Oh My Veggie lleva su modelo de tiendas de alimentación 100% natural a España con Tormo Franquicias

La marca argentina de productos 100% natural con 22 locales y dos formatos únicos, apuesta por España como su puerta de entrada a Europa Oh My Veggie, la reconocida marca argentina especializada en alimentación saludable, ha iniciado una colaboración estratégica con Tormo Franquicias para expandirse en el mercado español a través de un modelo de franquicia probado y de éxito. Esta alianza marca un hito en la trayectoria de la empresa, consolidada como referente en su país y ahora lista para llevar su propuesta al ámbito internacional.

Una historia de éxito con 22 locales y dos formatos diferenciados

Desde su fundación en 2008 en La Plata, Oh My Veggie ha crecido de manera constante, sumando 22 establecimientos en Argentina que reflejan su compromiso con la calidad, la innovación y un estilo de vida saludable. En 2018, la marca evolucionó con un concepto renovado y moderno, lo que le permitió conectar aún más con las necesidades de sus clientes y consolidarse como líder en el sector.

Actualmente, Oh My Veggie ofrece dos formatos de negocio diseñados para adaptarse a las aspiraciones de diferentes emprendedores:

Natural Market (España): Espacios especializados en retail saludable, con una variada gama de productos naturales que incluyen opciones veganas, sin gluten y sin azúcar, ideales para satisfacer la creciente demanda de alimentación consciente.

Espacios especializados en retail saludable, con una variada gama de productos naturales que incluyen opciones veganas, sin gluten y sin azúcar, ideales para satisfacer la creciente demanda de alimentación consciente. Oh My Veggie Café (Argentina): Una experiencia que combina la venta de productos saludables con una oferta gastronómica única, ofreciendo platos y bebidas en un entorno acogedor y diferenciador. Ambos modelos cuentan con el respaldo integral de la marca, que incluye formación especializada, estrategias de marketing efectivas y procesos operativos optimizados para garantizar el éxito del franquiciado.

España, puerta de entrada a Europa

"España es el primer paso de nuestra expansión internacional porque compartimos valores con los consumidores españoles: una vida saludable, sostenible y llena de sabor", afirma Damián Chacón fundador de Oh My Veggie.

La expansión hacia España supone el primer paso de Oh My Veggie en su estrategia de crecimiento internacional. Esta decisión no solo refuerza su compromiso con la alimentación saludable, sino que también responde a las tendencias globales de consumo consciente que están transformando el sector de la restauración y el retail.

Con la experiencia acumulada en su país de origen y el apoyo de Tormo Franquicias, Oh My Veggie se presenta como una oportunidad para emprendedores interesados en un negocio rentable, alineado con las demandas actuales de sostenibilidad y bienestar.

Un modelo de franquicia con visión de futuro

La colaboración con Tormo Franquicias permitirá a Oh My Veggie adaptar su modelo al mercado español, identificando las mejores localizaciones y acompañando a sus franquiciados en todas las etapas del proceso. Esta alianza asegura una expansión ordenada y sostenible, con el objetivo de replicar el éxito alcanzado en Argentina en nuevos mercados.

Oh My Veggie está lista para conquistar a los consumidores españoles, ofreciendo no solo productos y servicios de calidad, sino también una experiencia que promueve un estilo de vida saludable y consciente.