​Qué son las humedades por capilaridad y cómo eliminarlas para siempre con el sistema HS-221

Cuando hablamos de cuidar una vivienda o un local comercial, hay algo que a menudo se subestima hasta que se convierte en un problema evidente: las humedades. Más allá de ser una simple cuestión estética, su presencia puede comprometer seriamente tanto la estructura de los edificios como la salud de quienes los habitan. Las humedades por capilaridad, en particular, son un desafío silencioso que afecta a más inmuebles de los que imaginas, sobre todo en zonas bajas y sótanos. Pero ¿qué pasa cuando el agua decide subir por tus paredes? Conocer este fenómeno y, sobre todo, cómo eliminarlo, puede marcar la diferencia entre mantener un espacio saludable o enfrentarte a costosas reparaciones.

¿Qué son las humedades por capilaridad?

La humedad por capilaridad no es otra cosa que el agua del subsuelo ascendiendo por los materiales de construcción. Este fenómeno ocurre cuando los muros, especialmente en edificios antiguos, carecen de una barrera impermeabilizante que frene el paso del agua.

Cuando estas humedades se instalan en tu casa o local, no solo dejan marcas visibles, como manchas y desconchones, sino que también afectan directamente a tu salud. Al generarse un ambiente propicio para el moho y los ácaros, puedes enfrentarte a problemas respiratorios, alergias e incluso dolores de cabeza constantes. Además, si tienes un negocio en un bajo comercial, estas humedades perjudican la imagen que proyectas a tus clientes y pueden dañar productos almacenados, mobiliario y equipos.

Sin una solución efectiva, las consecuencias pueden ir más allá de lo estético, afectando al bienestar de quienes viven o trabajan en ese espacio. Porque el deterioro no se detiene en las manchas de humedad en la pared: con el tiempo, los materiales afectados pierden resistencia, lo que puede derivar en problemas estructurales más graves y caros de solucionar. Por eso, actuar rápido no es solo una buena idea, es casi una obligación para evitar males mayores.

Cómo eliminar las humedades por capilaridad

El primer paso para solucionar cualquier problema es identificarlo correctamente, ¿verdad? Si observas manchas en la parte baja de las paredes, pintura que se descascarilla o incluso salitre acumulado, estás frente a un caso clásico de humedad por capilaridad. Este tipo de humedad suele concentrarse en las plantas bajas y sótanos, pero también puede aparecer en locales comerciales que estén a nivel de calle.

A la hora de enfrentarse a estas humedades, existen varias opciones. Si alguna vez has intentado eliminar las manchas de humedad con pintura, sabrás que es una solución temporal que puede solucionar en cierto modo la parte estética, pero vas a necesitar sí o sí la ayuda de un profesional. Una de las soluciones más comunes que se suelen utilizar para abordar este tipo de humedades son las inyecciones de resinas impermeabilizantes, realizando múltiples perforaciones en las paredes por donde se inyectan unas resinas químicas con propiedades impermeables para evitar que la humedad se siga extendiendo.

Sin embargo, las humedades por capilaridad son un enemigo persistente y, si no se abordan desde la raíz, siempre encontrarán la manera de reaparecer, además de que este sistema no funciona en paredes antiguas, hechas de tapial con distintos materiales como piedras, arena y cemento, porque es imposible asegurar la creación de una capa impermeable homogénea. Del mismo modo, tampoco sirve para paredes muy gruesas ni para tabiques muy delgados. Entonces, ¿cómo arreglar el problema?

HS-221, la solución infalible de Humitat-Stop

Humitat-Stop, una empresa catalana especializada en el tratamiento de humedades, ha desarrollado un innovador sistema capaz de eliminar definitivamente las humedades por capilaridad. El dispositivo HS-221, certificado tanto en Europa como en Estados Unidos, representa una solución tecnológica avanzada que destaca por su eficacia y carácter no invasivo. El sistema HS-221 utiliza un método electrofísico que, mediante la emisión de señales eléctricas específicas, invierte la polaridad del agua presente en los materiales de construcción, logrando así que esta retorne al subsuelo y evitando su ascensión.

Además de su alta efectividad, el HS-221 se distingue por ser una alternativa sostenible. No emplea productos químicos ni genera residuos, garantizando un impacto ambiental mínimo. Su durabilidad está avalada por una garantía de 30 años, lo que refleja el compromiso de Humitat-Stop con la calidad y la confianza de sus clientes. Y, de hecho, si en el plazo de un año no se han secado completamente las paredes, te devuelven el dinero.

Una alternativa efectiva y duradera

El sistema HS-221 no requiere mantenimiento, lo que asegura un rendimiento constante a lo largo del tiempo y elimina la necesidad de intervenciones posteriores. Además, su implementación representa una inversión a largo plazo, ya que previene costes recurrentes en reparaciones y tratamientos temporales que no solucionan el origen del problema.

Un beneficio adicional de este sistema es la mejora en la calidad del aire interior, al eliminar los factores que propician el desarrollo de moho y ácaros. Esto repercute directamente en el bienestar y la salud de las personas que habitan o trabajan en los espacios tratados. La versatilidad del sistema permite su aplicación en diferentes contextos, desde viviendas particulares hasta locales comerciales y edificios completos, adaptándose a las necesidades de cada cliente.