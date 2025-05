Polaris Renewable Energy declara dividendo trimestral

La compañía canadiense reafirma su compromiso con la retribución a los accionistas y el impulso de las energías renovables en América Latina y el Caribe Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía") se complace en anunciar que su consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral de 0,15 dólares estadounidenses por acción ordinaria en circulación.

Este dividendo se pagará el 23 de mayo a los accionistas registrados al cierre del mercado el 12 de mayo. El dividendo está clasificado como "dividendo elegible" conforme a la normativa fiscal federal, provincial y territorial de Canadá.

El consejo de administración de Polaris Renewable Energy mantiene su compromiso con el pago regular de dividendos trimestrales y evaluará futuros aumentos cuando sea apropiado.

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa pública canadiense dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Es un actor destacado y financieramente sólido en la transición hacia una energía más limpia.

Las operaciones de la Compañía incluyen una planta geotérmica (82 MW), cuatro plantas hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos en operación (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

Declaraciones de advertencia

Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas", que pueden incluir, entre otros aspectos, afirmaciones relativas a eventos futuros o desempeño futuro, el uso previsto de los fondos o calificaciones de cualquier emisión, los planes de adquisición e inversión de la Compañía, posibles beneficios financieros o empresariales, la fecha de liquidación de bonos y su cotización en el mercado alternativo de bonos de Oslo. Estas declaraciones reflejan las creencias actuales de la dirección y se basan en la información disponible en la fecha de publicación. Las declaraciones prospectivas a menudo pueden identificarse por el uso de palabras como "planes", "espera", "estimaciones", "anticipa", "cree", "podría", "debería", "será", entre otras similares.

Una serie de riesgos conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos, incluyendo factores como condiciones económicas, políticas, sociales o del mercado energético; el rendimiento real de las plantas geotérmicas, solares o hidroeléctricas; disponibilidad de personal; retrasos en aprobaciones gubernamentales o construcción; entre otros factores detallados en la sección "Factores de Riesgo" del Informe Anual de la Compañía.

Aunque estas declaraciones están basadas en suposiciones razonables, no se puede garantizar su precisión. Polaris no asume ninguna obligación de actualizar esta información salvo lo requerido por la ley aplicable.