de este año por las siete empresas -Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso, Remax- que conforma actualmente la asociación, AEFI ha destacado aquellas dirigidas a fortalecer la protección al consumidor y la formación de sus miembros, entre las que destacan el Código Deontológico, y la formación.

Formación: una prioridad estratégica

La AEFI, comprometida con la profesionalización del sector, ha lanzado este año el Primer Nivel del Curso Jurídico de la Asociación de Franquicias Inmobiliarias de España. Más de 500 agentes inmobiliarios han obtenido este título, diseñado para abordar los retos específicos del sector, con módulos que cubren formación jurídica adaptada a las necesidades actuales de la franquicia y las agencias inmobiliarias.

El objetivo principal es proporcionar a gerentes y agentes las herramientas necesarias para optimizar sus operaciones y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Esta formación no solo refuerza las capacidades técnicas y estratégicas de los miembros, sino también su liderazgo en un mercado altamente competitivo.

"Creemos que la formación no es solo una herramienta, sino un elemento diferenciador para nuestras franquicias", destacó Leonardo Cromstedt, presidente de la AEFI.

Planes para 2025

De cara al próximo año, la AEFI continuará trabajando en su misión de apoyar a las empresas franquiciadoras con objetivos ambiciosos para 2025, entre los que se encuentran la consolidación de la formación a las agencias y agentes, la posible celebración de un Congreso de Franquicias, y el desarrollo de nuevos cursos avanzados en áreas como inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario.

Con una creciente influencia en el mercado inmobiliario y un número de asociados en constante aumento, la AEFI se reafirma como la voz de las franquicias inmobiliarias en España. "Nuestro objetivo es seguir siendo un referente para el sector, apoyando a las empresas inmobiliarias en su crecimiento y facilitando la innovación", ha concluido su presidente.

Sobre AEFI

La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España se creó con el objetivo de unir y representar a las principales franquicias del sector. Con un compromiso firme hacia la excelencia y el desarrollo, la AEFI trabaja para generar valor añadido a sus miembros y contribuir al desarrollo del mercado inmobiliario español.