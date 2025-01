SFX Events y BeFUN Entertainment anuncian su colaboración con Mattel para llevar Hot Wheels City Experience por primera vez en España

Hot Wheels™ City Experience abrirá sus puertas en su segunda sede europea, Barcelona, España, en el centro comercial La Maquinista, el 6 de abril de 2025. Con 10 estaciones interactivas, la experiencia de 5.000 metros cuadrados incluirá un centro de diseño, un museo inmersivo, zona gamer, Hot Wheels Lab, entre otros. Diseñada para todas las generaciones, los visitantes podrán embarcarse en un viaje para explorar las colecciones de Hot Wheels y la cautivadora historia de la marca Mattel Inc. (NASDAQ:MAT), empresa líder mundial en juguetes y propietaria de una de las carteras de franquicias de entretenimiento infantil y familiar más sólidas del mundo, SFX Events y BeFUN Entertainment anuncian que Hot Wheels City Experience llegará al centro comercial la Maquinista en el centro de Barcelona el próximo mes de abril de 2025, haciendo su segundo debut europeo en una épica experiencia interactiva que dará vida a los legendarios coches de juguete. Con una serie de estaciones inmersivas y actividades interactivas, este evento promete sorpresas tanto para las familias como para los devotos coleccionistas, invitándoles a un viaje cautivador alimentado por la creatividad, el juego, la nostalgia y la tecnología de vanguardia.

Esta experiencia de 5.000 metros cuadrados, que abrirá sus puertas el 6 de abril de 2025, ofrecerá a los fans de todas las generaciones la oportunidad de recorrer un viaje nostálgico y educativo compuesto por 10 emocionantes estaciones, entre las que se incluyen un centro de diseño, un museo inmersivo, una zona gamer, un Hot Wheels Lab, entre otros.

Los fans se embarcarán en un viaje inolvidable por el colorido y apasionante mundo de Hot Wheels, que comenzará con un vídeo de introducción en la sala de información, una inmersión en la historia y la cultura de la marca.

La siguiente estación presenta un museo inmersivo y una exposición donde los visitantes pueden disfrutar de un vistazo exclusivo a lo mejor de las colecciones de Hot Wheels, incluyendo la historia de Hot Wheels, artes clásicos de la marca y los legendarios coches Hot Wheels a tamaño real.

Junto al fascinante museo y la exposición, los visitantes podrán disfrutar de una nueva atracción en Barcelona: un Karting donde tendrán la oportunidad de correr y alcanzar la línea final. Además los visitantes podrán sumergirse en la Zona Gamer, pensada para los entusiastas de las consolas y los jugadores deseosos de demostrar sus habilidades. En el Centro de Diseño se utiliza la última tecnología para introducir colores vibrantes y proyecciones gráficas sobre coches virtuales. Adicionalmente, hay más estaciones para dar rienda suelta a la imaginación, como un taller digital de pintura y 'construye tu coche' en el que niños y adultos pueden crear libremente en las paredes de la experiencia.

También encontrarán el Laboratorio Hot Wheels, que ofrece una zona para que los aficionados jueguen con los juguetes Hot Wheels más populares, incluyendo pistas gigantes y circuitos de carreras.

Durante la visita a Hot Wheels City Experience, se anima a los visitantes a capturar su memorable día con una serie de extraordinarios telones de fondo y oportunidades fotográficas con algunos de sus modelos de coches favoritos, además de la oportunidad de llevarse a casa su propio carnet de conducir Hot Wheels personalizado, que incluye lanyard oficial con foto.

Antes de volver a casa, los visitantes pueden hacer una parada en la tienda oficial, donde encontrarán artículos exclusivos y únicos con coches, circuitos, ropa y mucho más.

Diseñado para encantar y entretener, Hot Wheels City Experience promete despertar la imaginación, celebrar la creatividad y abrir un mundo de exploración sin fin, convirtiéndola en la aventura perfecta para pasar un día inolvidable.

Las entradas se pondrán a la venta el 20 de enero a las 11.00 horas con precios a partir de los 15 euros. Para más información, visitar: https://hotwheelscityexperience.janto.es/

Acerca de Mattel

Mattel es una empresa líder mundial en juguetes y propietaria de una de las carteras de franquicias de entretenimiento infantil y familiar más sólidas del mundo. Crean productos y experiencias innovadoras que inspiran, entretienen y desarrollan a los niños a través del juego. Atraemos a los consumidores a través de su cartera de marcas icónicas, entre las que se incluyen Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® y MEGA®, así como otras propiedades intelectuales populares de las que son propietarios o licenciatarios en asociación con empresas de entretenimiento globales. Su oferta incluye contenidos de cine y televisión, juegos y experiencias digitales, música y eventos en directo. Operamos en 35 localizaciones y sus productos están disponibles en más de 150 países en colaboración con las principales empresas de venta al por menor y de comercio electrónico del mundo. Desde su fundación en 1945, Mattel se enorgullece de ser un referente de confianza para que los niños exploren las maravillas de la infancia y alcancen su máximo potencial. Para más información, visitar mattel.com.

©2024 Mattel. HOT WHEELS™ y las marcas e imágenes comerciales asociadas son propiedad de Mattel y se utilizan bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Acerca de SFX Events & la Fábrica de las Emociones

SFX - Desde 1993 están trabajando en la producción de eventos y conciertos con el fin de ofrecer experiencias únicas a su público. Siempre han primado ofrecer espectáculos de primer nivel, innovar e ir un paso por delante para que su público disfrute.

La Fábrica de las emociones es una empresa especializada en el desarrollo de experiencias inmersivas únicas en diferentes ciudades en España.

Acerca de BeFun Exp Experiences

BeFun es una empresa de entretenimiento de eventos que pertenece al Grupo GyT Marketing experiences Co, líder en la creación de eventos masivos y grandes experiencias familiares, trabajando con las mejores licencias de marca del mundo. www.befun.cl