USA, el mayor capo

El 11 de noviembre de 1620 el Mayflower, propiedad de Christopher Jones, llegó a la costa de Norteamérica con 102 pasajeros comandados John Carver, fue el inicio de la expropiación de tierras a los nativos americanos por extranjeros anglosajones al formar una colonia en el estado de Massachussets actual, siendo el embrión de USA; hoy 424 años de la llegada de los usurpadores, su homónimo actual pretende hacer lo mismo con Canadá y Groenlandia, comprándolos o invadiéndolos, tal como hizo antes con México al robarle más de la mitad de los terrenos de lo que es hoy USA, empezaron las anexiones a partir de 1845 con Tejas/Texas, California en 1850. Siendo presidente Franklin Pierce tras un acuerdo con México el 30 de diciembre de 1853, y ratificado por USA en 1854, una compra para construir un ferrocarril transcontinental a lo largo de la ruta del sur.



Posteriormente vinieron las anexiones de California, así hasta un 55% del territorio mejicano con el resto de California y Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, y partes de las actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming. Ahora en el 2025 pretende quedarse con Panamá comprándolo o invadiéndolo. Está claro quienes invaden a otros desde 1620, los anglosajones, y para afirmar el predominio establecen la cultura WASP: siglas en inglés de blanca, anglosajona y protestante, utilizándose este término como jerarquía cultural, debiendo ser blancos y protestantes, no admitían en las nuevas tierras a católicos, hispanos o judíos.

Lo de comprar por parte de USA es un eufemismo, debemos de recordar la fecha en 1818 cuando los americanos invadieron la Florida oriental. El presidente Monroe y el secretario de Estado John Quincy Adams firmaron el tratado transcontinental de 1819 (Adams-Onís) por el que se forzó a España a entregar lo que quedaba de su territorio colonial al sur de Norteamérica a cambio de cinco millones de dólares que en ningún momento cobró la Corona española, el documento final se redactó y firmó en Washington el 22 de febrero 1821, por Luis de Onís (representante de la Corona) y John Quincy Addams, a la postre presidente de USA. Dicen que esa cantidad se destinó a abonar reclamaciones estadounidenses contra España ¿sería la práctica borbona?, entonces al «Felón» Fernando VII. Lo mismo hicieron con los territorios de México, esperemos que no pretendan con Groenlandia, Dinamarca, Panamá, la misma maniobra y utilizar parte de ese pago en Panamá para destinarlo a ciudadanos estadounidenses que tengan reclamaciones contra el gobierno mexicano, probablemente serían a las grandes navieras norteamericanas que usan el canal que une los Océanos Atlántico y Pacifico.

El Gobierno español se ha hermanado con Panamá en contra de la postura del nuevo «Capo yanki», de paso también podría reclamar los 5 millones de dólares no entregado a España, fue una falsedad el ser destinarlos a ciudadanos estadounidenses que tenían reclamaciones contra el gobierno español, para recuperarlo habría que cobrarlo con intereses o establecer un valor comparándolo con una compra que realizó el magnate estadounidense Ken Griffin, cuando en el 2022 invirtió solo en terrenos un total de 450 millones de dólares por una finca de 10,2 hectáreas en primera línea de mar, en una de las zonas más lujosas de Florida, y considerando que la mayor parte del estado de Florida está situado en una estrecha y alargada península, siendo el Estado número 24 de los 51 de mayor superficie en USA, con 170.312 kilómetros cuadrados.

La hectárea son 10.000 m2 y compró 10,2 hectáreas por 450 millones de dólares, los 170.312 Km2 que son 172.312.000 m2 total de Florida, el importe actual sería de 760.200 millones de dólares, esa cantidad sería el valor actual de Florida, pero siendo un poco condescendiente con USA en estos momentos de crisis, España podría aceptar 500.000 millones de dólares en «pronto pago», fórmula que el actual «Jefe» de USA podría aceptar pues allí tiene Mar-a-Lago, su residencia de 8.000 m2 con 114 habitaciones y sería americana, como diría él.