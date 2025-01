​El hombre que se jala todos los "aberronchos"

Siempre he dicho que nuestra gramática ha sido siempre y será una lengua de armas tomar, es decir, tenemos un glosario de palabras para dar y regalar. Aquí en mi tierra andaluza, queridos lectores, lo mismo que en otras provincias se dan a montones las jergas variopintas que, a muchos les pudieran parecer extravagantes, a veces irrisorias, pero dado que mis compatriotas aún tenemos ganas de morirnos de risa con nuestros dialectos a tumba abierta, lenguajes de andar por casa, pero que no dejan de ser parte de la cultura de los pueblos a través de nuestros orígenes.

Mi abuelo Rafael, por parte de padre, era muy versátil, muy andaluz, dicharachero y mejor cordobés. En su habla, en muchas ocasiones me acuerdo de aquellas "palabrejas", había una que me parece que viene como anillo al dedo, es decir, la palabra en cuestión es la siguiente: “ese hombre se jala todos los "aberronchos””. Un anónimo dice de ella: “persona de aspecto externo con modales e intenciones malignas cuando se manifiesta con claridad su verdadera personalidad, llamándole también, 'bellotero', 'tiquismiquis' y 'amocafre'”.

- Abuelo, le decía:

- ¿Qué es un "aberrocncho"? Es una hortaliza que se parece a los nabos y es silvestre.

El hombre que se jalaba los "aberronchos" y los nabos, los tenemos en España en cualquiera de nuestros pueblos. El abuchear de estos, me refiero ahora a los políticos de turno, de tal manera que además de hacernos comulgar con ruedas de molino y mezclar "churras" con merinas. Nos atarean de tal manera que nos jalamos los "aberronchos" y los nabos de igual manera que hacen ellos.

No he visto una persona más peligrosa e inhumana que el tal Pedro Sánchez. ¿Qué recorrido ético tienen que hacer para negociar un saco lleno de medidas "express"? Solamente de uno en uno. Y no nos "agarrote" más con las pensiones y con todas las demás medidas sociales en ese real decreto-ley.

“Evidentemente las más llamativas, por el número de personas afectadas, son las pensiones, el transporte público gratuito, pero hay otras, muchas también, que negociamos con todos los grupos parlamentarios que quisieron apoyarlas a finales de diciembre. Yo apelo, de verdad, a la responsabilidad y al sentido común y a la empatía social”, ha insistido el hombre que se jalaba a los "aberronchos".

Y ¿quién nos puede aventurar que los que apoyaron estas medidas saben que irían todas metidas en el mismo saco? ¿O fue una estratagema, o posiblemente otro engaño como los que nos tienen acostumbrados? No "mangonee" más a la oposición.

Hay una frase en esta Andalucía donde esta masacre de palabras traicioneras para uno mismo que dice: “lo "hablao" se lo lleva el viento, lo escrito queda asiento”. Pedro, no te hagas ahora el "longi".