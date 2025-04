Los estudiantes españoles alargan más la financiación de los programas de formación no reglada que la de los títulos oficiales, según un estudio de Aplazame

El plazo más frecuente en la financiación de formación no reglada son 11 meses, frente a los 6 meses de la reglada.

La contratación de los programas oficiales se concentra en dos momentos: arranque del año y meses de verano. La de la formación no reglada es más uniforme durante todo el año.

Los importes medios de la financiación en formación offline y online reglada son, respectivamente, de 1.842 euros y 733 euros. Y los de la educación no reglada ascienden a 1.803 (offline) y a 601 (online).

Madrid, 1 de abril.- Aplazame, la solución de financiación instantánea en el punto de venta del banco digital WiZink, en un estudio realizado para conocer los usos de los españoles respecto de la financiación de sus estudios, revela que los plazos de financiación elegidos por los estudiantes son sensiblemente más prolongados en el caso de la formación no reglada que en la de los estudios oficiales. Mientras que el plazo más frecuente en el primer caso son los 11 meses, en el segundo se reduce a 6 meses. Incluso si se calcula la media, se repite la misma pauta: 11 meses para la no reglada y 8 para la reglada.

Entre los estudios encuadrados en la formación reglada que se financian con mayor frecuencia figuran, principalmente, los ciclos oficiales de FP y los másteres certificados por instituciones universitarias, mientras que en el apartado de la formación no reglada se encuadran los programas para opositores y aquellos que sirven para mejorar habilidades y conseguir una especialización profesional.

“Los resultados del estudio reflejan que la financiación juega un papel clave en el acceso a la formación, tanto reglada como no reglada. Sin embargo, en la formación no reglada se observa una mayor tendencia a distribuir los pagos en periodos más largos, lo que podría estar relacionado con el perfil de los alumnos, muchas veces profesionales en activo que buscan flexibilidad en el pago y distribuir este en más tiempo, ante la ausencia de becas o subvenciones específicas en este tipo de programas”, explica Isidro Soriano, responsable de negocio de Aplazame.

El estudio “Los españoles y la financiación de los programas de formación reglada y no reglada” ha sido realizado por Aplazame a partir de los datos recabados a lo largo de todo el año 2024 en su plataforma de financiación.

El informe pone de manifiesto una mayor coincidencia en el plano de los importes medios de los programas de formación, con independencia de que sean reglados o no reglados. En concreto, con datos del 2024, los importes medios de la financiación en formación offline y online reglada son, respectivamente, de 1.842 euros y 733 euros. Y los de la educación no reglada ascienden a 1.803 (offline) y a 601 (online).

Otro aspecto de interés que evidencia el estudio tiene que ver con los periodos de matriculación o contratación de los programas de formación.

Mientras que la contratación de cursos oficiales se concentra en dos periodos fundamentales del año, los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre acumulan el 47% las matriculaciones) y el arranque del año (enero y febrero aglutinan el 22%), en el caso de la formación no reglada se detecta una uniformidad de las contrataciones a lo largo de todo el ejercicio, con una media mensual del 8%, si bien destacan por número de contrataciones julio (15%) y septiembre 13%).

