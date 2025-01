Com Nou presenta soluciones artesanales y sostenibles para la restauración profesional de vehículos

Ofrecen servicios especializados en tapicería y restauración de salpicaderos y apuestan por un enfoque innovador para la preservación original de cada automóvil Com Nou nació del amor por los coches y el deseo de preservar su esencia original. Fundado por William y Helena, dos apasionados del mundo automotriz, este taller se especializa en la restauración y embellecimiento de interiores, combinando técnicas avanzadas con un enfoque artesanal. Su objetivo es devolverle a cada vehículo su esplendor original, cuidando cada detalle con dedicación y precisión. El equipo de Com Nou trabaja bajo una misión clara: renovar los interiores de los vehículos con los más altos estándares de calidad, priorizando soluciones sostenibles. En lugar de reemplazar piezas, optan por restaurarlas, manteniendo la autenticidad de cada coche y reduciendo el impacto ambiental. Este enfoque, basado en el reciclaje y la reutilización, asegura a los clientes una experiencia excepcional y resultados duraderos.

Desde su creación, esta empresa española ha transformado la manera en que los propietarios cuidan y restauran sus coches, ofreciendo soluciones innovadoras de la más alta calidad. Con más de 25 años de experiencia, Com Nou se especializa en servicios como la restauración de salpicaderos, tapicería de asientos, volantes y techos, además de reparaciones para coches clásicos y limpiezas integrales. En Com Nou, emplean un meticuloso proceso para garantizar un tapizado de máxima calidad. Comienza con la inspección inicial para evaluar el estado de la tapicería y la selección de materiales personalizados. Luego, desmontan las piezas, preparan las superficies y ajustan el material al tamaño exacto de cada componente. El tapizado se realiza con técnicas precisas de costura, seguido del montaje cuidadoso de las piezas. Finalmente, inspeccionan cada detalle para asegurar un acabado impecable antes de entregar el vehículo renovado. Para el tapizado de interiores, ofrecen opciones en cuero genuino, Alcántara, tela y materiales sintéticos, con diseños tanto originales como personalizados. Desde volantes y asientos hasta techos y puertas, el equipo de Com Nou trabaja con precisión para satisfacer incluso a los clientes más exigentes.