Cinco restaurantes en Madrid donde probar la fusión de sabores de Ecuador con la gastronomía española

Durante abril y mayo, La Tasquería, Ayawaskha, Pai Pái, Raimunda y 1923 Cocktail Bar -la coctelería de Boral Torcuato- ofrecerán en su carta del fin de semana, creaciones exclusivas fusionando lo mejor de la gastronomía española con frutas exóticas ecuatorianas ¿Qué pueden tener en común, restaurantes madrileños con una propuesta gastronómica tan diversa como La Tasquería, Raimunda, Ayawaskha o la coctelería del restaurante Boral Torcuato -1913 Cocktail Bar-? La campaña Taste Ecuador ha reunido a diferentes cocineros y bartenders, que marcan tendencia en la escena gastro madrileña, bajo el reto de incluir en sus menús los sabores de las frutas exóticas de Ecuador.

Durante abril y mayo, La Tasquería, el restaurante estrella Michelin capitaneado por Javier Estévez; Ayawaskha, del joven chef ecuatoriano Miguel Ángel Méndez; dos de los espacios más icónicos del Grupo La Fábrica, Raimunda y 1923 Cocktail Bar -la coctelería de Boral Torcuato-,y el restaurante Pai Pái, conocido en la capital por su concepto de cocina viajera y creativa, demostrarán la versatilidad y riqueza de las frutas exóticas ecuatorianas en la cocina española de innovación y en la coctelería, a través de diversas creaciones gastronómicas, disponibles por tiempo limitado en cada uno de los locales.

A través de estos platos y la visión de los chefs, los comensales podrán descubrir cómo frutas ecuatorianas como la pitahaya amarilla, el orito, la granadilla, la mora de Castilla, el plátano macho o el aguacate Hass se integran en recetas tradicionales españolas, aportando un toque exótico, distintivo e innovador que realza cada propuesta gastronómica a nuevos y sorprendentes niveles.

Los sabores de Ecuador se cuelan en las cocinas de cinco restaurantes madrileños

Javier Estévez, chef reconocido por elevar la casquería a la alta cocina, propietario y jefe de cocina del restaurante La Tasquería (Estrella Michelin), ha integrado en su menú degustación dos elaboraciones. La primera de ellas, su tostada de plátano macho con cuello de cordero pibil, con crujientes de plátano, chipotle y encurtidos; y, como colofón, Estévez sorprende con un postre a base de tendones y oritos, un bocado que desafía los límites de la casquería tradicional, transformándola en una propuesta innovadora que no deja indiferente a nadie.

El joven chef ecuatoriano Miguel Ángel Méndez, al frente de Ayawaskha, ha diseñado un menú completo de cuatro pases que rinde homenaje a los sabores de su país, siempre con ese twist de modernidad que tanto le caracteriza.

Su propuesta arranca con las Venus de Verde, unas empanadas de plátano verde y orito rellenas de un guiso de camarón vannamei, aderezado con ají de pepa de sambo, pitahaya, aguacate Hass y crujiente de chicharrón de pollo. Le sigue Hombre Alado Jama, una versión de los tradicionales llapingachos, donde la masa de papa aliñada y el queso curado se enriquecen con guiso de longaniza fresca y se complementan con un delicado toque de granadilla, vino y yema curada. El tercer pase del menú, denominado La Potencia del Ícono, lo conforma su fetuccini en salsa de caramelo, pitahaya y café arábica de Loja, acompañado de un corte de ternera cocinado en mapahuira y espolvoreado con maní quebrado, una propuesta que aúna dulzor, amargor y umami en cada bocado. Como broche final, Origen del Cacao, una tarta fluida de chocolate con orito, dispuesta sobre una base de sal prieta de cacao elaborada con maíz y maní, y acompañada de un helado casero, aceite de oliva virgen extra y un toque de sal de café, que equilibra y potencia los sabores dulce-salado.

La propuesta de Pai Pái, reúne muchos de los sabores que su chef, Fernando Ruiz, recogió en sus viajes por el mundo y la familiaridad de las cenas clandestinas que organizaba en su casa. Hoy, este restaurante, ubicado en la plaza del Perú y con una nueva apertura prevista en el Soto de la Moraleja, ha evolucionado hasta convertirse en una opción destacada en la escena gastronómica madrileña en cuanto a cocina viajera y creativa se refiere. Fiel a su enfoque innovador que fusiona sabores del mundo, Ruiz propone un ceviche de Dorado (mahi-mahi) con leche de tigre de granadilla, gamba de cristal, chifles, aguacate hass y mora de Castilla. Disponible en los dos locales de Pai Pái, este plato, disponible como fuera de carta, ofrece una combinación de sabores frescos y exóticos que reflejan la visión cosmopolita de su cocina, llevando al comensal a un viaje de sensaciones.

Raimunda, el restaurante situado en el emblemático Palacio de Linares —actual sede de Casa de América—, incorpora a su carta, de la mano de su chef ejecutivo, Aitor Mena, dos platos fuera de carta en los que el producto de temporada y los guiños iberoamericanos toman el protagonismo

Para comenzar, un tartar de salmón delicadamente aliñado con granadilla, acompañado de un suave puré de aguacate hass y dados de pitahaya amarilla, una combinación fresca y ligera que realza la untuosidad del pescado con los matices dulces y ácidos de las frutas. Como broche final, un postre elaborado con orito caramelizado que se sirve sobre un esponjoso bizcocho de coco y se corona con un refrescante granizado de mora de Castilla, el equilibrio perfecto entre dulzor y frescura.

Por su parte, 1923 Cocktail Bar -también perteneciente a Grupo La Fábrica-, ubicado en el emblemático espacio del edificio ABC Serrano, conocido por su elegancia y su coctelería de autor, traslada la propuesta a la barra.

Su bartender, Romero García, ha ideado el cóctel Espresso Banane, una reinterpretación del clásico Espresso Martini, en el que se emplea vodka macerado en cacao y café de Ecuador. La mezcla se corona con una espuma elaborada a partir de orito, aportando cremosidad y un sutil dulzor, y se presenta con un chip de plátano macho como toque final.

La campaña Taste ecuador, un impulso a los pequeños productores ecuatorianos

Esta acción se enmarca en la campaña Taste Ecuador, impulsada por NEXT Ecuador, una iniciativa financiada por la Unión Europea y ejecutada por el Centro de Comercio Internacional, que promueve la exportación de frutas exóticas ecuatorianas, no tradicionales, en los mercados internacionales. Estas frutas son cultivadas por pequeños productores locales, bajo los más estrictos estándares de calidad y sostenibilidad. Su exportación abre nuevas oportunidades de negocio, que generan empleo y desarrollo económico en Ecuador. Esta iniciativa está contribuyendo al bienestar de más de 940 pequeños agricultores y beneficiando indirectamente a más de 6.000 personas.