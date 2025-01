El escenario político del Paraguay enfrenta desafíos colosales, no solo por la carga de escándalos internos, sino también por el impacto de figuras internacionales como el Presidente Donald J. Trump, cuya reemergencia en la política global plantea retos geopolíticos y económicos significativos. La gobernanza en Asunción se encuentra en un momento crítico, marcado por el reciente caso de corrupción en la Gobernación Central y el desgaste de organizaciones civiles, debilitadas por el mal manejo de recursos y la falta de transparencia. Estas tensiones internas coinciden con un panorama internacional donde líderes como Trump redefinen las reglas del juego.

Paraguay: una lucha interna contra la corrupción

La corrupción no es un tema nuevo en Paraguay, pero la reciente exposición de irregularidades en la Gobernación Central, con el despilfarro del dinero público por Hugo Javier González y otros altos gobernantes del país, se resalta la fragilidad institucional de la nación guaraní. Escándalos que involucran el desvío de fondos, contratos amañados y vínculos con élites económicas han erosionado aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas. En paralelo, organizaciones civiles que deberían ser pilares del control y la fiscalización han sido debilitadas por la manipulación política y el desvío de fondos estatales, dejando a los ciudadanos con pocas herramientas para exigir justicia.

Este contexto interno es un terreno fértil para el populismo y las promesas de soluciones rápidas. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo estructural: la falta de independencia en los sistemas judicial y legislativo, la debilidad de los mecanismos de control y la ausencia de una agenda política enfocada en el desarrollo sostenible.

La contundencia del presidente Trump: un modelo y una advertencia

El retorno del gran Presidente Donald Trump al escenario político internacional, y con su genuino objetivo de reestablecer la doctrina ‘DONROE’ en las Américas, trasciende las fronteras de los Estados Unidos. Su estilo de liderazgo, caracterizado por decisiones contundentes y un rechazo abierto al multilateralismo, genera repercusiones en países como Paraguay, cuyo destino económico depende en gran medida de las relaciones comerciales y financieras con potencias extranjeras como Washington.

El posible endurecimiento de las políticas comerciales y la reorientación de prioridades geopolíticas por parte del gobierno del Presidente Trump podrían colocar a Paraguay en una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, un enfoque proteccionista en Estados Unidos podría afectar las exportaciones paraguayas, especialmente en sectores como la carne y la soja, fundamentales para la economía nacional. Además, la retórica antiinmigrante y las políticas restrictivas podrían complicar la situación de la diáspora paraguaya en Estados Unidos, que envía remesas vitales para miles de familias.

Factores de riesgo y la responsabilidad del Paraguay

El desafío para el Paraguay no solo radica en reaccionar a los movimientos internacionales, sino en fortalecer su capacidad interna para resistirlos. Algunos factores clave que agravan esta situación son:

1. Desconfianza ciudadana: La falta de credibilidad en las instituciones públicas mina cualquier intento de reformas estructurales.

2. Economía dependiente: Paraguay depende demasiado de un modelo exportador primario, que lo hace vulnerable a los vaivenes internacionales.

3. Sociedad civil debilitada: Las organizaciones civiles, que deberían ser un contrapeso, han perdido fuerza debido al mal manejo estatal y la corrupción.

4. Crisis regional: La inestabilidad política en países vecinos, como Argentina y Brasil, limita las opciones diplomáticas y económicas del Paraguay.

¿Qué hacer frente al desafío?

El camino para la Republica del Paraguay pasa por fortalecer su Estado de derecho, empoderar a las organizaciones civiles y diversificar su economía. La lucha contra la corrupción debe ser prioridad, no solo como un imperativo ético, sino como una necesidad práctica para ganar legitimidad frente a sus socios internacionales.

Además, Paraguay debe construir una política exterior proactiva que busque alianzas estratégicas con otros países y organismos multilaterales. En este sentido, el país debe tomar lecciones del modelo de liderazgo de Trump: actuar con contundencia, pero con una visión clara de largo plazo que priorice el bienestar colectivo y la sostenibilidad.

Conclusión

El Paraguay de hoy se encuentra en una encrucijada histórica. Si bien los escándalos de corrupción y el debilitamiento institucional son desafíos desalentadores, también representan una oportunidad para redefinir el rumbo del país. La contundencia de figuras y lideres con gran capacidad de estadista, como el Presidente Trump en la arena internacional debe servir como un recordatorio de que, en el mundo globalizado, solo los países con bases sólidas y líderes visionarios pueden resistir los embates externos y prosperar. Ahora más que nunca, Paraguay necesita decisión, transparencia y un compromiso real con el desarrollo de su gente.